Jetzt Tickets für den Amazon SellerDay sichern!

Ihr seid Amazon-HändlerInnen oder wollt es werden? Dann am 08.10.2020 ab zum Amazon SellerDay nach Leipzig. Hier seid ihr richtig, egal ob E-Commerce-Newbies oder alte Hasen, es ist für alle etwas dabei.

Für den Händlerbund ist es nach mehreren Online-Events die erste Livekonferenz des Jahres. Verständlich, dass auch wir da schon ganz aufgeregt sind. Bei den letzten Ausgaben des SellerDays fanden sich rund 200 TeilnehmerInnen in Leipzig ein, um sich über die neuesten E-Commerce-Strategien auszutauschen. Das Event rund um Amazon geht dieses Jahr erstmals im Haus Leipzig in eine neue Runde.

Hier die Key Facts:

Wann: 8. Oktober 2020, 9:00 – 18:00 Uhr

Wo: Haus Leipzig , Elsterstraße 22-24, Leipzig

Wer : E-Commerce-EinsteigerInnen und Fortgeschrittene

Größe : rund 200 Teilnehmende

Was euch erwartet

Hier dreht sich alles um den Versandriesen mit dem großen A. Kein Wunder, dass die E-Commerce-Branche den SellerDay mittlerweile als alljährliches Go-To-Event handelt. Warum? Weil hier HänderInnen und ExpertInnen zusammenkommen, um sich über die neuesten Entwicklungen auf dem Amazon-Marktplatz, Probleme, Alltags-Hacks und Strategien sowie Tipps und Tricks auszutauschen. Das Publikum ist dabei gemischt womit für jeden Erfahrungsstand etwas dabei ist. In diesem Jahr gibt es zusätzlich zu den Vorträgen und Gesprächsrunden auch Workshops, um euer neues Wissen direkt anzuwenden und zu vertiefen.

Die Themen des SellerDays

Euer Programm auf dem SellerDay gestaltet ihr demnach ebenfalls komplett nach eurem Belieben. So könnt ihr zwischen den drei Workshop-Bereichen und der Main Stage jederzeit hin- und herwechseln. Ihr seid EinsteigerInnen in die Amazon-Welt? Dann streicht euch den Vortrag von Philip Kleudgen an, der euch zeigt wie ihr von Null an profitabel auf Amazon durchstartet. Außerdem lernt ihr bei Christian Otto Kelm alles über Content-Erstellung für Amazon ganz ohne Vorwissen. Falls ihr euch schon etwas besser auskennt, schaut bei Florian Vettes Vortrag “Best Practices für Werbeanzeigen und Ads” vorbei. Außerdem warten Beiträge zum Thema “Kontensperrung und Strategien für die optimale digitale Produktpräsentation” auf euch.

Hier die Themen des SellerDays im Überblick:

Suchmaschinenoptimierung

Kampagnenmanagement

Analysen & Tools

Expansion in andere Märkte

Umsatz- und Gewinnmaximierung

Hilfe bei Kontensperrung

Gestaltung von Produktbildern

Amazon Business

Hygienekonzept

Keine Sorge, Hygiene und Abstand steht auch beim Händlerbund an oberster Stelle. Dazu gehört unter anderem ein kontaktloser Einlass sowie kostenlose Mund- und Nasenbedeckungen. Aber keine Sorge: da keine Branche ohne Netzwerken auskommt, werden auch Gruppenarbeiten und Networking möglich sein.

Jetzt Tickets sichern!

Das klingt alles wie für euch gemacht? Finden wir auch! Dann sichert euch jetzt noch schnell euer Ticket zum Early-Bird-Preis von 219,00 Euro (inkl. gesetzl. MwSt.). Händlerbund-Mitglieder erhalten die Tickets schon ab 119,00 (inkl. gesetzl. MwSt.).