Amazon-Händler aufgepasst: 30 Euro Rabatt auf den Amazon SellerDay 2019

Die Amazon-Händler unter euch sollten sich den 11. Oktober 2019 unbedingt notieren. An diesem Tag findet im Leipzig nämlich der Amazon SellerDay 2019 statt. Hier dreht sich einen Tag wirklich alles nur um Amazon: Der Händlerbund veranstaltet den SellerDay gemeinsam mit Michael „E-Commerce Rockstar“ Atug, um einen umfassenden Einblick über Optimierungsmöglichkeiten eures Amazon-Shops, Hinweise zu Analysen und Reporting-Tools sowie Einblicke in das FBA-Programm und Internationalisierungspotenziale eures Shops zu geben. Der Amazon SellerDay hält zu diesen Themen spannende Vorträge und Expertenpanels für euch bereit. Zusätzlich finden parallel Workshops statt, in denen ihr am Praxisbeispiel die besten Tipps und Tricks für euren optimierten Amazon-Shop mitnehmt.

Key Facts:

11.10.2019 in Leipzig

150-200 Teilnehmer

Zielgruppe: Einsteiger UND Experten

Vorträge

Workshops

Expertenpanels

Hier ist für jeden etwas dabei

Pluspunkt des Amazon SellerDays ist die klare Unterteilung in die Beginner- und Experten-Area, die dafür sorgt, „dass für jeden Wissensstand etwas dabei [ist]“ – wie wir letztes Jahr in unserem Recap schrieben. Hier wird individuell auf eure jeweilige Fachkenntnis eingegangen und eure spezifischen Fragen können so konkreter beantwortet werden.

Uns begeisterten außerdem die vielen interessanten Speaker „mit einem Mix aus Amazon SEO, Amazon PPC und einen Blick über den Amazon Tellerrand auf die Bühne“. Die Inhalte diesen Jahres lesen sich nicht minder spannend – werft doch einmal einen Blick in das Programm. Auf euch warten Experten wie Butrus Said, Adrian Jaroszynksi, Michael Hecker und Philipp Kleudgen mit Themen wie:

SEO – Wieso Weshalb Warum: Besseres Ranking bei Suchmaschinen (Beginner-Area)

Social Media und Bots: Mehr Traffic für Ihre Listings (Expert-Area)

Werbeanzeigen erstellen – Step by Step (Workshop)

Amazon PPC – Relevanz, der Schlüssel zum Erfolg (Expert-Area)

Aggressives Verkaufsmanagement bei amazon: Marktteilnehmer überflügeln! (Workshop)

Wie man als Amazon-Händler mit Automation eine Marke aufbaut (Beginner-Area)

30 Euro Rabatt auf eure Tickets!

Der SellerDay klingt genau richtig für euch, aber ihr habt die Early Bird-Tarife verpasst? Kleiner Trost: Mit unserem Code Projecter_30 nehmt ihr bei der Bestellung trotzdem 30,00 € (netto) Rabatt auf eure Tickets mit (ausgenommen Tickets für Dienstleister / Agenturen). Dazu den Code einfach bei der Bestellung angeben.

Wir wünschen euch einen gorßartigen SellerDay voller E-Commerce-Input!