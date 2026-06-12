Das Unternehmen, das gerade das Rennen um den größten KI-Börsengang anführt, drückt auf die Bremse – zumindest rhetorisch. Anthropic fordert eine weltweite Pause bei der Entwicklung von Spitzen-KI, und die Begründung hat es in sich: Die Modelle kommen dem Punkt näher, an dem sie sich selbst weiterentwickeln.

Diese Woche erfahrt ihr außerdem …

🍏 was Siri jetzt Neues kann (nur leider nicht bei uns in der EU),

📦 wieso Temu und Shein gerade ins Straucheln geraten,

🔎 warum unsere Online Masterclass für euch ein Muss ist.

Entwicklungen & Trends

Stop and go: Anthropic fordert eine weltweite KI-Pause

Es ist eine Woche der Gegensätze bei Anthropic: Eben noch den Börsenprospekt eingereicht, diese Woche mit Fable 5 und Mythos 5 eine neue Modellgeneration vorgestellt – und dazwischen die Forderung nach einer weltweiten Pause bei der Entwicklung von Spitzen-KI. Geschrieben haben den Aufruf Anthropic-Mitgründer und Policy-Chef Jack Clark und Forscherin Marina Favaro. Ihre Argumente sind keine abstrakte Zukunftssorge: Die Modelle näherten sich der sogenannten rekursiven Selbstverbesserung – dem Punkt, an dem eine KI ihre Nachfolgerin weitgehend selbst entwickeln kann. Als Beleg legt Anthropic interne Zahlen offen, laut denen über 80 Prozent des Codes, der bei Anthropic in Produktion geht, inzwischen von Claude selbst geschrieben ist.

Die Pointe steckt allerdings im Konjunktiv. Anthropic fordert keine Pause ab morgen, sondern die Option darauf – und die gäbe es nur, wenn alle führenden Labore in mehreren Ländern gleichzeitig und nachprüfbar stoppen würden. Genau diese Kontrollsysteme will das Unternehmen jetzt mit anderen entwickeln. An den Börsen verpufft der Appell derweil: Nach einem kurzen Durchhänger stiegen die KI-Aktien schon wieder, während Anthropic selbst – aktuell mit knapp einer Billion Dollar bewertet, nach gut 400 Milliarden im Februar – auf seinen Börsengang zusteuert. Dass der Appell ausgerechnet jetzt kommt, sorgt entsprechend für Skepsis.

Wir lesen das so: Man kann den Zeitpunkt zynisch finden, die Substanz ist es nicht. Wer die eigene Beschleunigung mit internen Daten so offenlegt, will den Diskurs über Kontrollmechanismen führen, bevor er von der Realität überholt wird. Dass Gesellschaft, Regulierung und Wirtschaft mit dem aktuellen Tempo der KI-Entwicklung kaum Schritt halten können, lässt sich schwer bestreiten. „Gut“ und „Böse“ sind sperrige bzw. wenig brauchbare Kategorien in Bezug auf KI-Firmen, aber zumindest scheint Anthropic in Sachen (Selbst-)reflexion die Nase vorn zu haben, was aus Nutzersicht mindestens mal ein bisschen beruhigend ist.

Gestern hat Anthropic sein neues Modell, Fable 5, veröffentlicht.

OpenAI reicht Börsenprospekt ein und sagt: Chat is dead!

Der Abstand betrug exakt eine Woche: Nach Anthropic hat nun auch OpenAI vertraulich einen Börsenprospekt-Entwurf bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Das Unternehmen arbeitet mit den Investmentbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley an einer Erstnotiz, die schon im Herbst kommen und auf eine Bewertung jenseits der Billion zielen könnte. Beim Zeitplan hält sich OpenAI auffällig bedeckt – es gebe Dinge, „die als privates Unternehmen einfacher umzusetzen sind“. Hinter den Kulissen klingt es weniger souverän: Das Wall Street Journal berichtet, OpenAI habe interne Umsatz- und Nutzerziele verfehlt, und laut The Information sind sich CEO Sam Altman und Finanzchefin Sarah Friar über den richtigen IPO-Zeitpunkt uneins. Zusammen mit dem SpaceX-Börsengang, der bereits kommende Woche ansteht, wird dieser Herbst damit zum Belastungstest: Drei Unternehmen mit Billionen-Bewertungen konkurrieren um dieselben Investoren-Milliarden.

Das Produkt, das diesen Börsengang tragen soll, wird parallel umgebaut. OpenAI verschmilzt seinen Coding-Agenten Codex mit ChatGPT zu einer einzigen Arbeitsoberfläche – intern fällt dazu der bemerkenswerte Satz „Chat is dead“. Die Logik dahinter: Ein Chatbot gibt Antworten, Agenten erledigen Arbeit, und bezahlt wird fürs Erledigen. Codex ist seit dem Desktop-Start im Februar auf über fünf Millionen wöchentliche Nutzer*innen gewachsen, die Mehrheit davon zahlt und rund zwei Millionen Geschäftskund*innen machen inzwischen etwa 40 Prozent des OpenAI-Umsatzes aus. Damit zieht OpenAI nach, was wir seit Wochen bei Claude Cowork beobachten: Die Eingangstür zur KI ist nicht mehr das Chatfenster, sondern der Agent, der den Arbeitstag zusammenhält.

Temu und Shein geraten ins Straucheln

Jahrelang wirkte das Modell unaufhaltsam: Minipreise, direkt aus der chinesischen Fabrik per Luftfracht an die Haustür. Jetzt schwächeln Temu, Shein & Co. zum ersten Mal: Chinas Billig-E-Commerce-Exporte sind im April um 10,9 Prozent auf 9,81 Milliarden Dollar gefallen – der fünfte Rückgang in Folge, wie Reuters auf Basis chinesischer Zolldaten berichtet. Der Iran-Krieg treibt die Kerosinpreise und damit die Luftfrachtkosten in die Höhe, Versanddienstleister wie DHL Express erheben happige Treibstoffzuschläge. Bei einem 400-Gramm-Päckchen macht die Fracht inzwischen bis zu 60 Prozent der Kosten aus. Gleichzeitig sitzt das Geld bei einkommensschwächeren Haushalten in den USA und Europa – der Kernzielgruppe von Temu, Shein und AliExpress – spürbar weniger locker.

Die Plattformen reagieren mit einem Strategiewechsel, der sie europäischen Händler*innen ähnlicher macht: Statt jedes Paket einzeln einzufliegen, wandert die Ware in Großmengen in lokale Lager. Shein hat gerade sein drittes Lager in Großbritannien eröffnet. Und der Druck wächst weiter: Zum 1. Juli fällt die 150-Euro-Zollfreigrenze weg, stattdessen wird auf Kleinsendungen ein Pauschalzoll von 3 Euro fällig – wohlgemerkt pro Warenkategorie im Paket, nicht pro Sendung. Für den europäischen Handel ist das eine vorsichtig positive Nachricht: Der extreme Preisdruck der letzten Jahre lässt strukturell etwas nach, allerdings kommt stattdessen neuer Wettbewerbsdruck mit EU-Lagern und kürzeren Lieferzeiten.

KI News

Hey Siri, wo warst du so lange?

Zwei Jahre nach dem ursprünglichen Versprechen hat Apple auf seiner Entwicklerkonferenz WWDC am Montag die runderneuerte Siri vorgestellt: Siri AI bekommt eine eigene Chatbot-App, merkt sich Gesprächsverläufe und zieht Kontext aus Nachrichten, Mails und Fotos – privat synchronisiert über alle Geräte. Unter der Haube steckt die Partnerschaft mit Google: Apples neue Cloud-Modelle entstehen in Zusammenarbeit mit Gemini. Dazu gab es iOS 27, macOS Golden Gate und einen Ausblick auf homeOS – und einen Abschied: Es war die letzte WWDC-Keynote von Tim Cook als CEO, bevor John Ternus zum 1. September übernimmt.

Für uns in Europa hat die Geschichte allerdings einen Haken, der in den Keynote-Zusammenfassungen gern untergeht: Siri AI startet dieses Jahr nicht in der EU – Apple verweist auf regulatorische Unklarheiten. Während der Rest der Welt im Herbst die neue Assistentin bekommt, bleibt es hierzulande vorerst bei der alten Siri. Bemerkenswert ist auch die Einordnung im Wettbewerb: Apple liefert jetzt das ab, was Konkurrenten vor zwei Jahren gebaut haben, während OpenAI, Anthropic und Google längst bei autonomen Agenten sind. Apple-Softwarechef Craig Federighi gab sich dazu betont gelassen: Für lange, selbstständige Agenten-Aufgaben sei es noch früh, man baue aber auf denselben Architekturen. Apples Wette lautet: Wer den Datenschatz auf dem Gerät hat und ihn dort behält, gewinnt das Vertrauen – auch wenn er später dran ist.

Metas Agenten-Offensive und 20.225 gekaperte Accounts

Meta hat auf seiner B2B-Konferenz Conversations den „Meta Business Agent“ weltweit ausgerollt: einen KI-Agenten, der für Unternehmen den Kunden-Service in WhatsApp, Messenger und erstmals auch in den Instagram-DMs übernimmt, also Fragen beantwortet, Termine bucht, Leads qualifiziert, Verkäufe abschließt. Ab dem 15. Juni wird das Ganze kostenpflichtig, kleinere Betriebe zahlen per Abo, größere nach Verbrauch. Über eine eigene Plattform lassen sich die Agenten mit Shopify, Zendesk und Co. verbinden. Mark Zuckerbergs Vision reicht erklärtermaßen weiter: Der Agent soll mit jeder Interaktion lernen, bis er „dein gesamtes Unternehmen steuern“ hilft.

Wie viel Vertrauensvorschuss das verlangt, zeigte ausgerechnet dieselbe Woche. Metas KI-Support-Chatbot hat massenhaft Instagram-Accounts an Fremde übertragen – die Angreifer*innen mussten den Bot lediglich bitten, ihre eigene E-Mail-Adresse mit einem fremden Account zu verknüpfen. Laut der Meldung, die Meta bei der Generalstaatsanwaltschaft von Maine einreichen musste, waren 20.225 Accounts betroffen, darunter der frühere Whitehouse-Account von Barack Obama. Betroffene berichten, dass es keinen Weg gab, einen Menschen im Kunden-Service zu erreichen.

Bevor man also den eigenen Kundenkontakt an Metas KI übergibt, lohnen drei Fragen. Erstens: Wie viel Kontrolle über die eigene Außendarstellung bleibt übrig – bei einem Konzern, der schon bei Werbemitteln gern eigenmächtig nachjustiert? Zweitens: Wer einmal Kundenkommunikation, Daten und Vertrieb in Metas Ökosystem verlagert hat, kauft den Zugang dazu womöglich später teuer zurück. Und drittens, der Punkt, den der Hijack-Vorfall so anschaulich macht: Was passiert, wenn jemand den Agenten manipuliert – und wer haftet dann?

KI-Kennzeichnung wird in acht Wochen Pflicht

Jetzt wird der EU AI Act für den Marketing-Alltag konkret: Ab dem 2. August gilt die Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Inhalte. Betroffen sind Bilder, Videos und Audio, die für echt gehalten werden könnten – also etwa fotorealistische KI-Motive, virtuelle Testimonials oder nachbearbeitete Produktfotos, die reale Szenen vortäuschen. Der Hinweis muss sichtbar im oder beim Inhalt selbst stehen, vergleichbar mit dem „Werbung“-Hinweis im TV. Eine vorgeschriebene Standardformulierung gibt es noch nicht, gängig ist schlicht „KI-generiert“. Wichtig fürs Feintuning: Wer Inhalte redaktionell überarbeitet und Verantwortung übernimmt, fällt unter Ausnahmen – die Details sortiert ein Verhaltenskodex der EU-Kommission, der parallel entsteht. Bei Verstößen drohen Bußgelder von bis zu 35 Millionen Euro oder sieben Prozent des Jahresumsatzes. Was Unternehmen jetzt entscheiden müssen, hat Meedia zusammengetragen.

Wie weit Anspruch und Realität auseinanderklaffen, zeigt eine Studie des Compliance-Unternehmens Aithos: In über 3.000 Tests erfüllte keines von zwölf geprüften KI-Systemen die Anforderungen von DSGVO und AI Act vollständig – die Konformitätswerte lagen zwischen 7 und 54 Prozent, am besten schnitt Claude Opus 4.7 ab, Googles Gemini kam auf rund 10 Prozent. Für alle, die KI-Inhalte produzieren, heißt das übersetzt: Die Verantwortung für die Rechtskonformität liegt nicht beim Modell, sondern beim Prozess drumherum.

KI-News im Ticker

⚙️ Bei Google schreibt die KI laut Alphabet-CEO Sundar Pichai inzwischen 75 Prozent des neuen Codes – die eigene Belegschaft feiert das eher so mittel: In internen Chats kursieren Anti-KI-Memes über die hauseigenen Tools und die I/O-Ankündigungen wurden dort als „komplett neue Möglichkeiten, KI-Slop zu generieren“ verspottet, berichtet t3n. Google reagiert diplomatisch: Man ermutige die eigenen Leute ausdrücklich, die Tools zu kritisieren.

Spaß mit Akronymen: Merkt euch MANGO!

Suchmaschinen

Zwei von drei Google-Suchen enden ohne Klick

Rand Fishkin, Gründer des Analyse-Tools SparkToro, veröffentlicht alle paar Jahre eine Kennzahl, die die Suchmaschinenbranche aufhorchen lässt – und deren Aussagekraft stetig zunimmt: Zwischen Januar und April 2025 endeten 68 Prozent aller Google-Suchen in den USA ohne einen einzigen Klick auf eine externe Website. Zum Vergleich: 2024 lag dieser Anteil noch bei rund 60 Prozent, vor zehn Jahren bei etwa 45 Prozent. Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung sind die AI Overviews. Sie erscheinen inzwischen bei mehr als jeder fünften Suchanfrage und reduzieren die Klickrate auf die darunterliegenden Suchergebnisse um nahezu 60 Prozent. Der vieldiskutierte AI Mode spielt derzeit dagegen noch eine untergeordnete Rolle: Auf ihn entfielen bislang lediglich 0,34 Prozent aller Suchanfragen – allerdings verdoppelt sich seine Nutzung aktuell von Quartal zu Quartal.

Fishkins Fazit ist ebenso klar wie unbequem: SEO bleibt relevant, verliert jedoch zunehmend seine traditionelle Funktion als Traffic-Lieferant. Sichtbarkeit entsteht immer häufiger direkt dort, wo Nutzer ihre Aufmerksamkeit verbringen – in den Suchergebnissen selbst, in KI-generierten Antworten und auf den Plattformen, ohne den Umweg über die Website.



Genau um diese Verschiebung geht es in unserer kostenfreien Online Masterclass „GEO & Future-proof Ads“ am Mittwoch, den 24. Juni: Wie wird man sichtbar, wenn die klassische Suche keine Klicks mehr liefert – und wie verändert sich Paid Search, wenn KI-Antworten zur Werbefläche werden? Dass Letzteres keine Zukunftsmusik ist, zeigt OpenAI in derselben Woche: ChatGPT Ads expandieren aus den USA, Kanada, Australien und Neuseeland nach Großbritannien, Japan, Südkorea, Brasilien und Mexiko, und parallel testet OpenAI ein Format, das mehrere Anzeigen gebündelt in einer Antwort platziert – versteigert nach dem Zweitpreis-Prinzip, wie man es aus dem klassischen Ad-Auktionsgeschäft kennt. Der DACH-Raum fehlt noch auf der Liste, aber die Richtung ist eindeutig.

Social Media

Deutschland loggt sich aus

Erstmals seit Jahren verbringen die Deutschen weniger Zeit im Netz. Laut der Postbank Digitalstudie sinkt die wöchentliche Online-Zeit von 72 auf 67,4 Stunden. Spannend wird die Zahl aber vor allem, wenn man hinschaut, wer da kürzertritt und wobei: Es sind vor allem die unter 40-Jährigen, die ihre Smartphone-Zeit gezielt herunterdrehen. Fast jede*r Dritte plant eine weitere Reduktion und nennen als Gründe dafür, mehr Zeit für anderes, weniger Ablenkung und die eigene Gesundheit. Und gespart wird ausgerechnet dort, wo unsere Branche zu Hause ist: Nur noch 64 Prozent nutzen regelmäßig Plattformen wie Instagram oder TikTok, im Vorjahr waren es 71. Wer hingegen kaum verliert sind Messenger und YouTube.

Eine Abkehr vom Digitalen ist das trotzdem nicht. Es ist wohl eher eine Umschichtung, denn als wichtigsten Grund, künftig wieder mehr Zeit online zu verbringen, nennen 56 Prozent der unter 40-Jährigen: KI. Die Stunden wandern also weg von den Feeds und hin zu Chatbots, die als nützlich empfunden werden. Für die organische Social-Reichweite ist also die eigentliche Nachricht hinter der Schlagzeile: Die Zielgruppe ist nicht weg, sie ist woanders und sie sortiert sichtbar aus, was sich nach Zeitverschwendung anfühlt. Inhalte, die nur Aufmerksamkeit füllen, statt etwas zu geben, bekommen es künftig mit einem bewussteren Publikum zu tun.

Social-Media-News Ticker

⚽️ TikTok baut sein Reich aus: Mit TikTok Pro Events startet in den USA eine eigene App für Großereignisse, den Anfang macht die Fußball-WM 2026. Fans sammeln dort über Aktivitäten „Stars“ und tauschen sie gegen Merch, Shop-Gutscheine oder Spenden. Es ist ein Testlauf dafür, Event-Hypes direkt in Commerce zu verwandeln.

🎵 Universal Music und TikTok haben eine neue mehrjährige Lizenzvereinbarung geschlossen, deren Kern diesmal der KI-Schutz ist: Nicht autorisierte, KI-generierte Songs werden konsequent entfernt, sowie die Zuordnung zu echten Künstler*innen technisch verbessert. Mehr zu den Hintergründen hat heise aufgeschrieben.

📊 Für alle, die FMCG-Kund*innen betreuen: TikTok hat erstmals Performance-Daten zu FMCG-Kampagnen auf der Plattform veröffentlicht.

Content Piece der Woche

„My dad is a GRAND SLAM CHAMPION 🏆“ – während Alexander Zverev in Paris seinen ersten Grand-Slam-Titel feierte, lieferte der Instagram-Account seines Dackels Mishka das wohl herzigste Sieger-Posting der Woche. Knapp 50.000 Likes für einen Hund mit Pokal zeigen mal wieder: Der beste Content hat vier Pfoten.

Quelle: @mishkas_universe auf Instagram

Lesetipps & Empfehlungen

Falls ihr noch Lesestoff für den Sommerurlaub sucht …

Die BookTok-Community hat ihre Sommer-Leseliste 2026 gekürt – von Romantasy bis Thriller, inklusive der Titel, die gerade die Feeds fluten. 📚