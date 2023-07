Navigieren durch das Frontend des Internets: Reddit

Reddit, oft als „das Frontend des Internets“ bezeichnet, ist eine Social-Media-Plattform, die sich als Netzwerk von Gemeinschaften oder Foren etabliert hat, in denen Benutzer*Innen Inhalte in verschiedenster Form teilen und darüber diskutieren können. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat es sich zu einem Ort entwickelt, an dem man fast alles finden kann, von Nachrichten über Wissenschaft, Technologie, Finanzen und Politik bis hin zu Kunst, Hobbys, Humor und persönlichen Geschichten.

Aufbau und Funktion

Reddit basiert auf einer Reihe von Subcommunities, sogenannten „Subreddits“. Jeder Subreddit ist ein eigenes Forum, das sich auf ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Interessengruppe konzentriert. Einige sind sehr allgemein, wie /r/news, das sich mit aktuellen Nachrichten befasst, oder /r/pics, das eine Plattform für alle Arten von Bildern bietet. Andere Subreddits sind sehr spezifisch und können sich auf Nischen wie bestimmte Hobbys, Filme, Musikgenres, oder sogar spezifische Witze und Memes konzentrieren. Jeder Subreddit hat seine eigenen Regeln und Moderatoren, die die Beiträge überwachen und sicherstellen, dass sie den Richtlinien der Community entsprechen.

Innerhalb der Subreddits teilen Benutzer Beiträge, die dann von anderen Nutzern kommentiert und bewertet werden können. Die Bewertung erfolgt durch ein System von „Upvotes“ und „Downvotes“, durch das Beiträge und Kommentare je nach Beliebtheit sortiert werden. Diese Interaktion bildet das Herzstück von Reddit und fördert eine dynamische Diskussionskultur.

Im Jahr 2022 gab es rund 52 Millionen aktive Nutzer und über 100.000 aktive Reddit-Gemeinschaften. Mit weltweit 1,7 Milliarden monatlichen Besuchern ist Reddit ein lebendiger und vielfältiger Ort, der große Chancen für das Marketing bietet, aber auch seine eigenen Herausforderungen mit sich bringt.

Reddit im Vergleich zu anderen Plattformen

Reddit vs. Facebook

Im Gegensatz zu Facebook, das auf persönlichen Verbindungen basiert, ist Reddit auf gemeinsame Interessen und themenbasierte Diskussionen ausgerichtet. Während Facebook-Nutzer*Innen in der Regel Personen oder Prominenten folgen, abonnieren Reddit-Nutzer*Innen Subreddits, die auf ihren Interessen basieren. Darüber hinaus sind die Interaktionen auf Facebook meist auf „Likes“ oder Emoji-Reaktionen beschränkt, während Reddit ausführliche Diskussionen und Bewertungen durch Upvotes und Downvotes ermöglicht.

Reddit vs. Twitter

Twitter begrenzt Beiträge auf 280 Zeichen, was schnelle, knappe Nachrichten fördert. Reddit hingegen hat keine solche Begrenzung, was längere, detailliertere Beiträge ermöglicht. Während auf Twitter Inhalte schnell viral gehen können, insbesondere durch Retweets von Nutzern*Innen mit vielen Followern, basiert die Viralität auf Reddit eher auf der Anzahl der Upvotes, als auf der Prominenz des ursprünglichen Posters.

Reddit vs. Instagram

Instagram ist eine visuell zentrierte Plattform, die auf Fotos und Videos ausgerichtet ist. Reddit beinhaltet zwar auch visuelle Inhalte, legt aber mehr Wert auf Text- und Link-Sharing sowie Diskussionen. Zudem unterstützt Instagram durch die Funktion Instagram Shopping stark die Direktvermarktung von Produkten, während Reddit ein weniger kommerzielles Modell hat, bei dem Werbung oft zurückhaltend oder indirekt ist, um die Community nicht zu stören.

Chancen und Herausforderungen im Marketing auf Reddit

Reddit bietet tatsächlich viele starke Chancen im Marketing. Allein 86% der Internet-User*Innen vertrauen Product-Reviews und Meinungen auf Reddit. Durch den Aufbau eigener Communitys oder Subreddits, können Unternehmen eine starke Kundenbindung aufbauen. Content auf Reddit sollte jedoch unbedingt einen Mehrwert bieten und zu Diskussionen anregen. Es bringt wenig, einen Sub zu erstellen und diesen unmoderiert stehen zu lassen. Communities und Foren benötigen relativ viel Pflege, um den Sub in einem angemessenen Zustand zu halten.

Neben der organischen Einbindung bietet Reddit auch bezahlte Werbemöglichkeiten. Gesponserte Beiträge erscheinen oben in den Feeds von Subreddits und können basierend auf den Interessen der Nutzer, dem Standort, dem Gerät und der Tageszeit ausgerichtet werden. Wie bei organischem Inhalt ist es jedoch entscheidend, sicherzustellen, dass die Anzeigen einen Mehrwert bieten und nicht zu werblich sind. Wer es noch nicht wusste, auch Reddit hat eine „TikTokification“ welche einem beim Swipen durch verschiedenste Subs katapultiert.

Während Reddit viele Möglichkeiten bietet, stellt es Marketer*Innen auch vor einige Herausforderungen. Die Reddit-Community ist bekannt dafür, kommerzielle Botschaften und offensichtliche Werbung abzulehnen. Daher sollten Marken darauf achten, dass ihre Beiträge und Kommentare positive Diskussionen anregen, befördern und im besten Falle auch Fragen beantworten. Der Schlüssel ist dabei die Balance: Es geht darum, wertvollen, sowie interessanten Inhalt zu liefern, der gleichzeitig auch die Markenbotschaft vermittelt. Zudem ist es wichtig, die spezifischen Regeln und Normen jeder Subreddit-Community zu beachten, da diese von Community zu Community variieren können. Diese Regeln werden von der Community meist selbst angelegt und durchgesetzt.

Erfolgreiches Marketing auf Reddit

Marketing auf Reddit erfordert einen spezifischen Ansatz, der die Kultur und Normen der Plattform respektiert. Hier sind einige Tipps:

1. Verstehe die Reddit-Community: Bevor man anfängt zu posten, verbringe etwas Zeit damit, wie Reddit funktioniert. Engagiere dich in Gemeinschaften, die mit deiner Branche verwandt sind und bekomme ein Gefühl für die Gespräche, die dort stattfinden.

2. Sei authentisch: Reddit-Nutzer*Innen schätzen Authentizität. Vermeide am besten aggressive Verkaufsstrategien oder Spam, da dies zu einer negativen Reaktion der Community führen kann. Stattdessen sollte man, wie oft erwähnt, einen Mehrwert für Diskussionen bieten und somit die Persönlichkeit Ihrer Marke zum Ausdruck bringen.

3. Nutze AMAs: ‚Ask Me Anything‘-Sitzungen sind ein einzigartiges Merkmal von Reddit. Diese Sitzungen können helfen, direkt mit den Nutzern in Kontakt zu treten, ihre Fragen zu beantworten und Einblicke in Ihre Marke zu geben. Das kann vor allem gut funktionieren, wenn die Geschäftsleitung oder Prominente des Unternehmens, wie z.B. Influencer*Innen, ein AMA durchführen. Wenn es darum geht, mit Kunden in Kontakt zu kommen und wertvolle Informationen herauszufinden, ist ein AMA eine großartige Möglichkeit.

4. Überwache deinen Ruf: Angesichts der offenen Natur von Reddit ist es wichtig, den Ruf der Marke zu überwachen. Reagiere, wenn möglich, auf negative Kommentare in einer höflichen und professionellen Weise und nutzen Sie das Feedback, um Produkte oder Ihre Serviceleistungen zu verbessern.

5. Wenn Sie keinen eigenen Subreddit moderieren, müssen Sie die Regeln der anderen Subreddits befolgen. Stellen sicher, dass sie diese Regeln verstehen und respektieren, bevor man Beiträge veröffentlicht

Fazit

Reddit bietet eine einzigartige Möglichkeit für Marketer*Innen, tiefgehende, bedeutungsvolle Gespräche mit (potenziellen) Kunden zu führen. Seine Community-orientierte Umgebung unterscheidet es von anderen sozialen Plattformen und bietet einen anderen Ansatz, mit Kunden in Kontakt zu treten.

Obwohl das Marketing auf Reddit seine Herausforderungen hat, kann ein Verständnis der Kultur auf dieser Plattform, die Authentizität in der Einbindung und das Bereitstellen von wertvollem Content für die Community dazu beitragen, dass Ihre Marke erfolgreich ist. Wie bei jeder Marketingstrategie ist es wichtig, stets auf Feedback zu reagieren, sich anzupassen und zu lernen, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Mit dem richtigen Ansatz kann Reddit ein leistungsfähiges Werkzeug in ihrer Marketingstrategie sein. Indem Sie die Bedürfnisse und Interessen Ihrer Zielgruppe verstehen, können Sie relevante und ansprechende Inhalte erstellen, die auf der Plattform viral gehen und letztendlich zu stärkerer Markenbekanntheit und besserer Kundenbindung führen.