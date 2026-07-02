Letzte Woche war Elon Musk auf dem Papier noch der erste Billionär der Welt – diese Woche zieht ein „Glitch Monday“ eine halbe Billion Dollar aus den Tech-Werten. Die große Frage dahinter: Wann zahlen sich die gigantischen KI-Investitionen endlich aus?

Diese Woche erfahrt ihr außerdem …

🔓 warum Anthropics stärkste Modelle nach 18 Tagen aus dem Giftschrank zurück sind – aber unter neuer Aufsicht,

🧠 wieso die KI-Suche gerade an ihrem eigenen Output erstickt,

🚸 und warum ihr unser nächstes AI Update am 7. Juli rund um Claude Cowork nicht verpassen solltet.

☀️ In eigener Sache – unser Weekly Sommertakt: Ab dieser Ausgabe bis zum 1. September erscheint der Weekly alle zwei Wochen statt wöchentlich. Habt einen tollen Sommer!

Entwicklungen & Trends

Wenn der KI-Boom plötzlich dein MacBook teurer macht

Normalerweise hebt Apple Preise nur an, wenn eine neue Gerätegeneration auf den Markt kommt. Dass der Konzern das jetzt mitten im laufenden Zyklus für MacBook und iPad tut, ist bemerkenswert – genauso wie die Begründung der gestiegenen Kosten für Speicherchips. Die Preise für DRAM-Speicher sind im ersten Quartal 2026 um bis zu 90 Prozent gestiegen, für das laufende Quartal ist der nächste Sprung angekündigt.

Der Grund liegt also nicht beim Handel oder den Herstellern, sondern in den Rechenzentren: Der Ausbau der KI-Infrastruktur saugt die weltweiten Speicherlager leer, weil Hersteller wie Samsung, SK Hynix und Micron ihre Fertigung auf den hochprofitablen HBM-Speicher (High Bandwidth Memory, den schnellen Speicher für KI-Beschleuniger) für Nvidias Server umlenken. Für die Gerätehersteller bleibt, was übrig ist – zu höheren Preisen. Apple-CEO Tim Cook nennt die Lage ein „Jahrhunderthochwasser“, die Apple-Aktie verlor am Tag der Ankündigung rund sechs Prozent. Und Apple ist nicht allein: Auch Microsoft hebt wegen der Chipkosten die Preise an.

Damit wird ein abstraktes Dauerthema plötzlich greifbar: Die dreistelligen Milliardeninvestitionen in KI-Rechenzentren, über die wir seit Monaten schreiben, landen jetzt auf dem Kassenbon. Für alle, die Hardware- und Tool-Budgets planen, ist das ein handfestes Signal – die Wachstumsphase mit subventionierten Preisen könnte in eine Phase steigender Kosten kippen, bei Geräten wie bei Lizenzen.

Nach 18 Tagen im Giftschrank: Mythos und Fable sind zurück

Das US-Handelsministerium hat den Exportbann für Anthropics Spitzenmodelle Fable 5 und Mythos 5 wieder aufgehoben. Zur Erinnerung: Am 12. Juni hatte die Behörde angeordnet, allen Nicht-US-Bürger*innen den Zugang zu sperren, Anlass war ein von einem Partner gefundener angeblicher Jailbreak. Weil sich Nutzer*innen technisch (und moralisch) nicht in Echtzeit nach Nationalität filtern lassen, schaltete Anthropic beide Modelle kurzerhand weltweit ab. Nach 18 Tagen zog Handelsminister Howard Lutnick die Kontrollen nun zurück, der Zugang wird wiederhergestellt.

Soweit so gut, das sind grundsätzlich erstmal positive Nachrichten. Weniger begeisternd ist das neu etablierte Kontrollmuster dahinter, denn die US-Regierung greift inzwischen aktiv in die Frage ein, wer welche Modelle wann bekommt. Passend dazu rollt OpenAI sein kommendes Modell GPT-5.6 nur „unter Regierungsvorbehalt“ aus – die Behörden geben den Zugang offenbar Kunde für Kunde frei. Für uns stellt sich da dieselbe unbequeme Frage wie schon nach dem „Europa 2031″-Szenario in der letzten Ausgabe: Auf welcher Modell-Infrastruktur stehen eigentlich unsere Workflows und was passiert, wenn in Washington jemand den Schalter umlegt?

Anthropic durfte Fable 5 und Mythos 5 wieder für Nicht-US-Bürger*innen verfügbar machen.

Nächstes Webinar am 7. Juli: Wie Claude euch den Marketing-Alltag erleichtert

Recherche, Auswertungen, das Sortieren von Dateien, den Überblick über Slack und Emails behalten – das alles sind Aufgaben, die jeden Tag viel Zeit kosten. Genau hier setzt Cowork an: Claude arbeitet direkt in deinen Dateien, Tools und Workflows, kann dank Automatisierung Aufgaben selbstständig erledigen und wird innerhalb von wenigen Tagen zu deinem virtuellen Arbeitskollegen.

In unserem AI Update am 7. Juli 2026 um 10:00 Uhr zeigen wir dir an konkreten Beispielen, welche Anwendungsfälle im Arbeitsalltag am besten funktionieren und wie du schnell zu einem produktiven Cowork-Setup kommst.

Gemini gewinnt Boden, Anthropic gewinnt die Talente

Im zur Zeit sehr dynamischen KI-Wettbewerb gibt es auch gegenläufige Trends zu beobachten, deren Ausgang ziemlich offen ist. Zum einen holt Google gegenüber der Konkurrenz spürbar auf: Laut dem „State of AI 2026″ Report gewinnt Gemini bei Endnutzer*innen in den letzten Monaten rasant dazu, während ChatGPTs Vorsprung schmilzt. Die Debatte dreht sich zunehmend darum, ob ChatGPT überhaupt noch die klare Nummer 1 ist und wenn ja, wie lange noch. Da Gemini in sämtliche Google-Produkte immer tiefer integriert wird, kann Google seine Marktmacht bei den Nutzer*innen auch immer schneller ausspielen.

Auf der anderen Seite verliert Google DeepMind gerade immer wieder Schlüsselpersonal an Anthropic und OpenAI. Mit Jonas Adler (Code-Generierung) und Alexander Pritzel (Modell-Training) wechseln zwei zentrale Gemini-Köpfe zu Anthropic, und das nur wenige Tage, nachdem schon DeepMind-Direktor John Jumper (Anthropic) und Transformer-Mitautor Noam Shazeer (OpenAI) gegangen waren. Der Antrieb dahinter ist nicht schwer zu erraten: Anthropic und OpenAI stehen kurz vor dem Börsengang, und Pre-IPO-Aktienpakete für Mitarbeitende kann ein Konzern, der bereits über zwei Billionen Dollar wert ist, kaum kontern. Google baut also am Produkt auf und verliert parallel die Menschen, die es gebaut haben – ein Spagat, der zeigt, wie eng Talent, Kapital und Modellführung inzwischen zusammenhängen.

Zwei Meldungen, die den Infrastruktur-Umbau greifbar machen

OpenAI baut seinen eigenen Chip. Gemeinsam mit dem Halbleiter-Konzern Broadcom hat OpenAI seinen ersten eigenen KI-Inferenz-Prozessor namens „Jalapeño“ vorgestellt, optimiert für den Betrieb großer Sprachmodelle. Ab Ende 2026 soll er im großen Stil in Rechenzentren laufen und ist somit ein weiterer Schritt, sich aus der Abhängigkeit von Nvidia zu lösen.

Waymo kommt (leise) nach Deutschland. Der US-Marktführer für autonome Fahrdienste hat klammheimlich die „Waymo Germany GmbH“ mit Sitz in München eintragen lassen und schreibt bereits Stellen für Testfahrer*innen in Berlin und München aus. Gesunkene Hardwarekosten machen den Marktstart erstmals realistisch.

KI News

Die KI-Suche erstickt an ihrem eigenen Output

Eine aktuelle Analyse von Graphite, aufgegriffen von Axios, beschreibt ein Phänomen, das für alle relevant ist, die auf Sichtbarkeit in KI-Antworten setzen: Das offene Netz füllt sich schneller mit KI-generierten Texten, als menschliche Inhalte nachkommen, und die KI-Suche zitiert und lernt zunehmend aus eben diesem KI-Material. Das Ergebnis ist eine Rückkopplung, bei der sich die Qualität der Antworten nicht verbessert, sondern immer mehr verwässert.

Für die GEO-Praxis (Generative Engine Optimization, also die Optimierung auf Sichtbarkeit in KI-Antworten) heißt das zweierlei: Erstens werden originäre, schwer zusammenfassbare Inhalte wertvoller, weil sie sich aus dem KI-Einheitsbrei abheben. Zweitens wird die Frage, welche Quellen ein Modell überhaupt für vertrauenswürdig hält, zum entscheidenden Hebel. Reine Masse funktioniert in einer Welt, die ohnehin an Masse erstickt, immer schlechter.

KI-Ticker

Der Westen greift zu chinesischen Modellen. Eine auf X viral gegangene Liste zeigt, dass immer mehr westliche Firmen chinesische KI-Modelle produktiv einsetzen. Shopify etwa ersetzte eine OpenAI-Pipeline durch Alibabas Qwen und senkte die Modellkosten pro Einheit um das 75-Fache. Auch Airbnb und das Coding-Tool Cursor sind dabei. Die Debatte verschiebt sich damit von Benchmark-Tabellen zu der Frage, was im Alltag wirtschaftlich läuft.

Coden ist nicht mehr der Engpass. Anthropic berichtet, dass die eigenen Teams mit Claude Code das Zwei- bis Dreifache an Code ausliefern. Das neue Bottleneck sei jetzt die Entscheidung, was überhaupt gebaut werden soll. Die Konsequenz: Anthropic stellt lieber mehr Produktmanager*innen ein als weitere Entwickler*innen. Ein Muster, das bald viele Teams betreffen dürfte.

Produktmanager*innen stehen bei Anthropic mittlerweile schon höher im Kurs als Coder*innen.

Suchmaschinen

„Füttert die KI – dann bekommt ihr Sichtbarkeit“

Der Grundkonflikt im Suchmarkt spitzt sich weiter zu: Wer bei Google sichtbar bleiben will, muss seine Inhalte für KI-Zusammenfassungen freigeben und verliert dann oft genau den Traffic, von dem er lebt. Neue Daten zeigen einen Rückgang der Publisher-Zugriffe um rund 25 Prozent dort, wo AI Overviews ausgespielt werden; bei einer eingeblendeten KI-Antwort klicken nur noch rund 8 statt 15 Prozent der Nutzer*innen weiter. Ausklinken ist für Verlage aber kaum eine Option, weil das nahezu Unsichtbarkeit bedeutet. Zusammengefasst ein Dilemma, das sich mit „füttert die KI, dann bekommt ihr Reichweite“ gut beschreiben lässt.

Dass Sichtbarkeit in KI-Antworten zum eigenen Markt wird, zeigt das Berliner Start-up Peec AI: Das GEO-Tool steht laut Branchenberichten vor einer neuen Finanzierungsrunde mit rund 200 Millionen Dollar Bewertung, doppelt so viel wie zuvor, bei etwa 10 Millionen Dollar wiederkehrendem Jahresumsatz. Parallel warnen ausgerechnet Googles eigene Top-Sicherheitsleute gegenüber WIRED, die EU-Pläne zur Öffnung von Suche und Android könnten neue Datenschutz- und Sicherheitsrisiken schaffen – die Kommission entscheidet dazu bis Ende Juli.

Social Media Chatten ohne Nummer: WhatsApp bekommt Benutzernamen WhatsApp hat weltweit reservierbare, eindeutige Benutzernamen für seine mittlerweile über drei Milliarden Nutzer*innen gestartet. Der Effekt: Sobald die Benutzernamen-Funktion verfügbar ist, lassen sich Chats künftig auch starten, ohne die eigene Handynummer zu teilen – ein spürbarer Schritt in Richtung mehr Privatsphäre. Solltet ihr also einen etablierten Namen auf euren Socials haben, könnt ihr ihn euch jetzt schon einmal sichern. Quelle: wabetainfo.com

Unternehmen, Influencer*innen oder Organisationen können durch eine Verknüpfung mit ihrem Meta-Konto ihre bereits etablierten Facebook- oder Instagram-Nutzernamen direkt für WhatsApp beanspruchen und so ihre Online-Identität wahren.

Meta lässt bald die KI moderieren

Meta will bis Ende 2026 den Großteil seiner Inhaltsmoderation auf Sprachmodelle umstellen: Bei bestimmten Fallkategorien sollen dann neun von zehn Entscheidungen von der KI statt von Menschen getroffen werden – über das eigene Modell Muse Spark, das erste Modell aus Metas neuer KI-Forschungseinheit Superintelligence Labs. Aktuell erledigt die KI bereits die Hälfte der Prüfanfragen. Nicht anders zu erwarten, gibt es intern dafür allerdings Kritik: Das Modell sperre harmlose Inhalte zu schnell, und es fehlten verlässliche Methoden, um seine Trefferquote überhaupt zu messen.

Für Marketingverantwortliche ist das schon etwas mehr als eine Randnotiz: Wenn bald hauptsächlich eine KI entscheidet, welche Inhalte und Anzeigen durchgehen, hängen Reichweite und Sichtbarkeit noch stärker von automatisierten Urteilen ab – inklusive des Risikos, dass völlig unkritische Beiträge fälschlich kassiert werden.

Amazon holt die Creator ins Wohnzimmer

Amazons Fire TV bekommt im Sommer einen eigenen „Creator Hub“ für Videos und Podcasts von Digital-Creator*innen – mit prominenter Platzierung auf der Startseite und in den Empfehlungen. Im Juli sollen rund 200 Creator*innen dabei sein (darunter Namen wie MrBeast), bis 2027 über 500. Angekündigt wurde das Ganze passenderweise bei den Cannes Lions.

Interessant ist der strategische Winkel: Statt eine weitere App zu bauen, nutzt Amazon die Dominanz im TV-Bereich und zieht die Entdeckung von Creator-Content damit ein Stück weit aus den Social-Apps ab. Für Marken und Creator*innen entsteht damit eine neue Distributionsfläche jenseits von YouTube und TikTok – und fürs Marketing ein weiterer Beleg, dass die Kanäle und Formate immer stärker zusammenwachsen.

Verbote auf dem Prüfstand: Wenn Altersgrenzen für Social Media ins Leere laufen

Die Debatte um Social-Media-Altersgrenzen bekommt diese Woche gleich von mehreren Seiten einen Realitätscheck. In Australien, das als erstes Land ein Verbot für Unter-16-Jährige eingeführt hat, zeigt eine im British Medical Journal veröffentlichte Studie: Ein halbes Jahr später sind über 85 Prozent der Jugendlichen weiterhin auf mindestens einer der gesperrten Plattformen angemeldet – über Fake-Accounts und fremde Profile. Die Regierung reagiert nicht mit Rückzug, sondern mit Härte und verdoppelt die Höchststrafe für Plattformen von 49,5 auf 99 Millionen australische Dollar (rund 60 Millionen Euro).

In Deutschland hat unterdessen die Expertenkommission „Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt“ ihre 56 Handlungsempfehlungen an Familienministerin Karin Prien übergeben. Kern ist eine gesetzliche Altersgrenze von 13 Jahren für die eigenständige Social-Media-Nutzung, gekoppelt an abgestufte Schutzvorkehrungen bis 18 – vor allem aber „Safety by design“: sichere Voreinstellungen, keine algorithmischen Feeds und keine personalisierte Werbung für Kinder.

Ein Test von 86 Jugendschutz-Funktionen auf TikTok, Instagram, Snapchat und YouTube ergab jetzt außerdem, dass nur rund 41 Prozent wirklich so funktionieren wie beworben. Die Botschaft der Woche ist damit ziemlich eindeutig: Reine Altersschranken lassen sich unglaublich schwer durchsetzen, und Schutzfunktionen halten oft nicht, was sie versprechen. Der regulatorische Druck verschiebt sich damit weg vom Türsteher-Modell hin zum Produktdesign – und wir sind ebenfalls weiterhin der Meinung, dass Verbote bis zu einem bestimmten Alter nicht praktikabel sind.

Meme der Woche

Sophie Cunninghams 22-Sekunden-Fingerzeig

Bei einem WNBA-Basketballspiel eskalierte ein Wortgefecht zwischen Fever-Star Caitlin Clark und ihrer früheren Teamkollegin DeWanna Bonner – Bonner fauchte Fever-Spielerin Sophie Cunningham an: „Don’t you point at me!“. Die Antwort: Cunningham zeigte daraufhin 22 Sekunden lang wortlos und mit stoischem Blick auf Bonner. Beide kassierten technische Fouls, das Netz kassierte das Meme der Woche – besonders mit der nachfolgenden Version können wir uns identifizieren, aber im Web und auf den Plattformen findet ihr natürlich noch viel mehr davon.

Quelle: @deloisivete auf X

Lesetipps & Empfehlungen

Falls ihr noch ein paar Minuten übrig habt …

Warum die großen KI-Labore reihenweise Philosoph*innen einstellen (The Economist) – Anthropic, OpenAI & Co. holen sich zunehmend Philosoph*innen ins Haus, um Fragen nach Ausrichtung, Bewusstsein und moralischem Status ihrer Modelle zu bearbeiten. Der Text ist ein guter Beleg dafür, dass sich die Spitze der KI-Entwicklung gerade von einer reinen Ingenieurs- zu einer normativen Disziplin wandelt. Eventuell sorgt das an der einen oder anderen Philosophie-Fakultät jetzt für gute Laune, wenn schon die Taxis demnächst selbstfahrend sind.

(The Economist) – Anthropic, OpenAI & Co. holen sich zunehmend Philosoph*innen ins Haus, um Fragen nach Ausrichtung, Bewusstsein und moralischem Status ihrer Modelle zu bearbeiten. Der Text ist ein guter Beleg dafür, dass sich die Spitze der KI-Entwicklung gerade von einer reinen Ingenieurs- zu einer normativen Disziplin wandelt. Eventuell sorgt das an der einen oder anderen Philosophie-Fakultät jetzt für gute Laune, wenn schon die Taxis demnächst selbstfahrend sind. Bin ich schon im Modell? Die neue Vanity-Metrik (intheweights.com) – Die neue Statusfrage im Netz lautet nicht mehr „bin ich verifiziert?“, sondern: Kennt mich ein Sprachmodell aus dem Gedächtnis – ohne Websuche? Der hier verlinkte Selbsttest prüft genau das (mehr oder weniger erfolgreich) und erklärt nebenbei, was ein LLM auswendig kennt und was es nur nachschlägt.

Kleiner Bonus aus der Redaktion: Katjas Selbsttest lieferte diverse Identitäten zwischen irritierend bis charmant, lediglich ihre eigene war nicht dabei.