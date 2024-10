Web Analytics News Q3 2024: Wild, wilder, Google

Google News

Wild, wilder, Google

In Q3 gab es ganz schön viele Neuigkeiten von Google, die das Thema Web Analytics tangieren: Zum einen gab es einen technischen Vorfall im Google Merchant Center, wodurch die Produkte Betroffener kurzzeitig in fremden Google Ads Accounts zu sehen waren.

Zum anderen gab es am 27. August einen beobachtbaren Drop der Daten in Google Analytics 4. Über zahlreiche Kunden-Konten hinweg waren für diesen Tag kaum Events in GA4 zu finden. Allerdings scheint Google die Datenlücke vor Kurzem geschlossen zu haben. Zumindest ist kein Drop an besagtem Tag mehr in den Berichten zu sehen.

Zuletzt reiht sich eine kritische Beobachtung in Google Analytics 4 in diese Ereignisse ein: Der Google-Ads-Umsatz (Gesamtumsatz) im Bericht „Google-Ads-Kampagnen: Sitzung – Google-Ads-Kampagne“ (bereitgestellt durch die Verknüpfung von Google Ads mit Google Analytics 4) scheint seit Juni nicht mehr valide zu sein. Ihr findet den Bericht unter „Akquisition“, „Übersicht“ und „Google-Ads-Kampagnen“.

Wir konnten über mehrere Kunden-Konten hinweg eine steigende Diskrepanz zum Google-Ads-Umsatz im Google-Ads-Konto feststellen. Diese Diskrepanz zeigt sich auch im Vergleich zum Umsatz für Quelle/Medium „google/cpc“ in GA4. Unsere Empfehlung: wenn ihr diese Diskrepanz auch festgestellt habt, arbeitet aktuell am besten mit dem Quelle/Medium-„google/cpc“-Umsatz in GA4.

Google-Ads-Kampagnen in GA4 ansehen

Third-party Cookies bleiben in Chrome

Nachdem Google den Phase-Out mehrere Male nach hinten verschoben hat, kommt die Nachricht nicht ganz überraschend: In Chrome wird es auch weiterhin Third-party Cookies geben. Das bedeutet aus Marketing-Sicht, dass Display-Werbung und Remarketing weiter funktionieren wie gewohnt.

Aus Nutzersicht im Web bedeutet es aber auch, dass Google beim Thema Browser-Privacy weiterhin in der Steinzeit bleibt – alle anderen Browser haben mittlerweile Third-Party Cookies verbannt.

Das Affiliate Marketing eBook 3.0 ist da 🎉

Affiliate … was? Ja, genau, ihr habt richtig gelesen: News gibt’s in dieser Web Analytics Ausgabe ausnahmsweise auch mal von unserem Affiliate Marketing Team. Denn unser Affiliate Marketing eBook ist in der dritten, komplett aktualisierten Auflage erschienen. Das branchenbekannte Standardwerk umfasst Expertenwissen für Affiliates, Merchants, Agenturen, aber auch für Auszubildende und Affiliate-Marketing-Interessierte auf mehr als 200 Seiten.

Die bisherigen Versionen wurden über 15.000 Mal heruntergeladen. Die mittlerweile dritte Version haben wir um Themen ergänzt, die die Branche aktuell bewegen: z. B. der Unterschied zwischen Influencer*innen und Content-Websites, welche Fallstricke es gerade im Tracking-Prozess gibt und vieles mehr.

PS: Snackable Affiliate Marketing Insights für Einsteiger*innen gibt es im Moment auch bei uns auf LinkedIn und Instagram. Folgt uns gerne dort! 🤝

NOYBs Cookie Banner Bericht

Das Thema Cookie-Banner-Gestaltung ist fester Bestandteil des Datenschutz-Themas auf jeder Website. Die Nichtregierungsorganisation NOYB, die sich für die Durchsetzung des Datenschutzes innerhalb der EU einsetzt, hat nun einen Bericht dazu veröffentlicht. In diesem Bericht findet sich auch eine Übersicht konkreter Entscheidungen verschiedener Datenschutzbehörden zu den allgemeinen Empfehlungen:

Klare Entscheidungen gibt es vor allem zu den ersten beiden Punkten. Zum einen ist ein „Alle ablehnen“-Button auf der ersten Ebene im Cookie Banner Pflicht, zum anderen dürfen Haken für die Zustimmung nicht vorab gesetzt sein.

Beim Thema Nudging fallen die Entscheidungen gemischter aus. Das heißt, der Versuch, Nutzer*innen zum Akzeptieren zu bewegen, zum Beispiel durch farbliche Hervorhebung des „Alle akzeptieren“-Buttons, scheint weiterhin eine Grauzone zu sein. Hier könnt ihr den vollständigen Bericht nachlesen.

Microsoft Consent Mode

Microsoft hat nun ebenfalls einen Consent Mode eingeführt. Die Implementierung ist weniger granular als bei Google:

Die Zustimmung zum Tracking muss über einen zusätzlichen Parameter „ad_storage: granted“ beim Tracking mitgesendet werden. Bei einigen unserer Kund*innen hat die Einführung zu einem vorübergehenden Tracking-Ausfall im Microsoft-Konto geführt, weil der genannte Parameter per Default auf „denied“ stand. Die Lösung des Problems war die Implementierung des Microsoft Consent Mode.

PS: Ihr habt Probleme mit eurem Microsoft Tracking? Wir helfen gerne! 😊