Die OMfinCon 2019 in Berlin wartet auf euch!

Die Online Marketing Finance Conference im Festsaal Kreuzberg ist ohne Zweifel einzigartig. Die Konferenz besticht durch relevante Fachvorträge und interaktive Workshops zum Online-Marketing – und legt ihren Fokus dabei ganz klar auf die Finanz- & FinTech-Branche. Wenig überraschend bestimmt die Schnittstelle zwischen Online-Marketing und Finanzbranche so auch Publikum wie Programm der OMfinCon: So werden alle erfahrenen Online-Marketing-Manager, die mit Kunden aus dem Finanzsektor zusammenarbeiten (wollen), am 16. Mai 2019 in Berlin wertvolle Insights und Best Practice Beispiele zum Thema „Financial Advertising“ mitnehmen können.

Auch in diesem Jahr wird sich alles um die Themen Performance, SEO und Social Media Marketing für den Finanzsektor drehen. Eine Besonderheit ist die Verleihung der financeAds Performance Awards, die in diesem Jahr erstmalig stattfindet. Unverändert groß wird auf der OMfinCon hingegen die Möglichkeit zum ausgiebigen Networking geschrieben. In der „Networking Hall“ habt ihr die Möglichkeit mit Publishern, Advertisern oder FinTechs wertvolle neue Partnerschaften zu schaffen.

Zum krönenden Abschluss des Events könnt ihr bei der Aftershow-Party den Tag ausklingen lassen. Ganz klar, Online-Marketing-Experten mit Fokus auf der Finanz- und FinTech-Branche sollten sich dieses Event nicht entgehen lassen! Wie jedes Jahr ist das Ticketkontingent limitiert und steht nur bestehenden financeAds Partnern zur Verfügung. Registieren könnt ihr euch dafür auf der Website. Wir sehen uns auf der OMfinCon im Mai!