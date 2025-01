Was ist denn bitte aktuell in den sozialen Medien los? Zuckerberg schafft à la Elon Musk in den USA die Faktenchecks auf Facebook, Instagram und Threads ab und das TikTok-Verbot wird aktuell weiterhin vor dem US-Gericht diskutiert. Doch nicht nur das ist in den letzten Wochen passiert – es kommen auch einige neue Funktionen und Features auf uns zu. Alles, was ihr für den ersten Monat in 2025 wissen müsst, erfahrt ihr wieder hier.

Elon, bist du’s? Meta schafft die Faktenchecker-Teams ab

Von dieser News haben sicherlich die meisten von euch gehört: Mark Zuckerberg kündigte in einer fünfminütigen Videobotschaft einen neuen – recht erschreckenden – Fahrplan für Meta an. Die Faktenchecker-Teams für Facebook, Instagram und Threads sollen in den USA abgeschafft und durch sogenannte „Community Notes“, bekannt von X, ersetzt werden. Außerdem sollen die Grenzen der Redefreiheit „ausgeweitet“, also Inhalte laxer moderiert werden.

Es soll demnach schwerer werden, Content sperren oder löschen zu lassen, gleichzeitig sollen mehr politische Inhalte zugelassen werden. Ob und wann Nutzer*innen in der EU von der Änderung betroffen sein werden, ist allerdings noch offen. Wir empfehlen euch dazu die Zusammenfassungen vom Social Media Watchblog oder auch vom Spiegel. Wir halten euch außerdem vor allem in unseren „Projecter Weekly“-Ausgaben auf dem Laufenden.

Ihr habt noch nicht unseren Projecter Weekly Newsletter abonniert? Darin erhaltet ihr ab sofort einmal wöchentlich die wichtigsten News aus Online Marketing, Business und Popkultur kompakt von uns zusammengefasst. Inklusive Deep Dives, Content-Extras und Fachmeinungen unserer Kolleg*innen – jetzt direkt abonnieren und in 2025 informiert durchstarten. 💌

Instagram

Carousels 🤝🏼 Reels-Tab

Eure Carousel-Beiträge mit Musik haben jetzt die Chance auf noch mehr Reichweite, denn sie werden ab sofort im Reels-Tab angezeigt:

Carousels mit Musik erreichen im Reels-Tab nun auch Personen, die euch nicht folgen (Quelle: Instagram Creators auf Threads).

So habt ihr auch mit Carousels die Chance, potenzielle neue Follower*innen zu erreichen und mehr Interaktionen abzugreifen. Hilfreiche Tipps zur Gestaltung eurer Carousels teilte Instagram Creators auf Threads.

Erst testen, dann teilen

Trial Reels sind da – und geben euch die Möglichkeit, Content auszuprobieren, bevor ihr ihn in eurem Feed teilt. Denn sie werden zuerst an Nicht-Follower*innen ausgespielt, um zu schauen, wie sie dort ankommen. Seid ihr zufrieden mit der Performance, könnt ihr sie schließlich auch mit euren Follower*innen teilen.

Mit nur wenigen Klicks könnt ihr ein Trial Reel erstellen

(Quelle: Instagram Creators auf Threads).

Mehr Funktionen für Broadcast-Channel

Einige von euch verwalten vielleicht einen eigenen Channel, andere sind nur stumme Leser*innen: Die Broadcast-Channel von Instagram erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Jetzt haben sie ein Upgrade bekommen und ihr könnt von verschiedenen neuen Funktionen profitieren. Vor allem das Antworten auf Nachrichten in Channeln war bislang nicht möglich.

Ab sofort könnt ihr eure Community aber auf eure Nachrichten im Broadcast-Channel antworten lassen und so noch mehr mit ihr interagieren oder wichtiges Feedback einholen:

Hand in Hand mit den Antworten im Broadcast-Channel gehen auch die neuen Prompts, die erstellt werden können. Damit könnt ihr Unterhaltungen anregen und die Interaktion im Broadcast-Channel fördern.

Durch die neue „Channel Performance“ seht ihr spannende Insights zu eurem Broadcast-Channel, z. B. wie hoch der Anteil von Nicht-Follower*innen in dem Channel sind oder wie viele Nachrichten und Reaktionen in einem bestimmten Zeitraum verschickt wurden. Mehr Infos zu den neuen Funktionen findet ihr hier.

TikTok

Kommt nun das Verbot in den USA?

Diese Frage kann (noch) nicht beantwortet werden, diesen Sonntag könnte das betreffende Gesetz in den USA aber in Kraft treten. Aber von vorn – im Dezember erreichte TikTok in der Debatte einen Zwischenerfolg: Der Supreme Court nahm den Antrag des Unternehmens an, das gesetzliche Verbot auf Verfassungskonformität zu überprüfen. In einer Anhörung am 10. Januar durften Jurist*innen des chinesischen Mutterkonzerns ByteDance dem Obersten Gericht der US ihre Bedenken zu einem Verbot vortragen. Ist TikTok bald Sperrzone für US-amerikanische Nutzer*innen?

Die Richter*innen betonten, dass das neue Gesetz kein Verbot sei, sondern lediglich den Verkauf der App durch ByteDance vorsieht. Ohne ByteDance könnte TikTok also in den USA anscheinend weiterhin fortbestehen. Die Mehrheit der Richter*innen signalisierte bei der Anhörung jedoch ihre Unterstützung für die Durchsetzung des Gesetzes.

Und es geht weiter: Die chinesische Regierung soll schon den Verkauf des vom Aus bedrohten US-Geschäfts von TikTok an Techmilliardär Elon Musk erwägen, wenn das Verbot unumgänglich ist. Nach diesem Szenario könnte Musk die Onlineplattformen X und TikTok dann zusammen betreiben. Laut Spiegel habe Musk sehr gute Beziehungen zur chinesischen Führung, von der er bei seinen Besuchen in der Volksrepublik immer wieder hochrangig empfangen wurde. Dennoch wurde die Nachricht von TikTok selbst vorerst dementiert. Auch der Milliardär und Unternehmer Frank McCourt soll als Käufer des US-Geschäfts im Gespräch sein.

Sollte bis Sonntag, den 19. Januar, jedenfalls kein Eigentümerwechsel vollzogen sein bzw. sollte es bis dahin keine Verkaufsgespräche geben, wird die Anwendung aus den App-Stores entfernt – Neuanmeldungen und Updates sind dann nicht mehr möglich. Viele User scheinen aktuell bereits auf Apps wie Lemon8 und „Xiaohongshu“, auch unter dem Namen Red Note bekannt, umzusteigen. Wir werden euch – wie bei so manch anderem aktuell laufenden Krimi in der Social-Media-Welt – auf dem Laufenden halten …

Webinar

Last Click war gestern: Attribution in Google Analytics 4 verstehen

Neues Jahr, neues Wissen: wir haben diesmal wieder einen Webinar-Tipp für euch. In unserer ersten Session am Donnerstag, den 23. Januar 2025, um 10 Uhr zeigen wir euch, wie ihr mit Google Analytics 4 die Customer Journey eurer Kund*innen besser versteht.

Unsere Projecter-Kolleg*innen Stefan Elbinger, Senior Specialist Web Analytics & IT, und Franziska Heß, Specialist Web Analytics, tauchen mit euch ein in das Thema Attribution und erklären euch, wie GA4 multiple Touchpoints bewertet. Also meldet euch jetzt an und gewinnt wertvolle Insights für eure Arbeit mit Google Analytics 4 in 2025!

Threads

Reposts mit Creator Credits

Threads lebt nicht nur von kurzen, humorvollen Beiträgen, sondern auch von Reposts. Ab sofort sind direkte Reposts von Fotos und Videos möglich, bei denen der ursprüngliche Creator direkt mit erwähnt wird. Diese News teilte Threads- und Instagram-CEO Adam Mosseri auf Threads:

Das neue Feature stößt aber eher auf negatives Feedback. Da die Fotos und Videos – bis auf den Credit – nämlich so wirken, als wäre es kein Repost, sondern ein Originalpost, befürchten einige Threads-Nutzer*innen Urheberrechtsverletzungen.

Und sonst so?

Auf Facebook können Broadcast-Channel-Mitglieder Early Access erhalten, Instagram testet einen neuen Mute-Button für Stories sowie die Funktion, Reel Views zu verstecken, und Threads testet die Funktion, Musik zu den Beiträgen hinzuzufügen.