Webinar #23: AI als Co-Pilot – In 5 Schritten zu effizientem Social Media & Content Management
Zusammenfassen mit ChatGPT
Content-Blockade oder einfach keine Zeit? Mach AI zu deinem kreativen Co-Piloten. Social Media Specialist Susanne Mildner und Geschäftsführerin Katja von der Burg zeigen dir in unserem Webinar in fünf Schritten, wie du dein Social Media Management mit Hilfe von KI effizienter gestaltest, ohne die eigene Handschrift zu verlieren. Freu dich auf praktische Beispiele und hilfreiche Tipps, mit denen du deinen Workflow auf das nächste Level hebst und dir mehr Zeit für das gibst, was wirklich zählt: die Interaktion mit deiner Community.
Darum geht’s:
- Zielgruppen in Minuten verstehen dank KI-gestützter Recherche,
- Hooks, Captions & Copywriting präzise weiterentwickeln,
- UGC-Briefings klar, schnell und creator-tauglich formulieren,
- Visuelle Assets effizienter produzieren,
- Reportings & Analysen mit KI beschleunigen und verbessern.
Melde dich kostenlos für unser erstes AI Update in 2026 an!
An wen richtet sich das Webinar?
Online Marketer, Content-Spezialist*innen, Social-Media-Manager*innen und alle, die KI im neuen Jahr effizienter für ihr Content Marketing und ihren Social-Media-Auftritt nutzen wollen.
Unsere Speakerinnen
Abonnieren
0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments