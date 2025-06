US-Zölle haben in den letzten Wochen für sinkende Werbebudgets bei chinesischen E-Commerce-Giganten wie Temu und Shein gesorgt – das wirkt sich spürbar auf Meta, Snapchat, TikTok und Pinterest aus. Gleichzeitig haben die Plattformen im Mai u. a. auf den IAB NewFronts 2025 in New York smarte KI-Tools, neue Video- und Werbeformate sowie erweiterte Targeting-Möglichkeiten, um Kampagnen noch effizienter und kreativer zu machen, verkündet. Alle wichtigen Updates gibt’s wie immer hier bei uns!