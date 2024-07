Instagram

Reel Collaborations jetzt nachträglich möglich

Collaborations auf Instagram sind eine großartige Möglichkeit, um sich mit anderen Nutzer*innen zu verbinden, dadurch mehr Reichweite zu erzielen und neue Follower*innen zu gewinnen. Leider konnten Collaborations bisher nur direkt während des Postens eingestellt werden. Social-Media-Experte Lindsey Gamble zeigt auf Threads, wie ab jetzt auch nachträglich Collaborations für Reels eingestellt werden können. Ein super hilfreiches Feature, was die Collaborations-Funktion noch flexibler macht.

Noch einfacher nach Influencern und Creatorn suchen

Erfolgreiches Influencer Marketing braucht oft viel Zeit und zusätzliche Tools. Instagram möchte die Suche nach den passenden Creatorn einfacher machen: Über den Button „Creator Insights“ auf dem Profil des jeweiligen Creators können (aktuell nur) Business Accounts wichtige Kennzahlen, wie Follower*innen, Reichweite und Engagement mit einem Klick abrufen.

Gleichzeitig kann man dem Creator direkt eine Nachricht schicken oder nach ähnlichen Accounts suchen. Einen Screenshot der neuen Funktion teilte Content Creator Becca Alves auf Threads:

Die Funktion soll erst einmal nur Business Accounts zur Verfügung stehen und wird aktuell bei einzelnen Accounts getestet. Außerdem könnten die KPIs aus dem Screenshot nicht bei allen Creatorn ersichtlich sein, da sich diese freiwillig für die Angaben entscheiden. Wann das Feature für alle zur Verfügung stehen wird, ist noch nicht bekannt.

Testläufe für Reels

Eure Follower*innen sind inaktiv? Die Zielgruppe ist nicht ganz klar? Ihr möchtet herausfinden, mit welchen Inhalten ihr neue Follower*innen gewinnen könnt? Da hat Instagram etwas für euch: Trial Reels können als Testlauf nur an Nicht-Follower*innen ausgespielt werden. Das sorgt nicht nur für stärkere Brand Awareness, ihr könnt in der Auswertung auch genau sehen, wie das Reel bei Leuten ankam, die euch (noch) nicht folgen. Nutzer*innen, denen das Trial Reel ausgespielt wird, sehen dabei nicht, dass es sich um einen Test handelt.

Prompts für mehr Interaktionen

Interaktion wird auf Instagram immer wichtiger – das zeigen auch die neuen Features, die ich in unseren vergangenen Social News mit euch geteilt habe. Mit einer neuen Prompt-Funktion soll unter Beiträgen zu noch mehr Interaktion aufgerufen werden. Die neue Funktion wurde von Martijn Cales entdeckt und auf Threads geteilt:

(Quelle: Martin Cajles auf Threads)

Eine zweite Meinung einholen Verschiedene Features geben uns mittlerweile viele kreative und vielfältige Wege, um Reels zu schneiden und zu gestalten. Da kann manchmal eine zweite Meinung sehr nützlich sein. Das dachte sich auch Instagram und macht es nun möglich, Entwürfe für Reels per Direktnachricht an andere zu verschicken. Nicht nur eine tolle Idee für das persönliche Instagram-Profil, sondern auch für Social Media Management allgemein. (Quelle: Lindsey Gamble auf Threads)

Neue Funktionen für Broadcast Channel

Broadcast Channel sind mittlerweile nicht nur für Creator gedacht – auch Business Accounts können die Vorzüge dieses Community Features seit kurzem nutzen. Nun teilte der Instagram-Account @creators weitere Neuerungen.

Accounts mit einem Broadcast Channel können nun Livestreams starten, auf die nur die Mitglieder des Channels Zugriff haben. Außerdem kann mithilfe von Farben und Hintergründen das Design des Broadcast Channels individuell gestaltet werden. Emojis, mit denen im Broadcast Channel nicht reagiert werden soll, können ausgeblendet werden. Last but not least können Accounts einen eigenen QR-Code erstellen, der direkt zu ihrem Broadcast-Channel leitet – da kommen ein paar hilfreiche Features auf uns zu, die die Interaktion mit der Community im Broadcast Channel noch persönlicher machen.

Das beliebte Posting-Format, mit dem ihr mehrere Fotos oder Videos auf einmal posten könnt, bekommt ein paar Upgrades! Viele Creator und Social-Media-Manager*innen werden sich freuen, denn ab sofort können in Carousels Fotos mit unterschiedlichen Formaten eingefügt werden. Das erleichtert die Foto- und Videoauswahl nun deutlich, denn vorher musste der Content das gleiche Format haben.

Ebenfalls neu: Auch bei gemischten Carousels – also Beiträgen, die sowohl aus Fotos als auch aus Videos bestehen – kann nun Musik eingefügt werden. Außerdem ist ein Text-Overlay – ähnlich, wie man es von Instagram Reels kennt – nun auch bei Carousels möglich.

Musik ist nun auch bei Instagram Carousels, die aus Fotos und Videos bestehen, möglich (Quelle: Lindsey Gamble auf Threads).

Threads

Threads noch einfacher posten

Ebenfalls eine tolle Message für alle Social-Media-Manager*innen: Threads lässt sich nun mit externen Tools und Apps verbinden, mit denen Beiträge gepostet und ausgewertet können, wie Adam Mosseri teilt.

Außerdem könnt ihr Instagram Postings – sowohl einzelne Beiträge als auch Carousels – ganz ohne Link-Vorschau bei Threads teilen. Das sieht dann in etwa so aus:

YouTube

Welches Thumbnail funktioniert besser?

… diese Frage bekommen Social-Media-Manager*innen ab sofort beantwortet, denn YouTube verkündete ein neues Feature, was es möglich macht, bis zu drei Thumbnails zu testen und miteinander zu vergleichen. Der Test kann nur wenige Stunden, aber auch mehrere Wochen dauern. Welches eurer Thumbnails die meiste Watch-Time generiert, könnt ihr schließlich in der Auswertung nachlesen. Mehr Infos bekommt ihr im dazugehörigen Video:

Post-Feature nun für alle Kanäle verfügbar

Das beliebte Post-Feature bei YouTube ist ab sofort für alle YouTube-Kanäle verfügbar. Neben der Kommentarspalte unter ihren Videos können Creator und Marken dort auf zusätzliche Art mit ihrer Community interagieren, zum Beispiel durch Umfragen, Quizze oder Videobeiträge:

YouTube Postings – so wie von Millie Adrian – können das Engagement mit der Community stärken.

Gebt euren Videos Kontext

Manche YouTube-Videos verlangen zusätzliche Informationen. Zum Beispiel, wenn ein bestimmtes Lied oder ein Sketch eine Parodie darstellen soll, wenn es neue Informationen zu einem im Video erwähnten (veralteten) Thema gibt oder wenn das im Video angekündigte Produkt verfügbar ist. Mit YouTube Notes wird es bald möglich sein, diese Info als Kontext – auch nachträglich – an Videos anzuhängen. Aktuell wird dieses Feature getestet.

Und sonst so?

Neben diesen spannenden Features gibt es noch einige kleine, aber feine News aus den sozialen Netzwerken. Instagram gibt ihren Notes ein paar Updates und testet eine Einmalansicht von Fotos. Ab sofort könnt ihr außerdem einen eigenen Livestream für eure engen Freunde starten. Bei LinkedIn gibt es neue Newsletter-Features und TikTok arbeitet an Streaks, wie man sie von Snapchat kennt.

Thementipps für die folgenden Monate

Ein schöner Schnappschuss zum Tag der Fotografie, Anstoßen zum Tag des Bieres und am autofreien Tag das Fahrrad nehmen: Mit unseren Thementipps habt ihr wieder jede Menge Input für eure kommende Redaktionsplanung!