Nach Lüneburg zur OMK – mit 15% Rabatt!

Jedes Jahr im Herbst lädt die OMK nach Lüneburg ein und jedes Jahr pilgern die Online-Marketeers aus genau diesem Grund in das norddeutsche Städtchen. Die OMK, Konferenz für Online Marketing, E-Commerce und Digitalisierung, wird auch dieses Jahr am 19.09.2019 wieder gemeinsam von der Online-Agentur web-netz und der Leuphana Universität Lüneburg ausgerichtet. 2019 verwandelt sich der Campus mittlerweile zum achten Mal in einen Hub der Online Marketing-Welt. Warum das auch für euch interessant sein könnte und was euch dort erwartet, lest ihr weiter unten. Außerdem haben wir auch für diese OMK natürlich wieder einen Code für euch, mit dem ihr 15% Rabatt auf eure Tickets bekommt.

Hier die Key-Facts:

Wann? Konferenz und After-Show am 19. September

Konferenz und After-Show am 19. September Wo? Leuphana Universität Lüneburg

Leuphana Universität Lüneburg Für wen? Für Unternehmer, Wissenschaftler & Online-Marketeers

Für Unternehmer, Wissenschaftler & Online-Marketeers Zahlreiche Vorträge zu Online-Marketing & E-Commerce

Austausch von Wissen, News & Networking

Was erwartet euch?

Auf der OMK Lüneburg finden sich am 19. September Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Social Media, Psychologie und Sport ein. Gemeinsam wird hier über die aktuellen Trends im Online Marketing debattiert, analysiert und prognostiziert. Durch die Bandbreite der Speaker wird auch das Thema Digitalisierung in den Vorträgen von nahezu allen Blickwinkeln beleuchtet.

Der diesjährige Schirmherr ist Dr. Bernd Althusmann, Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung in Niedersachsen. Er übernimmt auch das Grußwort zur Eröffnung der Konferenz. Insgesamt warten auf mehreren Bühnen aber über 50 Speaker, 40 Vorträge, sowie Diskussionsrunden, Masterclasses und natürlich auch eine After-Show-Party auf euch.

Die Inhalte? Wertvolle Insights und hilfreiche Cases zu den aktuellen Trends aus Social Media, Big Data, Künstliche Intelligenz, Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung, Amazon Marketing, Start-ups, Influencer Marketing, Sportmarketing, Podcasts und New Work. Werft doch einmal einen Blick in das Programm der OMK Lüneburg!

Einen kleinen Auszug aus der Speakerliste haben wir euch hier zusammengetragen:

Warum lohnt sich das?

Auf der OMK Lüneburg tankt ihr Wissen, Motivation und Inspiration von allerhand kreativen und erfolgreichen Köpfen. Und das nicht nur im Bereich des Online Marketings! Ob Wissenschafter, Online Marketeer, B2C- oder B2B-Unternehmen: Hier tauscht ihr Wissen, News und wertvolle Insights aus. Anschließend wird auf der After-Show-Party das Netzwerk gepflegt. Die Veranstalter legen dabei Wert auf großen Praxisbezug, gepaart mit neuesten Forschungsergebnissen – Wirtschaft trifft Wissenschaft, könnte man die Konferenz auch untertiteln. Und bei den über 40 Vorträgen ist garantiert für jeden das Richtige dabei!

15%-Rabatt auf eure Tickets!

Early Bird verpasst? Kleiner Trost: Mit unserem Rabattcode spart ihr trotzdem 15% bei eurem Ticketkauf. Dazu einfach 15PROZENT-OMK2019 bei der Bestellung angeben!