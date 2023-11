Affiliate Marketing News November 2023: von KI-Gedankenexperimenten, Black-Friday-Prognosen und der Affiliate Conference 2023

Mit der Black Week und allen damit einhergehenden Angeboten bringt der November auch 2023 viele Updates in der Affiliate-Branche mit sich. Wir haben uns im Q4-Trubel einen Überblick verschafft und alles Wichtige für euch zusammengefasst: Besonders spannend fanden wir ein Gedankenexperiment, das euch in die KI-Welt des Affiliate Marketings begleitet, sowie die rosigen Prognosen für den Black Friday 2023 – mehr dazu in unseren Affiliate Marketing News.

Neuigkeiten aus der Branche

Das Potenzial der KI im Affiliate Marketing – ein Gedankenexperiment

André Koegler, Strategic Partnership Development Manager für die DACH-Region bei Impact, hat sich auf den Spuren nach neuen Innovationen der Affiliate-Branche folgende Frage gestellt: Was kann KI im Affiliate Management eigentlich leisten?

Auf der Suche nach Antworten ist ein umfangreiches Gedankenexperiment entstanden, dessen Basis eine KI bildet, welche Zugang zu Performance-Daten eines Affiliate-Programms hat. Beleuchtet werden dabei die diversen Potenziale, die die KI für das Programm aus der Sicht des Affiliate-Managers, aber auch der Affiliate-Agentur leisten kann, um die Schwachstellen eines bereits etablierten Programms zu minimieren.

Wir finden: ziemlich spannende und realistische Gedanken sowie ein erfrischender Blickwinkel auf die umfassenden Nutzungsmöglichkeiten einer KI im Affiliate-Marketing, die sowohl in der Kundenkommunikation, strategischen Ausrichtung und Planung des Programms als auch in den Reportings und Datenanalysen Anwendung finden kann.

Affiliate-Trend-Umfrage 2024 – Seid dabei!

Die große Affiliate-Trend-Umfrage 2024 steht für die Antworten von Branchenexpert*innen bereit: Die Befragung wird organisiert vom AffiliateBLOG und der Performance-Marketing-Agentur xpose360. Der Report bietet jedes Jahr wichtige Einblicke, Insights und Erfahrungswerte aus der Affiliate-Welt. Falls ihr also noch nicht teilgenommen habt, Mitwirkende in der Affiliate-Branche seid und fünf bis zehn Minuten Zeit habt, gelangt ihr hier zur Affiliate-Trend-Umfrage.

Neue Lernchancen im Affiliate-Marketing – Webinar-Reihe für Einsteiger*innen

Im Affiliate Marketing Fuß zu fassen, bedeutet erst einmal, viel Neues zu Lernen und in diverse Aufgaben und Herausforderungen reinzuwachsen. Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW e.V.) erleichtert Neulingen in der Branche jetzt den Einstieg mit einer Webinar-Reihe.

Die Reihe eignet sich besonders für diejenigen, die sich ein solides Basiswissen im Affiliate Marketing aufbauen oder ihre Fachkenntnisse noch erweitern möchten. In vier Modulen sprechen Branchenexpert*innen über die Grundlagen, das Tracking und Compliance sowie fortgeschrittene Strategien und operative Ausgestaltungen in der Branche.

Na, neugierig geworden? Dann erfahrt ihr hier mehr über die Webinar-Reihe vom BVDW e.V. und könnt euch bei Interesse mit dem Code AMB24_ALL_10% bis zum 31. Dezember 2023 einen Frühbucherrabatt von 10 % sichern.

Adcell wird neues Mitglied beim BVDW e. V.

Das Affiliate-Netzwerk Adcell hat in diesem Jahr neben der Auszeichnung als bestes Affiliate-Netzwerk 2023 einen weiteren Grund zum Feiern, denn seit Kurzem ist es Teil des BVDW.

Als Mitglied der Fokusgruppe Affiliate Marketing möchte Adcell gemeinsam mit dem BVDW neue Ideen und innovative Ansätze entwickeln, aber insbesondere stärker in den Austausch mit den aktiven Teilnehmer*innen der Branche treten.

Geschenke.de kauft die WSIS GmbH

Der Publisher Geschenke.de, über den die manuelle Suche nach Inspirationen und Ideen für Geschenke möglich ist, hat das Unternehmen hinter „Was soll ich schenken“ (WSIS) aufgekauft. Die WSIS GmbH fokussierte in der Vergangenheit mehr auf einen automatisierten, KI-gestützten Prozess, der es einfacher macht, das passende Geschenk zu finden.



Wir sind gespannt, was die Übernahme mit sich bringt und wie Geschenke.de die Potenziale von WSIS weiter nutzen wird. Mit „Was soll ich schenken“ kauft Geschenke.de einen der „alten Hasen“ der deutschen Content-Szene: In einem früheren Interview auf unserem Blog lest ihr mehr zum Unternehmen.

Publisher

Rosige Prognosen – Wird das der erfolgreichste Black Friday aller Zeiten?

Der Deal-Publisher blackfriday.de hat eine Umfrage durchgeführt, die den erfolgreichsten Black Friday aller Zeiten voraussagt. Die Ergebnisse der Umfrage sprechen für sich: Von 1000 Teilnehmer*innen kennen nahezu alle den Black Friday und 81 % derjenigen, denen das größte Shopping-Event des Jahres ein Begriff ist, haben sich vorgenommen, dieses Jahr etwas zu kaufen.

Auch das Budget pro Kopf steigt im Vergleich zu den Vorjahren auf 101-500 Euro an, welches vorwiegend für Technik (77 %), Kleidung (55 %) und Möbel (34 %) ausgegeben wird. Produkte online zu kaufen, ist dabei nach wie vor am gefragtesten.

Man hätte denken können, dass gerade die derzeitigen politischen Ereignisse und die Inflation zu einem weniger erfolgreichen Black Friday beitragen, weil die Konsument*innen möglicherweise nicht in Kauflaune sind. Die Umfrage von blackfriday.de zeigt jedoch das komplette Gegenteil und gibt Affiliate-Marketern Hoffnung auf ein performantes Jahresende.

Ob sich die Prognosen letztendlich bewahrheiten werden, steht allerdings noch in den Sternen, denn dass die Besucher*innen von blackfriday.de den Black Friday auch kennen steht außer Frage. Am Ende zählt, ob die Auswertungen der Umfrage zum Black Friday auch auf die Grundgesamtheit in Deutschland übertragbar sind.

Awins Top 10 Publisher in Sachen Nachhaltigkeit

Dass das Thema Nachhaltigkeit nicht nur im privaten Alltag vieler Menschen immer wichtiger wird, sondern auch längst in unserem beruflichen Kontext, dem Affiliate Marketing, mehr Zuspruch und Aufmerksamkeit gewinnt, haben wir genauer auf unserem Blog dargestellt. Passend dazu hat auch das Netzwerk Awin eine Top-10-Liste zusammengestellt, die nachhaltigkeitsorientierte Publisher vorstellt.

Mit dabei sind &Charge, Utopia und Shpock, aber auch neue Publisher wie reeforest, KORA und WeWard. Eine Übersicht und weitere Informationen zu den Publishern findet ihr hier.

Cocoma.io: der neue Commerce-Content-Marktplatz

Content Commerce ist ein Geschäftsmodell in der Affiliate-Branche, welches gut, gerne und viel genutzt wird. Um sich den verändernden Bedürfnissen in der digitalisierten Welt des Marketings anzupassen, hat sich der Content-Commerce-Publisher C4.rocks eine Lösung überlegt, die diesen Ansprüchen gerecht werden soll und mit dem Zahn der Zeit geht.

Die Lösung heißt cocoma.io und ist die erste digitale Commerce-Content-Plattform in Deutschland. Die Plattform bietet Merchants die Möglichkeit, Kampagnen- und Kooperationsmöglichkeiten bei reichweitenstarken Online-Medien einzusehen und zu buchen. Zum Relaunch ist cocoma.io mit 100 Kund*innen live gegangen und definitiv einen Besuch wert, wenn es um das Buchen von Commerce-Content-Platzierungen geht.

Awin kooperiert seit Kurzem mit der consentmanager GmbH

Die consentmanager GmbH ist jetzt Technologie-Partner von Awin. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lösungen für das Management von Einwilligungen im Bereich Datenschutz und Cookie-Richtlinien zu finden, und sich darauf spezialisiert. Ihr Leistungsspektrum macht es Website-Betreiber*innen möglich, die Einwilligung der Nutzer*innen in Bezug auf die Verwendung von Cookies und personenbezogenen Daten zu verwalten und den rechtlichen Anforderungen in Bezug auf Datenschutz und Privatsphäre gerecht zu werden.

Bei Awin hilft consentmanager Merchants ebenfalls dabei, die Akzeptanzrate der Cookie-Banner zu erhöhen, um getrackte Conversions und Sales zu steigern. Den Affiliate-Marketern steht die volle Bandbreite der Dienstleistungen von consentmanager zur Verfügung, um Optimierungsmöglichkeiten im Tracking zu analysieren und vorzunehmen.

Events

Affiliate Conference 2023

Die Affiliate Conference in München hat uns auch dieses Jahr wieder inspirierende Eindrücke, Branchennews und Fachvorträge sowie viele spannende Networking-Möglichkeiten geboten. Bei der Panel-Diskussion hat sich unser Team Lead Robert Förster gemeinsam mit weiteren Affiliate-Marketing-Expert*innen über die Pain Points im Affiliate Marketing unterhalten – das Gespräch gibt es auch als Podcastfolge. Mehr zu den Themen, die die Szene in diesem Jahr in München bewegt hat, erfahrt ihr in unserem Recap vom Event auf dem Projecter-Blog.

Impressionen von der Affiliate Conference 2023

Und sonst so?

Zu Besuch bei unserem Kunden SportScheck

SportScheck unterstützen wir seit mehreren Jahren nicht nur im Affiliate Marketing, sondern auch im SEO und im Preissuchmaschinenmarketing. Wir freuen uns immer, wenn wir die Möglichkeit haben, mit unseren Kund*innen persönlich in Kontakt zu treten und uns auszutauschen – in diesem Fall direkt im Münchener Office von SportScheck mit unseren Ansprechpartnerinnen Inna Schadt und Maria Shafranova. Vielen Dank für die Gastfreundschaft, wir freuen uns schon auf das nächste Treffen!