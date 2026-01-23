2026 ist schon in vollem Gange, Zeit also für ein Zwischenupdate von uns: Was ist auf den Plattformen über den Jahreswechsel passiert? 2025 endete jedenfalls mit einem Paukenschlag: KI ist endgültig vom Trend zum Standard für Social Ads avanciert. Während ihr das Weihnachtsgeschäft ausgewertet habt, haben Meta, LinkedIn und Co. die Weichen für dieses Jahr gestellt, das von maximaler Automatisierung und neuen regulatorischen Hürden in der EU geprägt sein wird. In diesem Update erfahrt ihr mehr über Metas weitere KI-Integration, neue Performance-Hacks für Reels und Threads sowie die mutigen AR-Pläne von Snapchat.

Meta integriert KI-Targeting direkt in den Ad-Flow

Meta geht den nächsten logischen Schritt und verschmilzt seine Advantage+ Elemente nun direkt mit dem regulären Erstellungsprozess im Werbeanzeigenmanager. Das bedeutet für euch, dass Automatisierungen bei Budgetierung, Zielgruppen und Platzierungen nicht mehr nur optionale Add-ons sind, sondern zunehmend zum Standard-Setup gehören. Ein neues Highlight ist der „Opportunity Score“, der euch auf einer Skala von 0 bis 100 sofort anzeigt, wie gut eure Kampagne für maximale Performance optimiert ist.

Durch diese Integration könnt ihr die gewaltigen Datenmengen von über 3 Milliarden aktiven Nutzer*innen noch effizienter nutzen, da Metas prädiktive Modelle (wie Andromeda und GEM) in Echtzeit entscheiden, welches Creative welcher Person ausgespielt wird. Für Marketer bedeutet das eine Verschiebung der Arbeit weg vom kleinteiligen Targeting hin zur strategischen Steuerung und hochwertigen Creative-Bereitstellung. Wer diese KI-Vorgaben annimmt, sieht laut Meta bereits jetzt deutliche Steigerungen bei der Conversion-Rate, da die Systeme Trends und Nutzerverhalten schneller antizipieren als jede manuelle Einstellung.

Nach langem Tauziehen mit der EU-Kommission hat Meta nun grünes Licht für einen neuen Vorschlag zur Datennutzung erhalten, der ab Januar 2026 in Kraft tritt. Ihr müsst euch darauf einstellen, dass Nutzer*innen in der EU künftig eine dritte Wahlmöglichkeit erhalten: Neben dem kostenpflichtigen Abo und der Zustimmung zum vollen Tracking gibt es nun die Option für „weniger personalisierte Werbung“. In diesem Modus wird deutlich weniger Nutzerdaten-Sharing stattfinden, was zwar den Datenschutz stärkt, aber eure Anzeigen für diese spezifische Gruppe weniger relevant machen könnte.

Meta reagiert damit auf den Druck des Digital Markets Act (DMA) und versucht, ein Bußgeld-Szenario abzuwenden, indem Transparenz und Wahlfreiheit erhöht werden. Für eure Performance-Kampagnen bedeutet das, dass ihr künftig noch stärker auf First-Party-Daten und kontextuelles Targeting setzen müsst, um Streuverluste in dieser neuen Nutzergruppe zu minimieren. Es ist ein klarer Sieg für die Privatsphäre, erfordert von euch aber eine noch kreativere Ansprache, die auch ohne tiefgreifende Nutzerprofile zündet.

Frische Tipps für Reels und Threads

Meta hat zum Jahreswechsel einen neuen Leitfaden veröffentlicht, der die Erfolgsfaktoren für Reels und Threads-Ads im Jahr 2026 klar definiert:

Der absolute Fokus liegt auf dem „Hook“ in den ersten drei Sekunden, da jüngere Zielgruppen Inhalte bis zu dreimal schneller konsumieren als ältere Generationen und blitzschnell entscheiden, ob sie dranbleiben.

Ein unterschätzter Hebel bleibt das Audio-Setup: Kampagnen, die gezielt Musik oder Voiceover einsetzen, erzielen laut Meta bis zu 13 % höhere inkrementelle Conversions.

Zudem wird euch dringend empfohlen, von einer fixen Anzahl an Creatives wegzugehen und stattdessen ein breites Portfolio an Assets aufzubauen, das verschiedene Personas und Narrative abdeckt. Nur so kann das KI-System Andromeda aus Millionen von Möglichkeiten die passendste Kombination für den jeweiligen Nutzer herausfiltern.

Auch auf Threads solltet ihr nun aktiver werden, da Katalog-Anzeigen und das 4:5-Format dort massiv an Sichtbarkeit gewinnen und eine hochwertige Umgebung für eure Markenbotschaften bieten.

LinkedIn

LinkedIn launcht „Reserved Ads“ und KI-Varianten

Für alle, die im B2B-Bereich keine Kompromisse bei der Sichtbarkeit machen wollen, führt LinkedIn jetzt die „Reserved Ads“ ein. Mit diesem Format könnt ihr euch den allerersten Werbeplatz im Feed der Nutzer*innen für einen bestimmten Tag oder Zeitraum sichern, was euch maximale Aufmerksamkeit garantiert.

Parallel dazu rollt die Plattform eine KI-gestützte Anzeigen-Personalisierung aus, die Profilinformationen wie den Namen oder den Jobtitel der Betrachter*innen direkt in die Ad-Copy einwebt. Das mag im ersten Moment etwas gewöhnungsbedürftig klingen, steigert die Klickraten aber nachweislich, da die Ansprache sich extrem individuell und relevant anfühlt.

Zudem gibt es neue KI-Ad-Variants, mit denen ihr aus bestehenden Headlines und Intros in Sekundenschnelle neue, markenkonforme Variationen generieren könnt. Diese Kombination aus Premium-Platzierung und automatisierter Optimierung macht LinkedIn in diesem zu einem noch besseren Werkzeug für eure Lead-Generierung und Markenbekanntheit.

Snapchat

Auch Snapchat hat seine Roadmap für 2026 vorgestellt und setzt alles auf eine Karte: die Verbindung von KI und Augmented Reality (AR). Ein zentraler Pfeiler wird die Markteinführung eigener AR-Brillen sein, die neue Möglichkeiten für immersive Marken-Erlebnisse direkt im Sichtfeld der Nutzer*innen schaffen. Im Anzeigenbereich werden die „Sponsored Snaps“ weiter ausgebaut, die als native Nachrichten direkt im Posteingang der User erscheinen – dort, wo die Aufmerksamkeit am höchsten ist.

Damit diese Form der Werbung nicht als störend empfunden wird, plant Snap den Einsatz von KI, um jeweils individuell die optimale Kombination aus Bild, Video und Text zu bestimmen. Die Plattform positioniert sich damit als zweitbeliebteste Ad-Plattform bei Konsument*innen (laut einer Studie mit Kantar) und will durch „Reminder Ads“ zudem die Brücke zwischen digitaler Inspiration und realen Events schlagen. Für euch bedeutet das: Wer die Gen Z erreichen will, muss 2026 auf Interaktion und echten Mehrwert in privaten Chat-Umgebungen setzen.

Der Jahreswechsel markiert also den endgültigen Übergang in ein KI-gesteuertes Werbe-Ökosystem. Während die Plattformen die operative Ausspielung fast vollständig automatisieren, liegt eure Aufgabe 2026 mehr denn je in der strategischen Asset-Planung und dem kreativen Storytelling.

Unser Tipp: nutzt die neuen Tools wie den Opportunity Score oder die LinkedIn Reserved Ads konsequent, um euch in einem immer kompetitiveren Umfeld durchzusetzen. Wir begleiten euch auch in diesem Jahr durch den News-Dschungel und halten euch zu allen Updates der Plattformen auf dem Laufenden.