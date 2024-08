Sommerpause? Nicht für die sozialen Netzwerke, denn auch im Juli gab es wieder einige spannende Neuerungen auf Instagram, TikTok, YouTube und Co. Doch nicht nur das: Es gibt sogar ein ganz neues soziales Netzwerk! Die App „Whee“ gehört zu TikTok und erinnert an eine Mischung aus BeReal und Instagram. Das und mehr lest ihr in unseren Social Media News.

Instagram

Die „Send Rate“ wird immer wichtiger

Instagrams CEO Adam Mosseri betonte Anfang Juli in einer Video Message, dass vor allem die „Send Rate“, also die Anzahl, wie oft ein Post mit anderen geteilt wurde, eine der wichtigsten KPIs für den Algorithmus ist. Sein Rat ist es, vor allem Content auf Instagram zu teilen, den man an Freund*innen und Familie weiterschicken würde.

Notes an Beiträgen und Reels hinterlassen

Einige von euch haben diese neue Funktion vielleicht bereits entdeckt: Ab sofort können eigene Notes bei Beiträgen und Reels hinzugefügt werden, die eure Follower*innen sehen, sobald ihnen der Beitrag oder das Reel angezeigt werden.

Laut Social Media Today sollen mit dieser neuen Funktion die Verbindungen zwischen Follower*innen gestärkt werden. So seht ihr auf einen Blick die Gedanken eurer Freund*innen zu bestimmten Inhalten. Der Meta-Test dieser Funktion im Frühjahr zeigte, dass diese Notizen vor allem bei Comedy-Content sehr beliebt ist.

Mit der neuen Funktion können eigene kleine Kommentare bei Reels und Beiträgen hinterlassen werden, die Freund*innen angezeigt werden (Quelle: Instagram via Threads).

Sichtbare Kommentare in Stories

Doch nicht nur in Beiträgen und Reels ploppen Gedanken von anderen Follower*innen auf – auch in den Stories gibt es eine ähnliche, neue Funktion. Dort könnt ihr nun Kommentare aus eurer Community zu den jeweiligen Stories sichtbar machen. Ab sofort ist diese Funktion bei allen Instagram-Nutzer*innen verfügbar.

Vielleicht habt ihr auch schon dieses Pop-up zur neuen Funktion erhalten. Wer sie nicht nutzen möchte, kann sie ganz einfach in den Einstellungen deaktivieren. (Quelle: @carmushka auf Instagram)

In Planung: Superlike und neuer Story-Sticker

Doch die Kommentarfunktion scheint nicht das einzige neue Story-Feature in nächster Zeit zu bleiben: Instagram arbeitet derzeit an einem neuen Story-Sticker sowie einer Superlike-Funktion für Stories.

Der Story-Sticker nennt sich „Pics Please“ und gibt euch die Möglichkeit, Fotos von euren Follower*innen einzusammeln. Ein weiteres Feature, das die Verbindung zwischen Nutzer*innen stärkt. Diese Funktion könnte vor allem spannend für Content Creator und Brands sein, die die Bilder aus ihrer Community dann wiederum in ihrer Story teilen können. Erste Einblicke in den neuen Sticker teilt Social-Media-Experte Alessandro Paluzzi auf Threads:

Der Superlike ist eine weitere Funktion, die sich aktuell noch in der Bearbeitung befindet, aber bereits von Alessandro Paluzzi entdeckt wurde. Laut Screenshot ist es wohl bald möglich, einmal pro Tag einen Superlike an Stories zu vergeben. Erinnert ein wenig an eine andere App, oder nicht? 🔥

(Quelle: Alessandro Paluzzi auf Threads)

Im Test: Shared Access Feature

Laut Onlinemarketing.de befindet sich aktuell ein weiteres Feature im Test, was vor allem für Social-Media-Manager*innen spannend sein könnte. Mit „Shared Access“ können Account-Inhaber*innen bis zu drei weiteren Personen Zugang zu einem Instagram-Konto erlauben. So können diese ebenfalls Content bearbeiten und Nachrichten beantworten. Mit dieser Zugriffsoption muss kein Passwort geteilt werden und es können keine Änderungen am Account selbst vorgenommen werden.

Bis zu 20 verschiedene Audio Tracks in Reels

Instagram Reels werden jetzt noch musikalischer: Ab sofort sind bis zu 20 verschiedene Audio Tracks pro Reel möglich! So kann die Musik noch individueller auf verschiedene Szenen im Reel angepasst werden. Laut Instagram-CEO Adam Mosseri haben Reel-Creator so die Möglichkeit, ihren ganz individuellen Audio-Mix zu erstellen:

(Quelle: Adam Mosseri auf Threads)

Neue Kooperations-Einstellungen im Professional Dashboard

Brands und Content Creator können ab sofort von dieser neuen Funktion profitieren: Im Professional Dashboard lässt sich via „Kooperation“ der Banner „Open for collaboration“ zum Profil hinzufügen. So lasst ihr andere Profile wissen, dass ihr an einer Zusammenarbeit interessiert seid. Der Threads User Saadh Jawwadh teilte diese neue Funktion auf Threads:

(Quelle: Saadh Jawwadh auf Threads)

Ein Feature, das vor allem für das Influencer Marketing spannend sein kann. So kann auf den ersten Blick erkannt werden, welche Brands und Creator generell aktuell offen für eine Zusammenarbeit sind.

Threads

Ein halbes Jahr Threads: Unser Fazit zu Metas X-Konkurrenz

Im Dezember 2023 startete der Kurznachrichtendienst Threads aus dem Meta-Universum auch in Deutschland. Seitdem ist viel passiert: Viele Nutzer*innen wechselten von X zu Threads und Marken entdeckten das neue soziale Netzwerk mit dem besonderen Humor für sich. Doch was macht Threads so interessant? Und lohnt sich ein Threads-Profil für euer Unternehmen oder ist es doch nur eine weitere Trend-App ohne Zukunft? Das beleuchten wir in unserem Blogbeitrag, inklusive einem Einblick in Profile von Marken, die dort aus unserer Sicht aktuell am erfolgreichsten sind.

Über ein halbes Jahr gibt es Threads jetzt auch in Deutschland: wir ziehen auf unserem Blog ein Fazit.

TikTok

Custom Thumbnail möglich

Viele Creator und Social-Media-Manager*innen haben schon lange auf diese Funktion gewartet: Ab sofort können eigene Thumbnails zu TikTok-Videos hinzugefügt werden. Bis jetzt musste das Thumbnail immer aus dem Video selbst ausgewählt werden und konnte nicht losgelöst hochgeladen werden. Die Thumbnails sind vor allem in der TikTok-Suche oder in den Profilen ein Blickfänger und könnten – ähnlich wie bei YouTube – deutlichen Einfluss auf die Klickzahlen haben.

Kooperation mit Eventbrite

Durch eine neue Partnerschaft zwischen TikTok und Eventbrite können Veranstaltungen jetzt noch einfacher und interaktiver auf der Kurzvideoplattform geteilt werden. In nur wenigen Klicks kann so direkt über TikTok auf die Eventbrite-Seite der Veranstaltung zugegriffen werden. Auch Tickets können direkt über TikTok erworben werden. Das gibt TikTok-Creatorn die Möglichkeit, eigene Events zu erstellen und zu teilen.

Durch diese neue Kooperation schafft es TikTok ganz einfach, die Verweildauer auf der App zu verlängern – denn nun muss zum Ticketkauf oder für mehr Infos zu Events nicht mal mehr die App verlassen werden.

Mit der neuen Eventbrite-Partnerschaft können Veranstaltungen direkt über TikTok eingesehen und Tickets direkt in der App gekauft werden (Quelle: TikTok).

TikToks neue App „Whee“

Diese App wurde bereits angekündigt, nun ist sie da: Whee ist das neue soziale Netzwerk aus dem Hause TikTok. Sie erinnert an eine Mischung aus BeReal und Instagram und ist hauptsächlich für den Privatgebrauch gedacht. Dort könnt ihr Fotos aus eurem Alltag mit Freund*innen und Familie teilen und mit Filtern versehen. Auch Direct Messages sind auf Whee möglich.

In einigen Ländern ist die App bereits verfügbar. Zum jetzigen Zeitpunkt (Ende Juli 2024) ist sie im deutschen AppStore jedoch noch nicht sichtbar. Social-Media-Experte Jonah Manzano teilte erste Einblicke auf Threads:

Ob so eine App in Zeiten von BeReal, Snapchat und Instagram überhaupt noch Anklang finden wird? Es bleibt spannend. Wir halten euch auf dem Laufenden und testen Whee selbstverständlich aus, sobald die App auch in Deutschland verfügbar ist.

YouTube

Neue Funktionen für YouTube Shorts

Auch die Videoplattform YouTube brachte im letzten Monat einige spannende Features für ihre Kurzvideos heraus – das berichtet Onlinemarketing.de. Auf folgende neue Funktionen könnt ihr euch freuen:

Schon bald wird es möglich sein, das Layout automatisch anpassen zu lassen , wenn ihr lange YouTube-Videos in YouTube Shorts umwandelt.

, wenn ihr lange YouTube-Videos in YouTube Shorts umwandelt. Den „Add Yours“ Sticker kennt man vor allem von Instagram. Jetzt kann diese Art von Stickern auch bei YouTube Shorts genutzt werden.

kennt man vor allem von Instagram. Jetzt kann diese Art von Stickern auch bei YouTube Shorts genutzt werden. Mehr Variation für eure Untertitel: Bei automatisch erstellten Untertiteln in YouTube Shorts könnt ihr nun nach Belieben Farbe, Platzierung und Schriftart anpassen.

Bei automatisch erstellten Untertiteln in YouTube Shorts könnt ihr nun nach Belieben Farbe, Platzierung und Schriftart anpassen. Das von Instagram und TikTok bekannte „Text to Speech“ Feature gibt es nun auch auf YouTube. Creator können aus verschiedenen Stimmen wählen und so ihren Content automatisch vortragen lassen. Sie müssen somit nicht auf externe Tools zurückgreifen.

LinkedIn

Push für Unternehmens-Newsletter

Diese neue Funktion des beruflichen Netzwerks ist vor allem für Company Pages interessant: Ab sofort können sie ihre Newsletter mit Budget pushen. So kann die Newsletter-Zielgruppe schneller erreicht werden, um mehr Newsletter-Abos zu generieren. Auch Creator sollen diese Funktion bald erhalten, wie Marketing-Experte Lindsey Gamble auf Threads teilt:

BeReal

Werbung auf BeReal

Einige von euch haben es bestimmt bereits entdeckt: Auf BeReal tummeln sich seit kurzem Werbeanzeigen zwischen den BeReals unserer Freund*innen.

Auch beim Scrollen durch die BeReals von Freund*innen stolpert man nun über Ads.

Der Grund für diese Monetarisierung könnte der Verkauf von BeReal an den App-Entwickler Voodoo sein. Wir sind gespannt, wie sich Ads auf BeReal weiterentwickeln – und ob die Nutzerzahlen dadurch sinken werden. Denn das erste Feedback der Nutzer*innen ist nicht gerade positiv …

Und sonst so?

Instagram weitet seine Quick Sharing Funktion aus und bei dem Abo-Modell „Subscriptions“ sind nun Preview-Posts möglich. Threads launcht außerdem ein Bonusprogramm für Creator.