AllFacebook Marketing Conference Berlin – 15% Rabatt auf eure Tickets

Deutschlands beliebteste Facebook- und Social Media-Konferenz kommt im September wieder in die Hauptstadt! Was euch im bcc Berlin erwartet und warum sich die AFBMC Berlin 2019 lohnt, lest ihr hier bei uns. Außerdem könnt ihr euch 15% Rabatt auf eure Tickets sichern!

All about Social Media

Rund 50 Speaker versammeln sich am 30. September auf den fünf Bühnen der AFBMC, die Berlin kurzzeitig zum Mekka der deutschen Social Media Szene machen wird. Mit dabei sind unter anderem Jens Wiese, Stefanie Fuchs, Nicola Kiermeier, Philipp Roth, Jan Firsching, Susanne Ullrich, Enrico Hanisch und viele weitere Experten. Die Sessions sprechen zwar vor allem bereits Fortgeschrittene an, eignen sich als Einstieg aber genauso für Anfänger – hier nimmt jeder neue Ideen, Strategien und Konzepte mit nach Hause!

Einen kleinen Einblick in die Bandbreite der Sessions, die euch dieses Jahr in Berlin erwarten, gibt es hier:

Social Media Marketing Rechtsupdate 2019

How-To: Facebook Dynamic Ads for your Online Shop

Eat that! Warum Kaufland auf Instagram nicht nur food sein muss

10 Dinge, die Bild über Facebook-Gruppen gelernt hat

Fünf Q4 Performance-Hebel für Deine Facebook & Instagram Ads

Social Media in Behörden und Verbänden: Eine Bestandsaufnahme

All Instagram Marketing Conference Track – Eine Bühne nur für Instagram

Besonderes Schmankerl ist auf der kommenden AFBMC definitiv auch die AIGMC, die sich – in die AFBMC eingegliedert – ganz dem Social Media Darling Instagram widmet. Hier gibt es die ganze Welt des Instagram Marketings komprimiert auf einen Tag! Dabei gilt euer Ticket für beide Events und ihr könnt jederzeit zwischen den fünf Bühnen hin und her wechseln.

Wenn euch das noch nicht an Insights reicht, empfehlen wir euch zudem die Workshops, in denen ihr euer Wissen auf spezifischen Themengebieten wie Facebook Ads oder Social Media für Behörden noch weiter vertiefen könnt.

Mit Projecter-Rabatt 15% sparen

Mit unserem Code PROJECTERAFBMC spart ihr beim Ticketkauf sogar noch 15%! Gebt den Code einfach bei eurer Bestellung der Tickets an. Bis zum 17.08.2019 könnt ihr das auch noch zum Early Bird Preis tun und spart zusätzlich. Wir freuen uns darauf, euch im September in Berlin zu sehen!