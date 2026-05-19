Vor einer erfolgreichen und prozessorientierten Anwendung von KI im Unternehmen steht eine Investitionsentscheidung: Welche KI-Umgebung, welches LLM, welche Tools werden benötigt und mit den entsprechenden Lizenzen zur Verfügung gestellt? Je größer das Unternehmen, desto mehr Tragweite (und Kosten) hat diese Entscheidung, aber auch kleine und mittelständische Unternehmen sollten sicherstellen, dass sie rechtssicher, vertrauenswürdig und skalierbar unterwegs sind.

Catayoun Azarm von Google und Katja von der Burg, CEO von Projecter, stellen euch in unserem Webinar Gemini Enterprise vor. Mit Fokus auf eine sichere und datensouveräne Nutzung zeigen sie Anwendungsfälle und Beispiele, wie die Implementierung in eurem Unternehmen funktionieren kann.

Darum geht’s:

🤖 Agenten statt nur Chat: Wie ihr mit No-Code-Tools eigene KI-Agenten baut.

🔗 Nahtlose Integration: Wir zeigen euch, wie sich Gemini Enterprise über das Google-Ökosystem hinaus mit Tools wie Salesforce oder Jira verbinden lässt – und was das konkret für bestehende Prozesse bedeutet.

🔒 Enterprise-Grade Security: Erfahrt aus erster Hand, wie KI-Infrastrukturen aufgebaut sein müssen, um Compliance- und Sicherheitsanforderungen wie die DSGVO von Anfang an zu erfüllen.

Freut euch auf konkrete Einblicke von Google, praxisnahe Beispiele und strategische Orientierung für den nächsten Schritt bei der KI-Transformation eures Unternehmens.

An wen richtet sich das Webinar?

Marketing-Entscheider*innen und alle, die KI nicht mehr nur als einfaches Tool, sondern als produktive Erweiterung ihres Teams nutzen wollen.

Unsere Speaker*innen