Es war die Branchennachricht der letzten Wochen: Das Netzwerk belboon hat kürzlich einen vorläufigen Insolvenzantrag gestellt. Laut offiziellem Statement betrifft das Verfahren derzeit primär die Gruppenstruktur, nicht zwangsläufig die Liquidität der belboon GmbH. Dennoch: Für viele in der Affiliate-Branche – gerade in Deutschland und Europa – ist das ein echter Schock. Belboon ist ein Name mit Geschichte, viele von uns blicken auf eine langjährige Zusammenarbeit mit dem Netzwerk zurück.