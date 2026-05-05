Wartet ihr noch darauf, dass Kund*innen nach euch suchen, oder weckt ihr schon aktiv neues Interesse? Klassisches SEA stößt oft an Grenzen, wenn das Suchvolumen stagniert.

Laura Nelle, Team Lead SEA bei Projecter, zeigt euch in unserem Webinar, wie ihr mit Demand Gen aktiv Nachfrage erzeugt, bevor die Konkurrenz es tut.

Darum geht’s:

🎬 Video-Content auf YouTube und in Discover: Erfahrt, wie ihr ein Placement bedient, das man sonst nur von Social Media kennt.

🧠 Eigene Kundendaten nutzen: Wir zeigen euch, wie ihr auf eigener Datenbasis treffsichere Zielgruppen findet.

📊 Erfolge richtig messen: Warum ein simpler Klick allein nicht mehr ausreicht, um den wahren Erfolg eurer Kampagnen zu messen.

Ein Webinar für alle, die ihr Google-Marketing vom reinen Reagieren zum aktiven Gestalten führen wollen – meldet euch jetzt kostenfrei an! 🚀

An wen richtet sich das Webinar?

SEA-Manager*innen, Performance-Strateg*innen und alle, die ihr Google-Marketing über klassisches SEA hinausdenken, aktiv Nachfrage aufbauen und mit datengetriebenen Strategien neue Zielgruppen erreichen wollen.

Unsere Speaker*innen