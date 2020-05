15 % auf die Data Driven Business 2020

Ende November ist es wieder soweit: Vom 16. bis 17. November trifft sich die Machine Learning & Digital Analytics-Szene in Berlin, um die neuesten und wichtigsten Entwicklungen zu diskutieren. Mit unserem Rabattcode bekommt ihr 15 % Nachlass auf eure Tickets zur Data Driven Business. Alle Infos zum Event findet ihr unten.

Die Key Facts:

Wann? 16. – 17. November 2020

Wo? Berlin

Wer? Etwa 650 TeilnehmerInnen aus der Machine Learning & Digital Analytics-Szene

Doppelkonferenz: “ Marketing Analytics Summit” und “Predictive Analytics World”

Über 110 Referenten mit mehr als 60 Sessions auf 7 Thementracks

Was ist die Data Driven Business?

Die Sessions auf der Data Driven Business sind hochkarätig – die vermittelten Inhalte sprechen zwar besonders fortgeschrittene NutzerInnen an, bieten aber auch für enthusiastische AnfängerInnen einen guten Einstieg in die Machine Learning & Digital Analytics-Szene. Zwei Tage lang dreht sich in Berlin alles um die Themen Digital Analytics und den Einsatz von Machine Learning. Das Besondere an der Data Driven Business?

praktisch umsetzbare Inhalte statt Buzzwords

100%ige Tool- & Service-Neutralität

Networking ganz groß – mit nationalen wie internationalen ExpertInnen

Was euch erwartet

Das Programm ist jetzt, Anfang Mai, natürlich noch nicht online. Sicher sein könnt ihr euch aber, dass auch 2020 wieder inspirierende Keynote-Speaker dabei sind! Wie ihr eure Data Driven gestaltet, ist dabei ganz eure Sache: Dank der sieben Thementracks könnt ihr euren Fokus in den Sessions gezielt auf die für euch wichtigen Themen legen und jede Menge spezifisches Handwerkszeug mitnehmen – bevor euch in den Deep Dives mit hochtechnischem Fokus noch einmal ordentlich die Köpfe rauchen. Lasst euch deshalb die Inhalte nicht entgehen, die euch hier von den Top-ExpertInnen aus namhaften Unternehmen präsentiert werden!



Bildquelle: Rising Media

Zwei Events unter einem Dach

Die Data Driven Business in Berlin bringt das Know-How aus den zwei Teilkonferenzen Marketing Analytics Summit und Predictive Analytics World zusammen. Der Marketing Analytics Summit lockt vor allem Digital Analysts mit aktuellen Vorträgen, während sich die Predictive Analytics World an das Fachpublikum im Bereich Machine Learning richtet. In Keynotes, Sessions und Deep Dives werden mit Beispielen von Marken und Agenturen Strategie und Praxis verbunden. Die zwei Konferenzen sind für maximale Flexibilität gemeinsam oder separat buchbar.

Marketing Analytics Summit

DIE Konferenz für Digital Analysts.

Hier lernt ihr alles über den optimalen Einsatz von Daten für euer Marketing.

Formate: Vorträge, Teilnehmerdiskussionen und -aktionen

Predictive Analytics World

führende anbieterunabhängige Fachkonferenz für Machine Learning

Treffpunkt der AnwenderInnen, EntscheiderInnen und ExpertInnen der Predictive Analytics und Machine Learning-Szene

Hier werden die neuesten Erkenntnisse und Fortschritte ausgetauscht.

Sichert euch 15 % Rabatt!

Mit dem Projecter-Rabattcode PROJECTERDDB sichert ihr euch 15 % Nachlass beim Ticketkauf. Aktuell könnt ihr euch auch noch den Super Early Bird-Preis sichern, denn dieser gilt noch bis zum 3. Juli 2020!

Ihr seid unsicher, wie die pandemische Lage wegen des Coronavirus im November aussehen wird? Die Veranstalter halten euch auf der Website immer auf dem Laufenden. Etwa ein bis zwei Monate vor dem Event sollte dann feststehen, ob es vor Ort oder virtuell stattfinden wird. Sicher sein könnt ihr euch aber, dass die Data Driven Business 2020 auf jeden Fall umgesetzt werden soll.