affiliate-deals.de präsentiert sich in neuem Design

Nun erstrahlt das Portal in neuem Glanz, denn Anfang September stand der große Relaunch an. Neben einer optischen Frischzellenkur haben neue Angebote und Werbeplatzierungen das Licht der Affiliate-Welt erblickt: Der Deal des Monats ist nun noch attraktiver und präsenter auf der Website integriert, wodurch die beworbenen Partnerprogramme die maximale Sichtbarkeit bei den Besuchern und somit den Affiliates gewinnen. Daneben sind Aktions-Deals ab sofort auch auf der Startseite zu finden, wo mit einem schmalen Taler kurzfristig noch Provisionserhöhungen oder Gutscheinaktionen bei den jeweiligen Partnerprogrammen angeteasert werden können:

