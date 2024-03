Während Meta mit einem Cross-Posting-Feature zwischen Facebook und Threads überrascht, gibt es bei Instagram seit diesem Monat die Möglichkeit, Reels und Highlights zu verknüpfen. Außerdem testet Instagram aktuell die Beschränkung auf fünf Hashtags pro Post. Und auch bei Threads und LinkedIn erwarten euch ein paar interessante Neuerungen – lest gerne mal in die Social Media News rein, die wir euch aus dem Februar zusammengestellt haben.

Eine Threads-Nutzerin hat einen Screenshot, der auf einen möglichen Test eines Cross-Posting-Features von Facebook und Threads hinweisen könnte, geteilt. Mit dieser Funktion scheint Meta die Verbindung zur noch relativ neuen Kurznachrichtenplattform stärken zu wollen, denn so können zeitgleich Beiträge auf Facebook und Threads erscheinen. Eine große Arbeitserleichterung für Social-Media-Manager*innen, aber dennoch ein interessanter Ansatz, denn die Art der Postings auf Facebook und Threads unterscheiden sich sehr. Wir sind gespannt, wie sich dieses Cross-Posting-Feature weiter entwickeln wird. @whimchic zeigt in ihrem Thread einen ersten Screenshot der Funktion.

Instagram

Reels und Highlights verknüpfen

Instagram vereinfacht die Verknüpfung von Content. Ab sofort gibt es das Feature „Link highlight“, was es euch möglich macht, von euren Reels auf eure Story-Highlights im Profil zu verlinken:

Eine spannende neue Möglichkeit, um auf weitere Infos oder ähnlichen Content in den Highlights aufmerksam zu machen – nicht nur für Creator, sondern auch für Brands. Wir freuen uns über dieses neue Feature!

Alle Zahlen auf einen Blick

Alle, die im Online Marketing arbeiten, wissen: Zahlen sind wichtig. Das dachte sich auch Instagram bei der Einführung dieses neuen Features. Ab sofort wird nicht nur die Anzahl der Likes, sondern auch die Anzahl der Kommentare und Shares direkt am Beitrag angezeigt. So kann auf einen Blick erkannt werden, welcher Content besonders gerne kommentiert und geteilt wird und welche Beiträge nicht so gut funktionieren.

Nur noch fünf Hashtag pro Post?

Hashtags über Hashtags – so kennt man viele Instagram Posts. Doch das soll wohl bald der Vergangenheit angehören. Social-Media-Experte Matt Navarra teilte einen Screenshot, der zeigt, wie Instagram ihn auf das Maximum von fünf Hashtags pro Beitrag hinweist:

Aktuell scheint dieses neue Feature getestet zu werden. Diese Änderung macht Sinn, denn Hashtags verlieren bereits auf neueren Plattformen, wie Threads, an Relevanz. Dort können die Posts nicht nach Hashtags, sondern nach Themen sortiert werden. Auch auf Instagram ging die Nutzung von Hashtags zurück. Die Begrenzung auf fünf Hashtags gibt Content Creatorn und Social-Media-Manager*innen die Möglichkeit, sich auf die wichtigsten Themengebiete zu beschränken.

Instagram launcht Flipside

Flipside ist da! Das neue Instagram-Feature wird aktuell bei ersten Nutzergruppen eingeführt. Es ermöglicht Instagram-Nutzer*innen die Erstellung eines Profilrasters. Die Option steht nur einer ausgewählten Liste von Freund*innen zur Verfügung. Das eröffnet die Möglichkeit, privatere Inhalte zu teilen.

Laut Instagram CEO Adam Mosseri auf Threads ist jedoch noch nicht sicher, ob dieses Feature wirklich offiziell erscheinen wird – der Test soll den Erfolg zeigen. Wir sind gespannt, ob Flipside bald für alle Instagram-Nutzer*innen eine weitere Option werden wird, um sich mit Freund*innen zu vernetzen.

Threads

Lieblings-Threads immer wieder finden

Einige von euch warten sicherlich schon auf diese neue Funktion: Endlich können Threads in nur wenigen Klicks für später gespeichert werden. Über die drei Punkte neben einem Thread und die Option „Speichern“ könnt ihr sofort sicherstellen, dass euch witzige, interessante oder wichtige Threads nicht mehr verloren gehen. Ab sofort können eure liebsten Threads gespeichert werden.

TikTok

Gibt es bald eine Twitch-Alternative?

Social-Media-Experte Jonah Manzano teilte Infos zum neuen Tik-Tok-Feature „Sub Space“ auf X. Dieses Tool soll es Creatorn möglich machen, Threads zu bestimmten Themen zu posten und über Umfragen die Meinungen der eigenen Community zu erfragen.

(NEW) TikTok is introducing a feature called Sub Space, where you can simply post threads with a topic and create polls for subscribers! pic.twitter.com/OgBHgXRClt — Jonah Manzano (@jonah_manzano) February 6, 2024

Der Sub Space ist exklusiv für die Live Communities der Creator. Hier können die Creator beispielsweise exklusive Alltagseinblicke teilen oder die Community nach Inspiration für den nächsten Livestream fragen. Ein weiteres Feature, was für mehr Interaktion zwischen Creatorn und ihrer Community sorgen soll. Aktuell wird diese neue Funktion noch getestet.

LinkedIn

Kontakte aufbauen und vernetzt bleiben

„Let’s catch up!“ heißt es ab sofort bei LinkedIn. Denn das berufliche Netzwerk hat seinen Netzwerk-Tab überarbeitet. Wo ihr sonst Kontaktanfragen fandet, gibt es jetzt die Aufteilung in „Grow“ und „Catch up“. Bei Grow findet ihr Einladungen zum Folgen und Verknüpfen – die klassischen „Freundschaftsanfragen“ sozusagen. Catch Up hilft euch dabei, mit eurer bestehenden Community in Kontakt zu bleiben. In diesem Tab werdet ihr über Jubiläen oder Geburtstage informiert und könnt so schneller und einfacher Glückwünsche und Direktnachrichten verschicken.

Mit den neuen Tabs fällt es euch noch leichter, mit eurer LinkedIn Community in Kontakt zu bleiben. (Quelle: LinkedIn)

Direktnachrichten optimieren mit KI

Networking kann schwierig sein, vor allem wenn es um die erste Kontaktaufnahme geht. Aber keine Sorge: neben den neuen Tabs führt LinkedIn eine weitere Funktion ein, die euch beim Verknüpfen mit euren beruflichen Kontakten helfen kann. Dabei steht euch ab sofort KI unterstützend zur Seite. Sie hilft euch dabei, eure Direktnachrichten so professionell und korrekt wie möglich zu formulieren. Eine spannende Lösung, um den ersten Schritt des Networkings einfacher zu gestalten. Wir hoffen nur, dass durch die KI-Unterstützung nicht noch mehr unpersönliche Nachrichten auf LinkedIn verschickt werden … 🤔

Und sonst so?

Bei der Erstellung von Instagram Reels könnt ihr schon bald eure Stimme mit verschiedenen Voice Effects verändern, Direktnachrichten werden auf Instagram dank neuen Message Filtern noch sicherer und mit der Friend’s Map, die aktuell getestet wird, habt ihr den Standort eurer Freund*innen im Blick. Bei der Instagram Story könnt ihr außerdem mit dem neuen Story-Sticker Backdrop via KI euren Hintergrund verändern.

Thementipps für die folgenden Monate

Ihr steckt schon voll in der Redaktionsplanung für den Frühling? Unsere Thementipps unterstützen euch dabei. Klärt zur Earth Hour oder zum Earth Day über Umweltschutz auf, teilt zum Frühlingsanfang die ersten Krokusse in der Story oder gestaltet euren Content zum Welttag der Kunst besonders kreativ. 🎨