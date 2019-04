Mit 10% Rabatt im April zur M3 CAMPIXX!

Die M3 CAMPIXX am 13. und 14. Juni 2019 trägt nicht umsonst den inoffiziellen Beinamen SPIRITR, denn das Geben und Nehmen macht den besonderen Spirit der Konferenz aus – reiner Konsument ist hier niemand. Unter den etwa 500 Teilnehmern in Berlin diskutieren renommierte Experten mit Einsteigern über die aktuellsten Entwicklungen in der Human Marketing-Szene. Auf der Konferenz im Hotel Müggelsee im professionalisierten Bar-Camp-Style dreht sich alles um Unternehmensentwicklung, Entrepreneurship, Neuromarketing und Teamoptimierung.

Was erwartet euch auf der M3 CAMPIXX?

Euch erwarten Workshops, Sessions und Networking-Programme, alle jeweils einem der folgenden Hashtags untergeordnet:

Marketing

Kommunikation

Unternehmensentwicklung

Teamorientierung

Selbstoptimierung

Neuromarketing

Vertrieb

Unternehmertum

Projektmanagement

Am besten, ihr stöbert einmal auf der Website im vielfältigen Programm der M3 Campixx und macht euch Notizen zu den für euch relevantesten Talks.

Für wen ist die M3 CAMPIXX?

Junggründer

Unternehmer

Führungskräfte und Angestellte im Marketing, Vertrieb und HR

Auf der M3 CAMPIXX treffen sich neue und alte Hasen des Human Marketings, um über die aktuellen Trends und jüngsten Entwicklungen zu diskutieren. Genau wie Gründer Marco Janck wissen hier die Teilnehmer, wie wichtig es in einer scheinbar immer schneller werdenden Welt ist, Meinungs- und Erfahrungsaustausch auf dem Weg zum Erfolg groß zu schreiben.

Und das Programm?

Die Veranstalter von SUMAGO GmbH begrüßen auf der Konferenz unter anderem:

Mehr dazu gibt es auch hier wieder im Speaker-Programm der M3 CAMPIXX.

Mit uns bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Tickets!

Gebt dazu bei eurer Bestellung bis Ende April einfach den Code projecter ein und sichert euch Tickets mit 10% Rabatt.

Wir freuen uns darauf, euch in Berlin zu treffen!