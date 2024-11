Künstliche Intelligenz ist derzeit das zentrale Thema in der Social-Media-Welt: Meta hat z. B. neue KI-Tools eingeführt, die Marken dabei helfen, ihre Werbestrategien zu optimieren und die Markensicherheit zu erhöhen. TikTok setzt mit „Smart Plus“ auf präzisere Messmethoden für Store Visits und Verkaufssteigerungen. Neben diesen KI-Fortschritten sorgt ein aktuelles EU-Urteil im Hinblick auf Meta für Veränderungen in der personalisierten Werbung, während Snapchat innovative Werbeformate wie gesponserte Snaps und beworbene Orte testet. Alle wichtigen Neuerungen und was sie bedeuten, erfahrt ihr wieder hier bei uns!