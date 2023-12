… und so schnell ist wieder ein Jahr vorbei. Wir sagen schon mal: Tschüss 2023! Welche News es diesen Dezember noch so in der Social-Media-Welt gab und was die Updates für die Entwicklung der sozialen Netzwerke in 2024 bedeuten könnten, das haben wir euch in unseren letzten Social Media News für 2023 zusammengefasst.

Threads startet in Europa

Endlich: Instagrams Kurznachrichtendienst Threads ist seit 14. Dezember auch in Europa verfügbar! Der Countdown, welcher die letzten Tage auf threads.net herunterlief, kündigte den europäischen Start des sozialen Netzwerks an. Mark Zuckerberg heißt alle neuen Nutzer*innen herzlich Willkommen und auch wir sind froh, uns endlich ein eigenes Profil erstellen zu können, ganz ohne VPN-Umleitung. Wir sind jetzt auch bei Threads – folgt uns doch gerne!

Threads ist nun endlich auch für europäische User verfügbar, sowohl im Browser als auch als App.

Der Kurznachrichtendienst erinnert vom Aufbau sehr an X. Es gibt eine „Für dich“-Seite, auf der interessante Threads angezeigt werden. Die „Folge ich“-Seite zeigt die Threads der Profile, denen man folgt. Threads lassen sich zitieren, reposten, liken und kommentieren. Auch viele Unternehmen und Marken haben bereits ihren Weg zu Threads gefunden und auch in den nächsten Wochen werden viele, viele europäische Nutzer*innen nachziehen.

Wir werden uns zum Jahresende weiterhin auf Threads umschauen, auch zwischen den Jahren, denn die Plattform bietet einigen Unterhaltungswert – wie Twitter zu seinen besten Zeiten, könnte man sagen. Auf jeden Fall halten wir euch dazu weiterhin auf dem Laufenden!

Threads verkündet seinen Start am Brandburger Tor (Quelle: @gavinkarlmeier auf Threads).

Der Hype ist da – nicht nur mit Threads

Welcher Hype denn aber genau? Hype Comments! So nennt sich die neue Art der Story-Kommentare. Diese neue Funktion gibt es bereits bei einigen Usern, z. B. bei Social-Media-Experte Jonah Manzano:

Instagram is rolling out hype comments. pic.twitter.com/lAIDOo0fB7 — Jonah Manzano (@jonah_manzano) December 4, 2023

Das Besondere an den Hype Comments? Sie sind – im Gegensatz zu Story-Likes oder Antworten auf Stories via Direktnachricht – nicht privat, sondern werden allen Viewern der Story ebenfalls angezeigt. Erinnert ein wenig an die Kommentare, die in Instagram oder TikTok Lives zu sehen sind. Wer kein Fan der Hype Comments ist, kann diese Funktion jederzeit in den Einstellungen deaktivieren.

Mit dieser neuen Funktion möchte Instagram weiterhin das Engagement und die Interaktion zwischen Community und Creatorn fördern. Blickt man auf die neuen Features der letzten Wochen und Monate, scheint das im vergangenen Jahr eine Priorität für das soziale Netzwerk gewesen zu sein. Ob diese neue Art der Kommentare ihren „Hype“ wert ist, werden wir sehen.

Reels speichern

Die TikTok User unter euch kennen diese Funktion bereits: Möchte man TikToks an Freund*innen verschicken, in der eigenen Camera Roll speichern oder auf anderen Plattformen reposten, können sie ganz einfach heruntergeladen werden. Das ist nun auch bei Instagram Reels möglich, verkündet Instagram CEO Adam Mosseri in seinem Broadcast Channel.

Über den kleinen Pfeil am unteren rechten Rand des Reels kann es in die eigene Camera Roll heruntergeladen werden. Bei dem gespeicherten Video erscheint – wie man es von TikTok kennt – eine Instagram Watermark und der Nutzername des Creators.

Reels können nun auch in der eigenen Camera Roll gespeichert werden (Quelle: Instagram Broadcast Channel von @mosseri).

2024 loading! ⌛ Unsere Social Media Trends für 2024

Ciao, X! Passend zur Top-Neuigkeit, dass Threads nun auch in Europa verfügbar ist, lautet einer unserer Social Media Trends für 2024: Mehr und mehr Nutzer*innen werden den Kurznachrichtendienst X verlassen. Wie z. B. der Social-Media-Experte Matt Navarra, der seinen Wechsel zu Threads in seinem X-Profil ankündigt: Schon durch die Online-Marketing-Trends unserer anderen Kanäle geklickt? Schaut mal hier!

Matt Navarra kündigt seinen Wechsel von X zu Threads im Profilnamen an und verabschiedet sich via Post (Quelle: X).

Ob Threads schließlich „übernimmt“ und die gleiche Menge an Nutzer*innen und Posts erhalten wird wie ehemals Twitter – das steht noch in den Sternen. Twitter User haben einige Alternativen zur Auswahl. Auch bei TikTok können mittlerweile Text-Posts geteilt werden und Nutzer*innen der Gen Z nutzen aktuell TikTok vermehrt als Suchmaschine.

Interaktion wird immer wichtiger

Instagram rief mit den letzten Updates zu mehr Interaktion auf. Nicht nur über die Hype-Kommentare, sondern auch durch neue Story Sticker, Anpassungen der Instagram Notes sowie neue Features für Broadcast Channels, was ihr in unseren News nachlesen könnt. Die Broadcast Channel sind 2023 immer wichtiger geworden, sowohl auf Instagram als auch auf Facebook. Die Channel funktionieren als eine Art Gruppenchat, der jedoch nur einseitig funktioniert: Creator können ihrer Community Nachrichten, Fotos und Umfragen schicken, die Community kann jedoch nur mit Emojis auf die Nachrichten reagieren oder an den Umfragen teilnehmen. Mittlerweile können Creator auch Gäste in den Broadcast Channel einladen, zum Beispiel andere Creator, die dann mit der Community chatten können.



Diese neuen Features zeigen: Die Interaktion zwischen Creatorn und Community ist für Instagram – und auch für Facebook – immer wichtiger geworden. Das wird auch ein Social Media Trend für 2024 bleiben. Wir sind gespannt, welche neuen Features in den kommenden Monaten für noch mehr Interaktion sorgen werden.

KI ist überall

An dieser Entwicklung kam 2023 niemand vorbei: KI ist (und bleibt) überall. Auch in den sozialen Netzwerken. KI-generierte Bilder, Filter, Musik und Captions – die künstliche Intelligenz lässt sich auch auf Instagram, Facebook, TikTok & Co. wiederfinden. Wir erwarten auch in 2024 noch mehr KI-Unterstützung in den sozialen Netzwerken.

Ein KI-Trend auf Social Media: das eigene Unternehmen im Pixar-Look – hier umgesetzt von der Telekom (Quelle: Deutsche Telekom auf LinkedIn).

Mehr Persönlichkeit

Diese Entwicklung zieht sich schon durch die vergangenen Jahre, aber wird auch im kommenden Jahr nicht an Wichtigkeit verlieren. Während die sozialen Netwerke – allen voran Instagram und LinkedIn – lange als „Highlight Reel“ angesehen wurden und sich dort fast nur der bearbeitete Content schönster Momente sammelte, haben sich die sozialen Netzwerke mittlerweile in eine natürlichere und weniger perfekte Richtung entwickelt. Das zeigt z. B. die weiterhin starke Nutzung der App BeReal, die mit Momentaufnahmen überzeugt. Auch im beruflichen Kontext, bspw. bei LinkedIn, wurde im vergangenen Jahr ein stärkerer Fokus auf Persönlichkeit, Alltag und mentale Gesundheit gelegt, wie dieser Beitrag von der Influencerin Louisa Dellert zeigt:

(Quelle: Louisa Dellert auf LinkedIn)

Dieser Trend zu mehr Persönlichkeit, echten Emotionen und unbearbeiteten Bildern wird sich hoffentlich auch in 2024 weiter fortsetzen – finden wir toll!

TikTok wächst weiter

TikTok ist nicht kleinzukriegen – im Gegenteil. Auch im vergangenen Jahr wuchs die Video-App weiter und soll 2024 sogar die 2-Milliarden-Nutzer*innen-Marke knacken. Auch viele Unternehmen und Marken nutzen TikTok, springen bei Trends auf und erreichen dadurch Millionen Views. In 2023 nutzte die Gen Z TikTok sogar stärker als Suchmaschine, was das soziale Netzwerk dazu brachte, ihre Suchfunktionen auszubauen. Mittlerweile wird bei den jüngeren Generationen also nicht mehr gegoogelt, sondern bei TikTok nach bestimmten Orten, Begriffen und Hashtags recherchiert.

Wir sind gespannt, wie sich die App in 2024 entwickeln wird und welche neuen Trends und Kampagnen uns ganz allgemein auf den Social-Media-Plattformen erwarten. Wir können es kaum abwarten und teilen auch im kommenden Jahr alle Neuentdeckungen mit euch in unseren Social Media News!