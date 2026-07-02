Die Suche verändert sich fundamental – und wer jetzt nicht handelt, verliert Sichtbarkeit an Konkurrenten mit der besseren Strategie. KI-generierte Antworten verdrängen klassische Suchmaschinen-Rankings, Google Ads funktioniert nach neuen Regeln, und die meisten Marketing-Teams optimieren noch auf eine Suchwelt, die es so nicht mehr gibt.

In diesem mehrstündigen Masterclass Webinar haben unsere Expert*innen die wichtigsten Strategien, Frameworks und Einblicke rund um GEO und zukunftsfähiges Performance Marketing gebündelt – konkret, praxisnah und direkt aus dem Agenturalltag mit echten Kampagnen und belastbaren Daten für dein restliches Jahr 2026 im Online Marketing. Jetzt kostenfrei die Aufzeichnung ansehen.

Darum geht’s:

🔍 Von Ranking zu Referenz: Wie ihr mit GEO Sichtbarkeit in der KI-Suche aufbaut – und warum E-E-A-T und Content-Autorität jetzt wichtiger sind denn je.

📈 Google Ads im Umbruch: Welche Kampagnenstrukturen auch in der KI-Suche performen, welche Formate ihr auf dem Radar haben solltet – und wo die meisten Accounts gerade Reichweite und Budget liegen lassen.

🧠 Your Marketing AI Reset 2026: Warum jetzt der richtige Moment ist, die eigene Online-Marketing-Strategie neu zu denken.

Freut euch auf konkrete Einblicke von unseren Expert*innen Michael Brumm, Sandra Klötzer und Katja von der Burg, praxisnahe Beispiele und strategische Orientierung für den nächsten Schritt bei der KI-Transformation eures Unternehmens.

An wen richtet sich das Webinar?

Für Online Marketer, SEO- und SEA-Verantwortliche und alle, die verstehen wollen, was der KI-Wandel in der Suche konkret für ihre Strategie bedeutet – und nicht warten wollen, bis die Zahlen es ihnen zeigen. Jetzt kostenfrei anmelden und vor der Konkurrenz wissen, wo die Reise hingeht!

Unsere Speaker*innen