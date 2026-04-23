Während die KI-Modelle sich rasant weiterentwickeln, schöpfen nur 5 % der Marketing-Teams bisher das volle Potenzial wirklich aus. Aber nicht die KI ist das Problem – in Wahrheit nutzen viele sie einfach noch nicht richtig.

Unsere CEO Katja von der Burg und Nicklas Lindby, Engagement Partner bei Obsidian, zeigen dir in diesem AI Update, wie du die KI wirklich für dich arbeiten lässt. Auf Basis der jahrelangen Erfahrung beim Thema AI & Automation in unserer Agenturgruppe Obsidian zeigen sie dir, wie du weg von einfachen Prompts hin zu echten „KI-Partnern“ kommst, die komplexe Aufgaben eigenständig für dich lösen.

Darum geht’s:

🧠 Context Engineering: Warum die KI dich nicht versteht und wie du ihr das nötige Wissen dafür vermittelst.

🤖 Eigene Assistenten bauen: So erstellst du digitale Helfer, die deine Marke in- und auswendig kennen.

🔌 Connections: Wie du aufhörst, Content mühsam hin- und herzuschieben und der KI Live-Zugriff auf deine Daten und Tools geben kannst.

Freu dich auf gebündeltes Spezialwissen und praktische Tipps unserer KI-Expert*innen, um deinen Workflow auf ein neues Level zu heben – jetzt kostenfrei anmelden.

Wichtiger Hinweis: Das Webinar ist englischsprachig. Es sind deutsche Untertitel verfügbar.

An wen richtet sich das Webinar?

Marketing-Entscheider*innen und alle, die KI nicht mehr nur als einfaches Tool, sondern als produktive Erweiterung ihres Teams nutzen wollen.

Unsere Speaker*innen