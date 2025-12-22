OpenAI will zum Jahresende nochmal seinen Platz 1 in Cloudflares „Year in Review“ unter Beweis stellen. Wir blicken auf die KI-Entwicklungen des Jahres und ihr könnt euch schon mal für unser erstes Webinar in 2026 zum Thema „AI als Copilot“ anmelden.

Entwicklungen & Trends

OpenAI haut nochmal einen raus: Jetzt kommt GPT-5.2

Mit seinem neuen ChatGPT-Modell 5.2 will OpenAI jetzt wohl zum Jahresende nochmal ein wenig Googles KI-Erfolge und den Hype um Gemini 3 abschwächen. Das neue Modell soll folgendes (noch besser) können:

„Es ist besser beim Erstellen von Tabellen, beim Gestalten von Präsentationen, beim Schreiben von Code, beim Wahrnehmen von Bildern, beim Verstehen langer Kontexte, beim Verwenden von Tools und beim Bearbeiten komplexer, mehrstufiger Projekte.“ – OpenAI

GPT-5.2 kommt in den Varianten „Instant“ für schnelle Alltagsaufgaben, „Thinking“ für komplexes Reasoning und „Pro“ für schwierigere Probleme. Insgesamt soll es besser darin sein, komplexe Prompts zu erfüllen als alle Modelle zuvor, und vor allem bei Büroarbeiten unterstützen sowie bei mathematischen und naturwissenschaftlichen Aufgaben bessere Ergebnisse produzieren. Außerdem halluziniert GPT 5.2 wohl weniger – werden wir auf jeden Fall testen.

On top hat OpenAI das eigene Bild-Tool „ChatGPT Images“ veröffentlicht damit auch seiner Bild-Generierung ein großes Update verpasst – Nano Banana lässt grüßen …

Mit „ChatGPT Images“ lassen sich jetzt Bilder noch detailorientierter innerhalb von längeren Konversationen bearbeiten (Quelle: OpenAI).

Quo vadis KI: Was war, was ist, was kommt

Du hast unser Webinar „AI Skills Playbook 2026“ diese Woche verpasst? Dann kannst du dir hier die Aufzeichnung anschauen. Unser Geschäftsführerin Katja von der Burg hat die KI-Ereignisse der letzten zwölf Monate eingeordnet und zusammengefasst und einen Ausblick auf die Themen gegeben, mit denen wir uns 2026 beschäftigen sollten.

Was war 2025 los? 🤖

Ein extrem dynamisches KI-Umfeld , in dem sich die großen Akteure mit immer neuen Modellen versuchten, gegenseitig zu übertrumpfen.

, in dem sich die großen Akteure mit immer neuen Modellen versuchten, gegenseitig zu übertrumpfen. Googles Gemini hat im Moment knapp die Nase vorn im Vergleich zu OpenAI, vor allem in Hinsicht auf Unternehmen, wo Gemini Enterprise sehr vielversprechend aussieht.

im Vergleich zu OpenAI, vor allem in Hinsicht auf Unternehmen, wo Gemini Enterprise sehr vielversprechend aussieht. Chinesische Modelle wie Deepseek, Kimi und Qwen von Alibaba machten auch immer wieder Schlagzeilen und heizen den Wettbewerb zusätzlich an.

von Alibaba machten auch immer wieder Schlagzeilen und heizen den Wettbewerb zusätzlich an. Artificial General Intelligence (AGI) gibt’s immer noch nicht (und das ist vermutlich auch ganz gut so).

gibt’s immer noch nicht (und das ist vermutlich auch ganz gut so). Die großen Tech-Konzerne investieren massiv in Rechenzentren, Energiequellen und Chips – ohne den ROI wirklich zu kennen.

Was sind die heißen KI-Themen 2026 für Unternehmen? „Wie sag ich’s meinem Team? Die beste KI-Strategie ist nichts wert, wenn niemand etwas damit anfangen kann. Die eigenen Mitarbeitenden mitzunehmen, weiterzubilden und zu Anwender*innen zu machen, ist ganz sicher eine Kernaufgabe fürs kommende Jahr. Ich habe dafür das AIDA-Modell ein bisschen abgewandelt: Katja von der Burg,

Geschäftsführerin

A – Aufmerksamkeit für KI wecken: das sollte in vielen Fällen bereits gelungen sein.

I – Relevanz von KI fürs eigene Unternehmen erklären (hier wird es bei vielen Geschäftsmodellen schon schwieriger).

D – Was bringt mir das? Den Mitarbeitenden näherbringen, was sie davon haben, sich auf KI einzulassen.

A – Schulung & Anwendung: hier geht’s richtig los, jetzt muss das Unternehmen liefern und das Team auch wirklich mitnehmen und Angebote schaffen.“

👉 Wenn du dieses Thema spannend findest, merk dir schonmal den Februar vor, denn da wird es ein eigenes PJ Webinar nur dazu geben! 🗓️

Cloudflares „Year in Review“: Die Bots übernehmen das Internet

Cloudflare hat seinen „Year in Review“ Report veröffentlicht, der Trends und Muster in der Web-Nutzung des vergangenen Jahres basierend auf seinem globalen Netzwerk zeigt. Er offenbart ein Wachstum des weltweiten Internet-Traffics um 19 % – vor allem auch durch Bots. Allein der Googlebot machte 4,5 Prozent der weltweiten HTML-Zugriffe aus.

Auch die Top 10 Internet Services je nach Sparte könnt ihr im Report abrufen: ChatGPT belegt im Bereich KI immer noch Platz 1, gefolgt von Claude auf Platz 2, Perplexity auf Platz 3 und Gemini auf dem vierten Platz. Mal sehen, wie lange noch. Und noch ein – nicht ganz überraschender – Spoiler: bei den Top-10-Ländern mit der besten Internetqualität ist Deutschland nicht dabei …

Holt euch einen Kaffee und werft selbst mal einen Blick in den Report. ☕️

Einige Zahlen aus Cloudflares Jahresrückblick

Warner Bros. lehnt Paramounts Angebot ab

Letzte Woche hatten wir über den Übernahme-Deal von Teilen des Warner Bros. Discovery-Konzerns durch Netflix berichtet, bei dem Paramount Skydance mit einem Gegenangebot für das komplette Unternehmen von Warner Bros., inklusive Fernsehsender wie CNN, dazwischenfunkte. Inzwischen hat Warner Bros. das 108 Milliarden Dollar große Übernahmeangebot von Paramount öffentlich abgelehnt; Hintergrund sind laut Handelsblatt Bedenken hinsichtlich der Finanzierung und Konditionen des Deals.

Netflix hat aktuell einen Anteil von etwa 20 % allein im Streaming-Markt der USA: Mit der Übernahme von Warner und dem dazugehörigen Streamingdienst HBO Max könnte ein Stamm von mehr als 400 Millionen Kund*innen entstehen. Auch für deutsche und europäische Anbieter würde der Deal den Druck steigern. Kartellrechtliche Bedenken bestehen also weiterhin.

Social Media Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige: richtig oder falsch? Ist dies das Thema, das (neben unserem Lieblingsthema KI) 2025 beim Weihnachtsessen diskutiert wird? Seit einer Woche gibt es ein Verbot von zehn großen Plattformen, wie Instagram und TikTok, für unter 16-Jährige in Australien. Wird es von den Unternehmen missachtet, drohen hohe Geldstrafen. International wird das Verbot stark diskutiert und auch in Deutschland gibt es viele Diskussionen und Befürworter*innen einer Altersgrenze für Social Media. Social-Media-Verbot in Australien: Krautreporter und der Social Media Watchblog liefern, wie immer, differenzierte Artikel zum Thema.

„Bislang geht es fast ausschließlich um die Frage, ob ein Verbot pädagogisch sinnvoll wäre – fast niemand spricht über die juristischen und technischen Probleme bei der Durchsetzung“ – Dieses Zitat aus einer früheren Ausgabe des Social Media Watchblogs wollen wir an dieser Stelle nochmal mitnehmen und für sich sprechen lassen.

Tech-Konzerne müssen nämlich auch in Australien Stand jetzt „angemessene Maßnahmen“ zur Umsetzung des Verbots ergreifen, werden sich dabei aber wahrscheinlich auch nicht übernehmen: Herangezogen wird z. B. bisher nur das bei der Erstellung von Accounts angegebene Geburtsdatum. Jugendliche können die Dienste ohne Account außerdem auch weiterhin nutzen, etwa YouTube. Daneben erleben kleinere Plattformen, wie Lemon8 vom TikTok-Konzern ByteDance, gerade einen Hype – Jugendliche werden also immer neue Wegen und Räume finden.

Abgesehen von den Schattenseiten der sozialen Medien auf der einen Seite, die man natürlich berechtigt betrachtet, kommt hier aus unserer Sicht z. B. etwas zu kurz, dass wir nun mal in einer digitalisierten Welt leben, die den Aufbau von Medienkompetenzen quasi zum Pflichtprogramm macht. Noch dazu haben nicht alle Jugendlichen ein stabiles soziales Umfeld in der „Offline-Welt“ und das Verbot trifft marginalisierte Gruppen junger Erwachsener umso härter. Nicht zuletzt haben wir die starke Vermutung, dass viele Teens deutlich besser mit Social Media umgehen können als so manche Menschen älteren Jahrgangs …

Wie man es auch betrachtet: Krautreporter (€) hat das Thema sehr detailliert zusammengefasst, während der Social Media Watchblog (€) einen ausgewogenen Überblick über das Für und Wider gibt – schaut hier unbedingt mal rein.

