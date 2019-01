Affiliate Auslese Dezember 2018

Und dann war es auch schon wieder vorbei – 2018. Wir wagen trotzdem noch einen Blick zurück und haben alle wichtigen Themen zusammengefasst, die uns der Dezember in der Affiliate Branche beschert hat.

Jahresrückblick

Natürlich ist der Dezember immer der richtige Zeitpunkt, einen Blick auf das vergangene Jahr zu werfen. So hat es auch Markus Kellermann in gewohnter Manier getan. In seinem Jahresrückblick 2018 kann man in Ruhe noch einmal Themen wie DSGVO, ePrivacy, neue Personalien in der Branche oder die Verkündung der Zusammenarbeit zwischen Belboon und Ingenious Technologies Revue passieren lassen.

Übrigens haben wir als Projecter auch einen Blick zurück sowie nach vorn gewagt. Dieser findet sich als gesprochenes Wort in unserem Podcast wieder.





Neues Affiliate Netzwerk in der Schweiz

Merchants und Affiliates, die in der Schweiz aktiv sind, sollten aufhorchen: Mit Connects gibt es bereits seit August 2018 ein neues Netzwerk. Dort kümmert sich nun ab dem 1. Dezember 2018 Thomas Pilz um den weiteren Ausbau der Geschäfte. Vorher leitete er den schweizerischen und österreichischen Standort von affilinet. Verstärkung bekommt er von Andrea Bürgi, die ebenfalls der ein oder andere noch von affilinet kennt.

Telco & Services Trendbarometer 2018

Awin hat wieder einen Blick in seine Daten gewagt und daraus den Trendreport erstellt. Die wichtigsten Erkenntnisse des Reports in Kürze:

jede fünfte Transaktion wird mit einem Smartphone durchgeführt, an Samstagen sogar jede vierte

der Montag ist mit 100 Abschlüssen pro Stunde Spitzenreiter unter den Wochentagen

jeder zweite Abschluss erfolgt über ein Tablet

die Conversionrate ist über Desktop trotzdem doppelt so hoch wie über Smartphone und Tablet

Die Reisebranche 2018

Auch TradeDoubler hat genauer hingeschaut und passend zur anstehenden Frühbuchersaison die Entwicklung der Reisebranche auf dem Affiliate Markt ausgewertet. Demnach konnte die Anzahl der Sales in der Branche im Vergleich zu 2017 um 71% gesteigert werden. Herausstechend ist dabei unser Nachbar Polen. Dort stieg der Order Value um satte 250% an. Alle Zahlen gibt es in einer übersichtlichen Infografik.

communicationAds schnellst wachsendes Jungunternehmen

communicationAds, Affiliate Netzwerk für Telekommunikationsunternehmen und eine Beteiligung der verticalAds Group, hat den diesjährigen Gründerszene Award als schnellst wachsendes Unternehmen der Kategorie „Media & Advertising“ gewonnen. Dies kann als Indiz gewertet werden, dass neben den etablierten und alteingesessenen Affiliate-Netzwerken immer noch Platz für neue Ideen ist. Gleichzeitig ist es auch ein erster Erfolg von Dino Leupold von Löwenthal, der seit dem 1. September 2018 als zweiter Geschäftsführer der verticalAds Group fungiert.

Die Affiliate Conference zieht um

Wer hätte das gedacht? Nach vielen Jahren wechselt die Affiliate Conference ihren angestammten Platz und wird im Jahr 2019 im Hilton Munich Airport stattfinden. Damit reagiert der Veranstalter auf die große Nachfrage und bietet in der neuen Lokalität bis zu 500 Gästen Platz.

Affiliates

22 Gesetze im Affiliate Marketing

Charles Ngo hat eine große Artikelserie eröffnet, in der er Gesetzmäßigkeiten im Affiliate Marketing erklärt, die aber auch gleichzeitig als Tipps für Affiliates – auch für alte Hasen – gelesen werden können. Im ersten Teil der Serie beleuchtet er folgende Aspekte :

Sei der erste am Markt

Das Angebot macht 75% des Erfolgs aus

Schütze deine Erfolgsfaktoren vor Mitbewerbern

Kümmere dich um den Pagespeed deiner Seite

Wer am meisten testet, gewinnt (Hier macht Ngo sogar aus der 000 hour rule die 10.000 experiments rule. Sie besagt, dass man, um ein Experte auf einem beliebigen Gebiet zu werden, mindestens 10.000 Stunden oder Tests in diesen Bereich investieren muss.)

Die Kommunikation muss auf den Markt ausgerichtet sein

Die Zielgruppe muss segmentiert werden, um gegen große Player zu bestehen

WordPress Plugin für Gutscheincodes

Peer Wandiger hat das WordPress Plugin Affiliate Coupons von Florian Daugalies getestet. Der Programmierer hat bereits das allseits beliebte AAWP-Plugin für Amazon Affiliates entwickelt. Der neue Helfer unterstützt nun Affiliates, die Einbindung von Gutscheincodes komfortabler zu gestalten. So können auch Affiliates mit vielen Webseiten z.B. durch eine zeitliche Steuerung der Codes stets den Überblick behalten. Das Fazit fällt fast durchweg positiv aus.

Mehr Umsätze durch Longtail Rankings

Content Affiliates sind für Advertiser deshalb so interessant, da sie in Suchmaschinen Top-Positionen für Keywords besetzen, für die der Advertiser selbst nicht oder schlecht rankt. Entsprechend attraktiv sind diese Keywords auch für Affiliates. Auf affiliate-marketing-tipps.de wird in einem Artikel die Rolle von Longtail Keywords aus Sicht der Affiliates näher beleuchtet und auch diverse Tools vorgestellt, mit denen man die passenden Keywords findet.

Merchants

Gute Vorsätze für 2019

Auf dem Blog des US-Netzwerks AM Navigator haben wir eine tolle Einstimmung für 2019 gefunden. Der Artikel gibt eine Checkliste mit auf den Weg, um das eigene Programm direkt zu Beginn des Jahres auf Herz und Nieren zu prüfen. Darunter finden sich unter anderem folgende ToDos:

Überarbeitung oder Aktualisierung der Programm AGB

Reaktivierung von inaktiven Partnern

Newsletter Planung

So nicht! Fehler beim Setup eines Partnerprogrammes

Wenn man ein Partnerprogramm aufsetzt, kann so einiges schieflaufen. Damit das nicht passiert, hat Geno Prussakov seine Erfahrungen im Artikel „8 Mistakes to Avoid When Setting Up an Affiliate Marketing Program“ zusammengetragen. Einige davon sind:

Der Launch des Programmes wird überhastet durchgeführt

Fehlende AGB und Regeln

Fehlende Steuerung des Programmes

Das Kopieren von Konkurrenten

Im Artikel werden zu allen Punkten noch ausführlichere Argumente geliefert. Zwei wahre Zitate wollen wir euch nicht vorenthalten:

“In the majority of cases, an “affiliate network” is not a “network of affiliates” that will start working with you as soon as you launch the affiliate program on that network.“

“Adding a second affiliate network to the first will never double your affiliate base.“

Fraud-Methoden im Überblick

Es ist kein Geheimnis, dass es im Affiliate Marketing auch schwarze Schafe gibt. Wenngleich auch die Zahl der Betrugsfälle in den letzten Jahren stark abgenommen hat (subjektiver Eindruck) sollte man als Advertiser stets die Maßnahmen der Affiliates im Blick haben. Bei affiliate-deals.de wurde in einem Blogartikel eine Übersicht über die gängigsten Betrugsmodelle gegeben sowie Maßnahmen abgeleitet, wie man Schäden dadurch abwenden kann. Wichtig erachtet die Autorin vor allem:

Expertise der Agenturen nutzen

Publisher bei Freigabe genau prüfen

Alle Provisionen validieren

Tools nutzen

Thementipps

Mit dem Jahreswechsel rücken neue Themen in den Fokus, die für Affiliates und Advertiser interessant sein können:

Start der Frühbuchersaison im Reisebereich

Winterschlussverkauf

Internationaler Jogginghosentag am 21. Januar 2019

Wintersport

Superbowl am 3. Februar 2019

In unserem Online-Marketing-Terminplaner findet ihr alle wichtigen Termine für 2019!