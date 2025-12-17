2025 hat gezeigt: LLMs sind keine Spielerei mehr, sondern Infrastruktur. Doch nicht alles, was glänzt, verändert die Arbeit – entscheidend sind die richtigen Fähigkeiten und eine stabile Basis. Im AI Update Webinar ordnet unsere Gründerin & Geschäftsführerin Katja von der Burg die wichtigsten Entwicklungen des Jahres ein, bewertet die großen Meilensteine der Plattformen und zeigt, welche Kompetenzen Teams jetzt aufbauen müssen.

Worum geht es im Webinar genau?

Katja von der Burg, Gründerin & Geschäftsführerin bei Projecter, zeigt dir:

🧠 Relevante Skills für 2026: strukturiertes Prompting, AI-first Recherche, Flow Thinking und Knowledge Engines.

💾 Wie Teams ein praxisnahes „AI Memory“ aufbauen (z. B. mit NotebookLM).

🎨 Der neue Creative Stack: AI Video, Image & Audio.

🏗️ AI-Infrastrukturen & Lizenzen: Was Unternehmen wirklich brauchen.

🤝 Und wie du dein Team mitnimmst, Skeptiker*innen einbindest und echte Lernkurven erreichst.

An wen richtet sich das Webinar?

Marketer, Digital-Strateg*innen und alle, die für ihr Unternehmen und ihre Marketingstrategie verstehen wollen, welche Chancen und Möglichkeiten in 2026 beim Thema AI auf sie zukommen.

Vorstellung unserer Speaker*innen