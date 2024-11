Der letzte Monat hat sich in der Affiliate-Branche nicht nur um den Start in das goldene Quartal gedreht: Die Branche widmete sich ebenso strategischen Entwicklungen, neuen Technologie-Trends und es gibt Plattform-Updates, die den Markt aktuell bewegen. Unternehmen haben ihre Beziehungen zu Partner*innen verstärkt, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, und neue Tools bieten Optimierungsmöglichkeiten für Kampagnen und Performance-Analysen. Das und mehr gibt es in unseren aktuellen Affiliate Marketing News!

Neuigkeiten aus der Branche

Affiliate TalkxX: eine neue Episode über das goldene Quartal

In der neuen Episode des Podcasts Affiliate TalkxX ist Felix Uffelmann, Team Lead Agency Sales bei Adcell, zu Gast und spricht mit Podcast-Host Thomas Dirnhöfer über bewährte Strategien, um das Jahresendgeschäft erfolgreich abzuschließen.

Wie immer gilt hier als das A und O eine sorgfältige Vorbereitung und Planung, bei der eine enge Zusammenarbeit mit Partner*innen unablässig sind. Durch das Analysieren der Vorjahre und das strategische Ausspielen individueller Kampagnen können Advertiser die hohe Nachfrage optimal nutzen.

Netzwerke wie Adcell unterstützen hierbei mit entsprechenden Tools und direkten Beratungsmöglichkeiten, um zielgerichtete Kampagnen umzusetzen. Mit der richtigen Strategie lassen sich die Sichtbarkeit erhöhen und neue Kund*innen gewinnen, was den Weg für einen erfolgreichen Jahresabschluss ebnet. Eine Podcast-Empfehlung unsererseits!

Die Affiliate-Trend-Umfrage 2025 – eure Teilnahme ist gefragt!

Wie in jedem Jahr steckt die Performance-Marketing-Agentur xpose360 bereits in den Vorbereitungen für den großen Affiliate-Trend-Report, der immer zu Beginn eines jeden Jahres erscheint. Hier ist die Schwarmintelligenz der gesamten Affiliate-Branche gefragt: Falls ihr also noch nicht teilgenommen habt und Mitwirkende in der Affiliate-Branche seid, gelangt ihr über diesen Post zur Affiliate-Trend-Umfrage.

Foot Locker hat eine neue Plattform für Content Creator ins Leben gerufen, die mit der Technologie von impact.com betrieben wird. Diese „Foot Locker Storefronts“-Plattform ermöglicht es qualifizierten Influencer*innen, individuelle, digitale Shops mit Foot-Locker-Produkten zu erstellen und auf sozialen Medien zu teilen.

Creator können damit Provisionen auf Verkäufe erzielen, die sie durch ihre Empfehlungen generieren. Die Plattform stärkt einerseits Foot Lockers Engagement in der Sneaker-Community und unterstützt Influencer*innen andererseits, authentische Verbindungen zu ihren Followern aufzubauen, indem sie ihnen ermöglicht, persönliche Empfehlungen direkt an ihre Community weiterzugeben.

Die persönliche Interaktion soll das Vertrauen stärken und es soll eine direkte Verbindung zwischen den Creatorn, ihren Empfehlungen und den Interessen der Follower geschaffen werden. Ein klassisches Affiliate-Programm, aber greifbar und simpel beworben!

Google testet KI-basierte Produktempfehlungen in den USA

Aktuell testet Google KI-basierte Produktempfehlungen, die Nutzer*innen direkt in den Suchergebnissen Produkte und deren Vorteile vorschlagen. So wurden einem Nutzer beispielsweise die Vorteile von QLED und OLED-TVs erklärt und direkt passende Produkte vorgeschlagen, als er nach Fernsehern suchte.

Klingt erstmal nach neuen, userfreundlichen Features, die jedoch für viele Affiliates problematisch werden könnten. Besonders betroffen sind in diesem Fall die Publishersegemente, die auf Google-Traffic setzen, um mit Produktvergleichen und Affiliate-Links zu werben. Denn wenn Google selbst zur Shopping-Beratung wird und KI-gestützte Empfehlungen ausspielt, schwindet gleichermaßen der Traffic für solche Publisher.

Statt die Leser*innen auf die Produktvergleichsseiten weiterzuleiten, könnte Google bald noch mehr vom Kaufprozess abdecken, was auch Online-Shops und Marktplätze betreffen könnte. Die Befürchtung der Marketer: Google könnte bald der zentrale Marktplatz sein und Affiliates und Shops bleiben auf der Strecke.

Das große Comeback für Content-Seiten?

Diese Neuigkeiten beziehen sich zwar größtenteils auf den SEO-Kanal, wirken sich aber auch indirekt auf Affiliates aus. Denn Google macht Content Creator zunehmend zu zentralen Quellen in den Suchergebnissen, was das organische Ranking grundlegend verändert. Durch die künftige Integration von Creator-Titeln wie „Content Creator (Travel)“ in sog. Knowledge Panels stellt die Suchmaschine diese auf Augenhöhe mit bereits etablierten Publishern.

Die Entwicklung spiegelt die wachsende Bedeutung von Creatorn wider, deren Inhalte Nutzer*innen immer häufiger als vertrauenswürdige Informationsquellen betrachten – egal, ob zu Themen wie Reisen, Finanzen oder Tech Content bereitgestellt wird. Für Advertiser und Publisher bedeutet das also, die About-Bereiche ebenso wie die Einbettung der Social-Media-Profile aktuell zu halten.

Creator spielen eine größere Rolle und ihre Präsenz in Google-Suchanfragen zeigt, dass der Einfluss einzelner Expert*innen auf das digitale Suchverhalten weiterwächst, was auch für Advertiser bedeutet, den strategischen Fokus insbesondere auf den Anfang der Costumer Journey zu setzen und das ohnehin schon wertvolle Segment noch stärker in den Vordergrund bei der Zusammenarbeit zu stellen.

Cashback: Wie Affiliates 2024 die Weihnachtssaison rocken können

Die Weihnachtssaison 2024 wird stark von Cashback-Angeboten und Rabatt-Websites geprägt sein, da Konsument*innen aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten verstärkt nach Sparmöglichkeiten suchen. Cashback-Plattformen wie Rakuten, Honey und Swagbucks gewinnen an Beliebtheit, da sie den Käufer*innen einen Teil ihres Einkaufsbetrags als Gutschrift oder direktes Cashback zurückerstatten und damit Nutzer*innen noch mehr Möglichkeiten bieten, um zu sparen. Für Affiliates sind Publisher aus dem Cashback-Segment demnach eine gute Performance-Strategie, um Traffic und Konversionsraten zu steigern, indem sie Angebote und attraktive Cashback-Aktionen auf diesen Plattformen bewerben.

Durch die Zusammenarbeit mit etablierten Cashback-Plattformen können Affiliates außerdem von deren großen Nutzerstämmen profitieren. Zudem stärken exklusive Cashback-Pushes und gezielte, saisonale Inhalte das Vertrauen der Käufer*innen und erhöhen die CVR. Echtzeit-Daten und die Integration von Cashback-Angeboten in soziale Medienkampagnen bieten zusätzliche Chancen, um das Umsatzpotenzial weiter zu steigern.

Affiverse gibt Tipps für Affiliates zum Thema Cashback für die Weihnachtssaison 2024.

Letztlich wird erwartet, dass Cashback-Angebote auch in Zukunft eine zentrale Rolle im Affiliate Marketing spielen und für Affiliates unverzichtbar bleiben, um während der Hochsaison 2024 und darüber hinaus erfolgreich zu sein. Vorsicht ist allerdings auch bei diesem vermeintlich betrugssicheren Modell geboten. Denn es häufen sich auch hier Nutzer*innen, die mit Fakebestellungen versuchen, schnell hohe Cashback-Beträge zu erzielen. Der Sales-Abgleich ist also gerade bei diesem Affiliate-Geschäftsmodell regelmäßig durchzuführen und nicht zu vernachlässigen.

SEA Tipps für Black Friday – ein E-Mail-Kurs

Off-topic: habt ihr eigentlich schon eure Google Ads für die High Season fertig vorbereitet? Unser SEA Team hat da etwas für euch!

In unserem kostenlosen E-Mail-Kurs geben wir euch wertvolle Insights, Tipps und praktische Empfehlungen, mit denen ihr eure Google-Ads-Kampagnen für Black Friday & Co. optimieren könnt. So kommt ihr erfolgreich durch die wichtigste Zeit des Jahres für E-Commerce-Unternehmen und Online-Shops – auch, wenn nur noch wenig Zeit ist.

Merchants

Exposure Planner für Advertiser bei Awin

Das neue Exposure Planner Tool von Awin bietet Advertisern der Programme Accelerate und Advanced eine optimierte Möglichkeit, Platzierungen effizienter zu verwalten. Statt wie bisher auf E-Mail-Kommunikation für die Verhandlungen angewiesen zu sein, können Werbetreibende nun direkt innerhalb der Plattform Möglichkeiten managen, Vereinbarungen planen und Provisionen aushandeln. Der Exposure Planner gibt Echtzeit-Einblicke in den Status der Kampagnen und automatisiert viele der bisher manuellen Prozesse.

Merchants können über die Plattform z. B. Aktionen hinzufügen, indem sie detaillierte Informationen wie Titel, Beschreibung, Kosten und den Start- sowie Endzeitraum angeben. Auch die Zahlungsdaten für Partner*innen können direkt über den Exposure Planner verwaltet werden. Neu ist auch die Möglichkeit, Zahlungen über mehrere Monate hinweg in Raten zu verteilen und die Provisionssätze für Kampagnen flexibel an die Leistung der Publisher anzupassen. Dies gibt Unternehmen mehr Kontrolle und Flexibilität bei der Verwaltung ihrer Kampagnen und belohnt leistungsstarke Publisher effektiver als zuvor. Kurz zusammengefasst: der Exposure Planner bietet eine effizientere Verwaltung und Kampagnenplatzierung sowie Provisionsstrukturen aus einer Hand.

Blackfriday.de ist jetzt auch als App verfügbar

Blackfriday.de ist ein Publisher, den wir schon das ein oder andere Mal erwähnt und vorgestellt haben. Durch die Sammlung und zentrierte Vorstellung zahlreicher Deals und Promotions verschiedenster Unternehmen aus allen möglichen Regionen, ist der Publisher insbesondere für die kommende Hochsaison spannend.

Eine weitere interessante Neuheit in diesem Jahr ist, dass blackfriday.de jetzt auch eine App für Nutzer*innen zur Verfügung stellt, die sie via Push-Benachrichtigungen über die besten Deals und Aktionen zum Black Friday auf dem Laufenden halten soll. Die App ist kostenlos zum Download sowohl im App Store als auch bei Google Play verfügbar.

Events

Affiliate Conference 2024

Es ist nicht mehr lange hin bis zum nächsten Affiliate Event: Bei vielen Affiliate Marketern ist die Affiliate Conference in München, die in diesem Jahr am Montag, den 18. November stattfindet, stets ein fester Termin im Kalender. Dort trifft sich die Affiliate-Marketing-Welt mitsamt spannender Vorträge, Diskussionen und Branchen-Networking.

Unser Team Lead Affiliate Marketing Robert Förster ist in diesem Jahr als Speaker vor Ort: Er positioniert sich zum Thema „Investitionen im Affiliate Marketing – Ja, aber wo? (und wo nicht?)“. Außerdem ist unser Team nahezu vollständig vor Ort. Einen Überblick über das Programm und Tickets für das Events erhaltet ihr hier. Wir freuen uns, euch auf der Affiliate Conference zu treffen!