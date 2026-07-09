Die Suche verändert sich fundamental – und wer jetzt nicht handelt, verliert Sichtbarkeit an Konkurrenten mit der besseren Strategie. KI-generierte Antworten verdrängen klassische Suchmaschinen-Rankings, Google Ads funktioniert nach neuen Regeln, und die meisten Marketing-Teams optimieren noch auf eine Suchwelt, die es so nicht mehr gibt.

In unserem Webinar am 7. Juli 2026 hat unsere Gründerin und Geschäftsführerin Katja von der Burg anhand konkreter Beispiele gezeigt, welche Anwendungsfälle sich im Arbeitsalltag besonders bewähren und wie man schnell zu einem produktiven Cowork-Setup kommt. Die vollständige Aufzeichnung kannst du dir jetzt hier ansehen.

Darum geht’s:

Erhalte Einblicke in Katjas Arbeitsalltag und erfahre, wie Cowork Aufgaben abnimmt, die sonst viel Zeit fressen:

🔍 Recherche & Auswertung: Ausschreibungen prüfen, Wettbewerber einordnen, Daten aus verschiedenen Quellen zusammenführen – strukturiert und in einem Bruchteil der Zeit.

🗂️ Ordnung im Posteingang und in Slack: den Überblick behalten, Wichtiges herausfiltern, Routineantworten vorbereiten.

👩‍💻 Inhalte vorbereiten: vom Newsletter-Entwurf bis zum Reporting — Claude arbeitet direkt in deinen Dateien und Vorlagen.

⚙️ Automatisierung: wiederkehrende Aufgaben einmal einrichten und danach selbstständig laufen lassen.

🫡 Assistenz: Ob IT-Frage, den Downloads-Ordner aufräumen oder den Posteingang sortieren – Claude packt mit an, wo du es willst.

Freut euch auf konkrete Einblicke von unseren Expert*innen Michael Brumm, Sandra Klötzer und Katja von der Burg, praxisnahe Beispiele und strategische Orientierung für den nächsten Schritt bei der KI-Transformation eures Unternehmens.

An wen richtet sich das Webinar?

Online Marketer, Projektmanager*innen und alle, die von einzelnen KI-Experimenten zu einem festen, produktiven Cowork-Setup kommen möchten.

Unsere Speaker*innen