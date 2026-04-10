Meta musste sich wieder mal – aber diesmal von möglicherweise historischem Ausmaß – neben Google vor Gericht verantworten. Während der Konzern auf Facebook Creator*innen mit monatlichen Zahlungen zu sich locken will, hatte Instagram in den letzten Wochen wieder einige lang erwartete Features im Gepäck. Auch bei LinkedIn gibt es spannende News, denn da wird der Algorithmus angepasst. Die wichtigsten Updates erfahrt ihr wie immer hier, in unseren Social Media News!

Entwicklungen & Trends

Meta und YouTube vor Gericht

Dass Meta und Google (bzw. YouTube) vor Gericht stehen, ist ja erstmal nichts Neues. Doch dieser Prozess ist der erste seiner Art und könnte großen Einfluss auf zahlreiche ähnliche Klagen nehmen: Eine 20-Jährige Nutzerin hat die Konzerne verklagt. Der Grund: ihre Algorithmen seien dafür gemacht, junge Menschen gezielt süchtig zu machen. Sie weist auf ihre hohe Bildschirmzeit seit ihrem neunten Lebensjahr hin. Ein US-Gericht gab der Klägerin im März recht und verurteilte die Konzerne zu einer Entschädigungszahlung in Millionenhöhe. Außerdem betonte das Gericht die Wichtigkeit dieses Falls als Präzedenzfall. Sowohl Meta als auch Google weisen die Vorwürfe zurück und wollen in Berufung gehen. Noch detaillierter haben wir das Thema in dieser PJ-Weekly-Ausgabe unter die Lupe genommen.

Sieben von zehn australischen Teenagern sind weiterhin auf Social Media aktiv

Australiens Versuch eines Social-Media-Verbots für unter 16-Jährige entpuppt sich als Flop, wie aktuelle Zahlen zeigen: Rund 70 % der Jugendlichen sind weiterhin dort online – während die erhofften Effekte gegen Cybermobbing noch dazu bisher komplett ausbleiben. In ihrem Kommentar in The Guardian geht die Aktivistin Samantha Floreani genauer darauf ein, dass das zunächst gescheiterte Verbot die Sicherheit von Minderjährigen nicht verbessert, sondern sogar verschlimmert, nämlich indem sie jetzt mit noch weniger Aufsicht und Unterstützung auf den Plattformen aktiv sind.

Die Autorin plädiert dafür, statt der Einführung einer Altersbeschränkung endlich die Tech-Konzerne und deren Algorithmen stärker in die Verantwortung zu nehmen – womit wir wieder bei den Prozessen rund um Meta und Google wären. 2026 scheint jedenfalls das Jahr zu sein, in dem sich auch in Bezug auf die großen Freiheiten der Tech-Konzerne einiges ändern könnte.

PS: Kennt ihr schon PJ Weekly, unseren wöchentlichen Online Marketing Newsletter? Darin bietet euch unser Redaktionsteam einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen im digitalen Marketing, vor allem zu Digitalpolitik und KI. Zusätzlich erhältst du exklusive Fachmeinungen und Praxistipps von unseren Fachexpert*innen. Jetzt kostenfrei abonnieren! 💌

Facebook

Das Creator Fast Track Programm

Kennt ihr Creator*innen auf Facebook? Nein? Wir auch nicht. Das möchte Meta zukünftig ändern und mit dem „Creator Fast Track Program“ reichweitenstarke Accounts von TikTok, YouTube und Instagram zu Facebook locken. Um das zu erreichen, schafft Meta finanzielle Anreize – eine Art festes Grundeinkommen. Creator*innen mit 100.000 – 999.999 Follower*innen erhalten 1.000 Dollar im Monat, während solche mit über 1 Million Follower*innen bis zu 3.000 Dollar im Monat erhalten. Im Gegenzug müssen die Personen über drei Monate (Zeitraum der Zahlungen) mindestens 15 Reels auf Facebook hochladen. Zusätzlich verspricht Meta außerdem, ihre Reichweite zu pushen. Wir sind gespannt, wie viele Creator*innen sich in den nächsten drei Monaten auf Facebook finden lassen.

Meta will per Bezahlung schnell reichweitenstarke Creator*innen auf Facebook locken (Quelle: Meta).

Instagram

Carousels nachträglich neu ordnen

Ein Feature, auf das Instagram-Nutzer*innen und Social-Media-Manager*innen lange gewartet haben: Endlich lassen sich Carousel-Beiträge nachträglich neu ordnen. Außerdem lassen sich bereits einzelne Elemente aus einem Carousel-Beitrag löschen, jedoch keine neuen hinzufügen.

Endlich könnt ihr Fotos und Videos in Carousel-Beiträgen nachträglich verschieben und neu sortieren (Quelle: @creators auf Instagram).

Bei dieser News haben wir ganz kurz gejubelt: Es können nun klickbare Links in Instagram Captions eingefügt werden … Bis wir dann entdeckt haben, dass es sich dabei leider um eine Bezahl-Funktion handelt, die auch noch nicht veröffentlicht wurde. Scheinbar wird dieses neue Feature gerade getestet und von Instagram-Nutzer*innen entdeckt:

Instagram-Creator*innen haben das Bezahl-Feature schon ausprobieren können (Quelle: @itsatravelod auf Threads).

Auch in den Bezahlmodellen von Meta Verified lässt sich die Funktion noch nicht finden. Dort ist ab „Business Plus“ bis jetzt nur das Setzen von Links in Reels möglich. Zu diesem sowie allen weiteren interessanten Features für das Social Media Management halten wir euch selbstverständlich in den kommenden Ausgaben auf dem Laufenden!

Stories im Querformat

Social-Media-Manager*innen kennen es: Wahrscheinlich hat jedes Unternehmen Videos im Querformat, die man gerne auch auf Instagram, vor allem in der Story, teilen würde. Social-Media-Experte Jonah Manzano hat auf Threads jetzt ein spannendes neues Story-Feature geteilt, was dem Format-Problem entgegenwirkt. Die Instagram-Community kann nämlich nun zum Drehen ihres Smartphones aufgerufen werden, um Videos im Querformat besser anschauen zu können:

Mit dem neuen „Rotate your phone“-Story-Feature können Querformat-Videos besser angeschaut werden (Quelle: @jonahmanzano auf Threads).

Webinar

Während die KI-Modelle sich rasant weiterentwickeln, schöpfen nur 5 % der Marketing-Teams bisher das volle Potenzial wirklich aus. Doch nicht die KI ist das Problem für fehlenden Impact – viele nutzen sie einfach noch nicht richtig.

Unsere CEO Katja von der Burg und Nicklas Lindby, Engagement Partner bei Obsidian, zeigen euch im nächsten AI Update am Dienstag, den 21. April, wie ihr die KI wirklich für euch arbeiten lasst. Freut euch auf gebündeltes Spezialwissen zum Thema AI & Automation aus unserer Agenturgruppe und erfahrt, wie ihr weg von einfachen Prompts hin zu echten „KI-Partnern“ kommt.

TikTok

Die neue Musik-Streaming-App?

Dass Musik bei TikTok ein großes Thema ist, ist nichts Neues. Doch mit TikToks neuer Partnerschaft mit Apple Music, rückt es noch mehr in den Vordergrund. Zukünftig können Apple-Music-Abonnent*innen über einen neuen Button Songs in voller Länge hören – ohne die App verlassen zu müssen. Bei den neuen „Listening Parties“ können TikTok-Nutzer*innen außerdem gemeinsam in Echtzeit Musik streamen. Spannend für Album- oder Song-Releases. Doch auch dieses neue Feature ist nur für bezahlende Nutzer*innen zugänglich.

LinkedIn

Anpassungen am Ranking-System für Beiträge

LinkedIn überarbeitet seinen Algorithmus! Das Netzwerk möchte Reichweite für Beiträge vermeiden, die Nutzer*innen mit Aufrufen zur künstlichen Interaktion drängen („Kommentiere für mehr Infos“ etc.). Stattdessen sollen Beiträge mit echtem Mehrwert gepusht werden. Zusätzlich führt LinkedIn eine neue Interessansabfrage bei der Registrierung ein.