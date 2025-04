Social Media News 03/2025: Wolkig mit Aussicht auf Bluesky ⛅

Instagram, Facebook, Threads und Co. haben in den letzten Wochen keine Kosten und Mühen gescheut und viele langersehnte Features herausgebracht. Von Reels auf zweifacher Geschwindigkeit bis hin zu Reposts und Friends-Feeds: Ich habe euch die spannendsten News zusammengefasst. 👇🏼

Entwicklungen & Trends

Wolkig mit Aussicht auf Bluesky

Haben wir mit Bluesky nun wirklich eine X-Alternative gefunden? Die neue Kurznachrichtenplattform wird nämlich immer beliebter: Seit kurzem ist auch Barack Obama dort aktiv. Immer mehr bekannte Persönlichkeiten und Marken tun es ihm gleich.

Derzeit sind dort etwa 33 Millionen Nutzer*innen aktiv. Vom konservativen X zum progressiven Bluesky: Wir sind gespannt, wie sich die Plattform weiterhin entwickeln wird. Habt ihr bereits ein Profil?

Facebook

Da werde ich doch direkt nostalgisch: Ab sofort ist es auf Facebook möglich, Inhalte über einen Friends Tab abzurufen. Dort sieht man keine empfohlenen Inhalte, sondern nur Content von Freund*innen – wie früher! Über die Einstellungen könnt ihr den Friends-Tab auf eurer Facebook-App anpinnen. Mehr Informationen gibt es bei Facebook.

Im Test: Showcase

Viele von euch kennen dieses Feature bereits von anderen Plattformen, z.B. TikTok: Der Showcase auf dem Profil, der auf weitere Social-Media-Plattformen verweist. Diese Verlinkung ist schon bald auch für euer Facebook-Profil möglich. Der Showcase soll nicht nur die Links zu den anderen Plattformen anzeigen, sondern auch die Follower-Anzahl. Eine hilfreiche Funktion für Creator, Brands und Influencer. Erste Eindrücke teilt Social-Media-Experte Matt Navarra auf Threads:

Instagram

Langersehnte Reel-Features

Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die einfache Geschwindigkeit bei Reels ist mir oft viel zu langsam. Bei TikTok waren das 1,5- bis 2-fache der Geschwindigkeit Standard. Darum bin ich umso froher, dass es dieses Feature nun auch zu Instagram geschafft hat. Hält man jetzt den Finger an der Seite des Reels gedrückt, läuft das Video mit zweifacher Geschwindigkeit ab. Mit einem kurzen Tippen in die Mitte kann das Reel außerdem (endlich!) angehalten werden.

… und das ist noch nicht alles: Ab sofort wird unter dem Reel, wie bei Beiträgen, angezeigt, wann es gepostet wurde. Na, wer von euch hat bis jetzt auch immer in die Kommentare geschaut, um ungefähr den Postingzeitraum eines Reels herauszufinden?

Reposts à la TikTok

Die TikTok-Nutzer*innen unter euch kennen selbstverständlich längst das Repost-Feature, mit denen Videoinhalte für Freund*innen mit einem Tippen auf deren For-You-Page landen. Diese Funktion hat es jetzt (Überraschung!) auch zu Instagram geschafft. Nach und nach wird dieses neues Feature ausgerollt. Ich freue mich schon ein bisschen, meine Freund*innen mit meinen phänomenalen Reposts zum Lachen zu bringen …

Im Test: Instagram Blend

Ein eigener Feed, nur für euch und eure Freund*innen: Dieser Traum wird nun wahr. Mit Instagram Blend könnt ihr einen personalisierten Reel Feed erstellen, den ihr dann via DM teilen könnt. Aktuell befindet sich dieses Feature noch im Test, doch wir halten euch selbstverständlich auf dem Laufenden. Ich kann es kaum abwarten, ganz individuelle Reel Feeds für meine Freundesgruppen zu erstellen. Ein Feed voller Hundevideos, ein Feed voller Rezepte, ein Feed voller DIY-Ideen und ein Feed voller Trash-TV-News – you name it. Instagram Blend, ich bin bereit!

TikTok

Übernahme des US-Geschäfts weiterhin aufgeschoben

Letzte Woche war noch die Rede von einer Gesellschaft unter dem Namen „Tiktok America“, die TikTok zukünftig in den USA betreiben soll. Nun ist der geplante Verkauf der US-Geschäftsbereiche von TikTok vorerst gestoppt worden, nachdem China signalisiert hatte, den Deal aufgrund Trumps neuer US-Zölle abzulehnen.

Ursprünglich war vorgesehen, TikToks US-Aktivitäten in ein neues, mehrheitlich von US-Investoren geführtes Unternehmen auszugliedern, wobei ByteDance einen Minderheitsanteil von unter 20 % behalten sollte. Die Vereinbarung war bereits von ByteDance, den Investoren und der US-Regierung genehmigt worden. Trump hat die Frist für den Verkauf und damit einhergehend für die Verfügbarkeit der App in den USA nun um weitere 75 Tage bis Mitte Juni verlängert.

Der TikTok Shop ist da

Viele Businesses haben schon darauf gewartet, jetzt ist die Shopping-Funktion von TikTok in Deutschland (sowie in Frankreich und Italien) an den Start gegangen. Unternehmen und Influencer*innen können dort für sich werben und ihre Produkte verkaufen. Die Videos und Livestreams erscheinen direkt im normalen Feed.

„TikTok Shop“ umfasst verschiedene Formate: Shoppable Videos für den Feed, in denen Produkte direkt verlinkt sind, Live-Shopping mit interaktiven Elementen und Shop-Links sowie einen „Shop Tab“, in dem User gezielt stöbern können, und mehr. Erste deutsche Marken, wie About You oder NIVEA, sind bereits dabei. Wie das Ganze funktioniert, erfahrt ihr detaillierter auf dem OMR Blog.

Dennoch klingen erste Bewertungen noch recht skeptisch, wie im LinkedIn Post von About-You-Mitgründer Tarek Müller mitschwingt. Noch größere Bedenken von Expert*innen gibt es zum Beispiel im Hinblick auf die Themen Daten- und Jugendschutz.

Threads

Da kommt viel Neues

Auch die Kurznachrichtenplattform Threads hat sich im vergangenen Monat nicht ausgeruht und kommt mit einigen neuen Features daher (vielleicht getrieben von Blueskys Erfolg?). Ab sofort könnt ihr bestimmte Themenfelder zu eurer Threads Bio hinzufügen, Antworten auf Threads nur für Follower*innen freigeben, Videos noch besser anschauen, euren Feed personalisieren und politische Inhalte euren Interessen anpassen. Social-Media-Experte Matt Navarra hat euch alle neuen Features aufgelistet und mit Screenshots im Thread hinterlegt:

Im Test: Weekly Recap für Creator

Mit dem „Weekly Recap“ kommt vielleicht bald ein weiteres neues Threads-Feature, was für viele Creator hilfreich sein könnte. Der wöchentliche Rückblick zeigt euch, wie sich euer Content in der vergangenen Woche geschlagen hat und gibt Hinweise zu Verbesserungen.

LinkedIn

Terminbuchung direkt über LinkedIn

Eine neue Calendly-Integration ermöglicht es LinkedIn-Premium-Nutzer*innen, über die Plattform Termine zu buchen – und zwar direkt auf dem Profil, unter dem Messaging-Button:

Eine spannende neue Funktion, die das Networking noch einfacher und die Premium-Version der beruflichen Plattform für manche Nutzer*innen noch attraktiver macht. Auch für das Recruiting könnte diese Terminvereinbarung hilfreich sein.

Und sonst so?

Instagram hat die Notes für Reels und Beiträge eingestellt und arbeitet (endlich) an der Suchfunktion. TikTok stellt seinen Instagram-Verschnitt Notes ein und bietet mit Service+ neue Monetarisierungsmöglichkeiten für Live-Creator. Im WhatsApp-Status ist es jetzt auch möglich, Musik zu teilen.