Im Dezember 2023 startete der neue Kurznachrichtendienst Threads aus dem Meta-Universum auch in Deutschland. Seitdem ist viel passiert: Viele Nutzer*innen wechselten von X zu Threads und Marken entdeckten das neue soziale Netzwerk mit dem besonderen Humor für sich. Doch was macht Threads so interessant? Und lohnt sich ein Threads-Profil für euer Unternehmen oder ist es doch nur eine weitere Trend-App ohne Zukunft?