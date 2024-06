Besonders haben uns in letzter Zeit die Gutschein-Publisher beschäftigt: Google hat Sanktionen gegen Coupon-Websites ausgesprochen, die in den USA sogar schon in Kraft getreten sind. Awins Power 100 für 2024 sind da und in einer TalkxX-Podcastfolge, an der sich unser Affiliate Marketing Team Lead Robert beteiligt hat, geht es darum, was Affiliate-Manager*innen gegen Fraud unternehmen können. Außerdem sind wir auf der Suche nach Speaker*innen für den Affiliate Stammtisch am 12. September 2024 in Leipzig! Alle Updates aus dem Affiliate Marketing erfahrt ihr wieder hier.

Neuigkeiten aus der Branche

Google spricht Sanktionen gegen Coupon-Websites aus

Es ist nahezu ein Skandal in der Affiliate-Branche und darüber hinaus, dass Google von einem auf den anderen Tag Webseiten, die Gutscheine enthalten, stark sanktioniert. Viele Medienhäuser und insbesondere Gutschein-Affiliates reagierten überrascht und zornig auf die spontane Aktion von Google, denn eigentlich galt das Bewerben von Gutscheinen unter ordnungsgemäßer redaktioneller Aufsicht als zulässig.

Die Sanktionen von Google mit dem eigentlichen Ziel, die Suchergebnisse zu verbessern, führten mitunter bereits dazu, dass viel Gutscheinangebote aus den Suchergebnissen bei Google gestrichen wurden. Da das Gutscheingeschäft für viele Affiliates als die größte Einnahmequelle gilt, haben die neuen Regelungen von Google natürlich massive Folgen auf deren Geschäft, was zu Missmut und Frustration führt, worauf auch das Statement der Global Savings Group (GSG) schließen lässt:

„Letztendlich scheint es, dass Google hier maßgeblich über das Ziel hinausgeschossen ist. Warum sollten sie entscheiden dürfen, welche Arten von Inhalten Nachrichten- und Medienseiten veröffentlichen können oder welche Geschäftsmodelle erlaubt sind? Indem sie pauschal Medien bestraft und über Nacht eine wichtige Einnahmequelle vernichten, haben sie erheblichen Schaden angerichtet, ohne notwendigerweise die Erfahrung für Nutzer zu verbessern. Unsere klare Botschaft hier ist, dass sich Google darauf konzentrieren sollte, sicherzustellen, dass die Such-Ergebnisse, die sie liefern, von hoher Qualität sind und die Suchanfragen der Nutzer beantworten, anstatt zu bestimmen, welche Arten von Inhalten Medienverlage veröffentlichen können oder nicht.“ – Global Savings Group

Trotz der klaren Positionierung betont Account Management Director Thomas Punzel von GSG aber, erstmal gelassen mit der Situation umzugehen, da Deutschland bisher noch nicht betroffen ist. Bis dahin gilt es aus der Sicht des Publishers White-Label-Lösungen um weitere Publisher-Verticals zu ergänzen und in enger Zusammenarbeit zwischen allen Marketern und insbesondere den Voucher-Publishern die Qualität der Gutscheinangebote und deren Content zu verbessern. So können „shady“ Angebote, die Google skeptisch machen, stärker ausgemerzt werden. Was renommierte Affiliates in Deutschland zu den Sanktionen meinen und wie wir dazu stehen, das lest ihr in unserem Blogbeitrag zum Thema.

Awins Power 100 für 2024 sind da

Auch 2024 hat das Netzwerk Awin wieder einen Report veröffentlicht, der Erfolgsgeschichten und starke Partner*innen repräsentiert. Diesmal werden Awins Power 100 allerdings nicht in Form einer Präsentation zum Download vorgestellt, sondern können über eine eigene Landingpage beim Netzwerk genauer unter die Lupe genommen werden. Filterfunktionen helfen dabei, nach gewünschten Segmenten, der Phase der Customer Journey oder dem aktivem Markt zu suchen und schneller fündig zu werden.

Ist das Interesse an einem noch unbekannten Partner geweckt, könnt ihr euch direkt durch Klick auf das jeweilige Logo einen detaillierteren Überblick verschaffen und werdet bei Bedarf auch zum Publisher-Account weitergeleitet. Habt ihr euch den neuen Report schon angeschaut und interessante neue Partnerschaften knüpfen können? Lasst es und gerne in den Kommentaren wissen.

Merchants

Adcell steht als einziges Netzwerk auf der Liste der Top 100 Tools von OMR Reviews. Der Score sortiert Softwares und Tools nach ihren durchschnittlichen Bewertungen sowie der Anzahl an veröffentlichten Bewertungen. Je besser die Gesamtbewertung der gesammelten Reviews ausfällt, desto wahrscheinlicher wird ein Platz in der Liste der Top Tools der OMR Reviews. Wir freuen uns für ADCELL über die Auszeichnung.

Was Affiliate-Manager*innen gegen Fraud unternehmen können

Eine der größten und wohl wichtigsten Aufgaben von Affiliate-Manager*innen ist es, das Programm vor verschiedenen Arten von Betrugsfällen durch unseriöse Publisher zu schützen, auftretende Frauds zu erkennen und mit entsprechenden Maßnahmen dagegen vorzugehen. Die Wichtigkeit des Aufdeckens solcher Ad-frauds wird in einem LinkedIn-Beitrag der Partnercademy aufgegriffen. Dieser bietet einen gelungenen Überblick darüber, welche Arten von Betrug es im Affiliate Marketing gibt, welche Maßnahmen Affiliate-Manager*innen dagegen ergreifen können und welche Fraudprotection-Tools helfen. Auch ein aktuelles Interview mit advanced store zeigt, wie präsent das Thema in der Affiliate-Branche nach wie vor ist.

Darüber hinaus hat unser Affiliate Marketing Team Lead Robert im TalkxX-Podcast über Fraud-Protection im Affiliate Marketing sprechen dürfen. Der Podcast behandelt in knackigen 25 Minuten u. a., welche Methoden unser Affiliate Team bei Projecter zur Fraud-Protection nutzt und welche Tools dabei unterstützen können. Hört doch gerne mal rein!

Events

Affiliate Stammtisch 2024: wir suchen Speaker*innen!

Von Affiliate Marketern, für Affiliate Marketer: gemeinsam mit adseed organisieren wir den Affiliate Stammtisch 2024 am Donnerstag, den 12. September 2024, in der Moritzbastei in Leipzig. Ab sofort freuen wir uns über Themenvorschläge für eure Vorträge beim Event: Wendet euch dafür einfach per E-Mail oder LinkedIn an unser Team Lead Robert. Wir freuen uns auf euch!

Warum die OMR für uns ein Erfolg war?

Das größte Online-Marketing-Event des Landes darf man als Agentur der Branche natürlich nicht verpassen, oder? Dieses Jahr war unser Affiliate Team sogar mit drei Kolleg*innen vertreten. Warum? Es ist praktisch unmöglich, die Veranstaltung zu genießen und sich gleichzeitig mit allen Partner*innen, Netzwerken und Kolleg*innen zu vernetzen, die man gern sehen möchte, wenn man allein ist.

Wie auch im letzten Jahr spielte sich das Wesentliche für uns nicht auf den großen Hauptbühnen ab, sondern in den persönlichen Treffen mit den Menschen vor Ort. Nein, wir waren tatsächlich nicht bei Kim Kardashian. Wir wollten die Zeit eher für den Austausch mit unseren direkten Kund*innen, Publishern und Netzwerken nutzen, um neue Ideen zu finden, alte Bekannte zu treffen und natürlich auch, um uns ein wenig zu belohnen – so transparent darf man hier sein.

Ein paar Bühnenhighlights gab es für uns aber trotzdem: Robert Habecks ergreifende Eröffnungsrede, in der er über Themen wie Deutschlands aktuelle Lage, soziale Marktwirtschaft und Naturschutz gesprochen hat. Robert Marc Lehmann vom Mission Erde e. V. sprach über Meeresbiologie und Artenschutz und zeigte, wie man durch „Edutainment“ mit Fotos die Welt retten kann. Adam Ross, CEO von Awin Global, präsentierte in seiner Masterclass eine Studie zur Einschätzung von Affiliate Marketing durch CMOs und diskutierte die Diskrepanz zwischen dem hohen Ansehen und der geringen Priorisierung beim Budget. Schön wäre es, wenn beim nächsten Mal auf alle Fragen eingegangen werden könnte. LinkedIn-Profi Britta Behrens erläuterte, wie man sowohl für sich selbst als auch für das eigene Unternehmen Wirkung auf der Business-Social-Media-Plattform erzielen kann – sehr empfehlenswertes Expertenwissen, das auch schon andere Projecter-Kolleg*innen auf Online-Marketing-Konferenzen von ihr gehört haben. Das Projecter-Team auf der OMR 2024

„Auch wenn die OMR hauptsächlich durch die Star-Dichte Aufsehen erregt und Affiliate Marketing thematisch auf den Bühnen kaum stattfindet, empfehle ich die Veranstaltung – ist es jetzt eigentlich ein Festival oder eine Messe!? Ich glaube, das ist egal – gerade für die Affiliate-Branche. Auf kaum einer anderen Veranstaltung in Deutschland trifft man inspirierende Personen, alte Bekannte der Branche, Kund*innen, Partner*innen und Netzwerke in diesem Umfang an einem Ort persönlich an. Es sind (fast) alle da, Termine lassen sich miteinander verknüpfen, man schaut sich nach hunderten E-Mails in die Augen und kann hier und da auch ein wenig feiern. Was will man mehr im People Business?“ – Marius Hasselkus, Senior Specialist Affiliate Marketing bei Projecter