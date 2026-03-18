Eure Community ghostet euch? Dann Hand aufs Herz: Community Management steht bei den meisten Social-Media-Strategien auf der Prioritätenliste immer noch ganz unten. Ein paar Emojis hier, eine Standard-Antwort da – Hauptsache, die Benachrichtigungen sind weg. Dabei bringen echte Interaktionen mit euren Follower*innen eurer Marke oft mehr als der nächste Post im Feed.

Anna Günther, Social Media Specialist bei Projecter, zeigt in unserem Webinar, wie ihr den direkten Draht zur Zielgruppe strategisch nutzt, um eure Markenbindung zu stärken und eure Performance auf das nächste Level zu heben. Ihr bekommt Einblicke in unseren Workflow und erfahrt, wo die Grenze zwischen Zeitverschwendung und echtem Wachstum liegt.

Darum geht’s:

🚫 Die Ghosting-Falle: Warum eure Follower*innen nicht antworten und mit welchen psychologischen Triggern ihr echte Dialoge statt Einbahnstraßen-Kommunikation startet.

⚙️ Das CM-Betriebssystem: Von Schichtplänen über den Plan bei Eskalationen bis hin zu unseren Tools – so sieht ein funktionierendes Setup aus.

🎯 Strategie vs. Fleißarbeit: Welche Interaktionen zahlen wirklich auf eure Ziele ein? Welche davon lassen sich automatisieren?

🔍 Best Practices & Fails: Wir zeigen euch Erfolgsbeispiele und typische Fehler, die sich leicht vermeiden lassen.

An wen richtet sich das Webinar?

Alle Marketingverantwortlichen und Social-Media-Manager*innen, die Community Management zum Performance-Hebel ihrer Marke machen wollen.

Unsere Speakerin