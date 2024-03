Wird TikTok jetzt CSS-Publisher? In den USA wurden erste TikTok Ads im Google Shopping Segment entdeckt. Adcell startet eine Kooperation mit dem Händlerbund, während Payback gemeinsame Wege mit der Sparkasse geht. Außerdem solltet ihr euch Donnerstag, den 12. September 2024, schon mal vormerken, denn dann findet wieder der Affiliate Stammtisch statt. Alle Updates aus dem Affiliate Marketing erfahrt ihr wie immer hier in unseren News!

Neuigkeiten aus der Branche

Zu Beginn unserer Affiliate News haben wir diesmal eine großartige Neuigkeit in eigener Sache: Der Affiliate Stammtisch in Leipzig ist und war für uns als Leipziger Agentur schon immer eine Herzensangelegenheit und umso mehr freuen wir uns, dass wir dieses Jahr gemeinsam mit Adseed als einer weiteren Leipziger Agentur das Comeback des Events am Donnerstag, den 12. September 2024, in der einzigartigen Moritzbastei feiern dürfen.

Mit dem Affiliate Stammtisch kehrt eine wichtige Networking-Veranstaltung der Affiliate-Marketing-Szene zurück. Freut euch auf spannende Insights und Networking-Kontakte. Hier nochmal der Termin zum Vormerken:

Affiliate Stammtisch 2024

Donnerstag, 12. September 2024

Moritzbastei, Kurt-Masur-Platz 1, 04109 Leipzig

Ihr wollt keine Updates verpassen? Dann meldet euch zum Affiliate-Stammtisch-Newsletter an.

Server-to-Server-Tracking wird zur Notwendigkeit

Dass Third Party Cookies nicht mehr zeitgemäß sind, sollte nahezu an niemandem in der Branche vorbeigegangen sein. Server-to-Server-Tracking ist eine gute Alternative: Sie greift auf andere Methoden zur Nachverfolgung von Nutzer*innen zurück, und kann gleichzeitig anonymisierter und datenschutzkonform vonstattengehen.

Nicht nur die Netzwerke pushen Advertiser zur Tracking-Optimierung, sondern auch Publisher drohen mit immer mehr Sanktionen, wenn Trackingmethoden nicht uneingeschränkt sichergestellt werden. Auch speziell in der Affiliate-Marketing-Branche wird händeringend nach einfachen Alternativen gesucht. Grund genug also, dass wir uns schon seit Jahren mit dem Thema Server-to-Server-Tracking auseinandersetzen und unsere Kund*innen bei der Integration unterstützen. Auf unserem Content Hub findet alles, was ihr dazu wissen müsst, einfach und verständlich in Webinaren, E-Mail-Kursen und Artikeln für euch aufbereitet.

Auch der aktuelle Artikel auf Affiliateblog.de bietet einen guten Überblick, warum genau die Server-to-Server-Tracking-Lösungen eine Alternative darstellen und welche Folgen das Ende von Third-Party-Tracking konkret hat. Gerade für Neulinge in dem Bereich eine schöne Einführung in das Thema. T3n hat ein Interview veröffentlicht: es enthält spannende Erkenntnisse der Expert*innen von Morefire.

P. S.: Meldet euch doch auch gerne zu unseren Web Analytics News an, wenn ihr bei dem Thema up-to-date bleiben wollt. ✉️

Wird TikTok jetzt CSS-Publisher? Naja – Jain …

In den USA wurden erste TikTok Ads im Google Shopping Segment entdeckt. Dabei werden aktuell hauptsächlich Produkte beworben, die über die Plattform kommuniziert und über den TikTok Shop vertrieben werden. Es scheint also so, als würde TikTok das Interesse sowie den Impact der eigenen Plattform nun auch über andere Kanäle supporten und flankieren.

Ob und wie wir auch bald hier in Deutschland mit TikTok-CSS-Shopping Ads zu tun haben, bleibt abzuwarten, da es sich wohl nur um erste Tests handelt. Spannend wäre ebenso, ob TikTok derartige Synergien auch weiterhin mit Affiliate-Marketing-Maßnahmen realisieren wird. Mehr Infos dazu auf ModernRetail.

Adcell startet eine Kooperation mit dem Händlerbund

Das Affiliate Netzwerk Adcell mit Hauptsitz in Berlin möchte seinen Shops mehr Möglichkeiten im Marketing geben und schließt sich mit dem Händlerbund zusammen. Beide Akteure versprechen sich Vorteile vom Know-how des jeweils anderen.

Der Händlerbund soll hier die Präsentation und Darstellung der Produkte übernehmen, während Adcell die eigene Plattform dafür als Support anbietet. Wir sind gespannt, welche Shops über diese Kooperationen Teil unserer Affiliate-Branche werden und freuen uns auf künftige Updates der Kolleg*innen aus Berlin.

Bald ist wieder OMR – lasst uns treffen!

Auch 2024 sind wir von Projecter wieder auf dem größten Online Marketing Event des Landes dabei und freuen uns auf spannende Vorträge, Events und Networking beim beliebten Hamburger Online Marketing Festival. Ihr wollt euch gerne mit uns vor Ort austauschen? Dann schreibt mir einfach auf LinkedIn und wir finden einen Termin – bis bald auf der OMR! 👋 Marius Hasselkus, Senior Specialist Affiliate Marketing

Merchants

Urlaubsguru verabschiedet sich vom Affiliate Marketing

„Affiliate Marketing als Gewinner in Krienzeiten!?“ – für Urlaubsguru wohl eher nicht. In einem Interview mit deutsche Start-ups gibt der Urlaubsguru-Gründer Daniel Krahn spannende Ansätze mit, warum er mit seinem Unternehmen während der Krise eher weniger auf Affiliate Marketing, sondern mehr auf einen Konzeptwechsel und Umbau gesetzt hat.

Eine sehr spannende Perspektive und neue Ansätze, die auch Affiliate Marketer im Hinterkopf behalten sollten. Nicht immer ist ein bewährtes Konzept auf alle anzuwenden und manchmal ist Affiliate Marketing eben nicht der Kanal der Wahl. Auch ok – man sollte hier nur jegliche Potenziale getestet haben und stets evaluieren. Erneute Tests und Neustarts können hier und da trotzdem Sinn ergeben und auf die Ziele von Unternehmen einzahlen. Ganz im Gegenteil zur nächsten Merchant-News aus dem Hause Snocks …

Snocks bricht eine Lanze für das Affiliate Marketing auf LinkedIn – die Branche reagiert

Im Gegensatz zu Urlaubsguru berichtet Snocks-Gründer Johannes Kliesch auf LinkedIn von einem sehr erfolgreichen Launch der eigenen Affiliate-Marketing-Kampagnen im November des vergangenen Jahres. Es ist die Rede von knapp 250.000 € profitablem Umsatz im Affiliate Marketing, die das Unternehmen rund um die bekannte Underwear mit Impact als Netzwerk und Affiliates wie Payback, Dealdoktor, Klarna, Cuponation, Unidays und mehr gemacht haben will.



Schön zu sehen, dass auch erfolgreiche Kampagnen einmal offen aufbereitet und auf LinkedIn diskutiert werden. Wir freuen uns über jede erfolgreiche Kampagne im Affiliate Marketing, sehen aber ebenso potenzielle Fehler und Kritikpunkte, die mitunter in den Kommentaren auch angebracht werden. Es gilt, Umsätze nach den eigenen Zielen genauestens zu monitoren, auszuwerten und die Werbeleistung der Affiliates stets zu hinterfragen und gezielt auf die eigenen Ziele auszusteuern.

Der sachliche Austausch sowie die Kritikfähigkeit aller Beteiligten in derartigen Posts sprechen für die unterschiedlichen Ansätze, Möglichkeiten und ggf. auch Hürden, die die Branche mit sich bringt. Wir sehen Transparenz, offenes Lob und Kritikfähigkeit immer seltener auf Social Media, weshalb es uns wichtig war, diesen Post in unsere News aufzunehmen. Hut ab für die Offenheit – genau sowas bietet Mehrwert auf LinkedIn.

Publisher

Die Sparkasse bringt Payback rund 9.000 neue Unternehmen

Ein weiterer Zusammenschluss wird die Branche sowie die Partnerprogramme bereichern: Payback geht gemeinsame Wege mit der Sparkasse. Während Payback selbst mit 31 Millionen Kund*innen bereits der erfolgreichste Loyalty-Anbieter in Deutschland ist, wird die Kooperation mit der Sparkasse die Relevanz des Affiliates nur noch weiter festigen. So sollen laut Beitrag des Handelsblatts über 9.000 Unternehmen mit aufgenommen und über 40 Millionen Girocards der Sparkasse um die Funktion des Punktesammelns erweitert werden.

Dies wird sowohl für Besitzer*innen beider Karten als auch für Einzelkund*innen der Unternehmen einen komfortablen Vorteil darstellen und die Reichweite beider Akteure vervielfachen. Die Nutzung des Services wird nun noch weiter vereinfacht; außerdem gibt es hiermit einen Mehrwert, die Zahlungsmittel der Sparkasse zu nutzen.

Webinar

Inbound Marketing auf CRM-Basis für Agenturen

Zuletzt noch ein Webinar-Tipp unsererseits: der Datenbestand eurer Kund*innen ist aufgeräumt, die Funnel sind sauber durchgeplant und die Kampagnen laufen mehr oder weniger stabil, aber … was machen eigentlich eure eigenen Daten? Viele Agenturen berücksichtigen oft selbst nicht, was sie ihren Kund*innen verkaufen, weil z. B. Zeit und Kapazitäten fehlen.

In unserem nächsten Webinar am Mittwoch, den 17. April 2024, um 10 Uhr zeigt euch unsere Gründerin und Geschäftsführerin Katja von der Burg gemeinsam mit Alexander Schenk, Specialist Business Development & Affiliate Marketing, wie ihr mit einem CRM wie Hubspot euren Datenbestand in ein sauberes CRM verwandelt und damit Sales und Inbound Marketing Kampagnen aufbaut – jetzt kostenlos anmelden.