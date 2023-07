Projecter gewinnt den PerformixX Award 2023 als beste Agentur

Projecter hat am Vorabend der TactixX, der größten Affiliate-Marketing-Konferenz Deutschlands, den PerformixX Award für den 1. Platz in der Kategorie „Beste Agentur“ gewonnen. Damit werden unsere Leistungen und langjährigen Erfahrungen im Bereich Affiliate Marketing ausgezeichnet und wir können ganz offiziell sagen: Wir haben das beste Affiliate-Marketing-Team in der DACH-Region. 🎉

Ich habe mich sehr gefreut, den Award als Team Lead Affiliate Marketing in München persönlich entgegenzunehmen. Er wurde zum fünften Mal verliehen und im Rahmen einer Gala mit über 100 geladenen Gästen aus der Online-Marketing-Branche vergeben. Die Fachjury bestand aus 28 Top-Publishern aller Verticals. Sie berücksichtigt bei der Entscheidung für die Auszeichnung stets bestimmte Faktoren wie die „Vorstellung von Kunden und Programmen“, „individuelle Lösungen“ sowie „Einsatz und partnerschaftliche Zusammenarbeit“ der teilnehmenden Agenturen.

Die Branche schätzt uns laut Begründung für die Auszeichnung vor allem für unseren nachhaltigen, kritischen Ansatz in der Betreuung, unseren monatlich erscheinenden Affiliate-Newsletter und nicht zuletzt für unser Können und Engagement in den Bereichen Ausbildung und Wissenstransfer. In der Betreuung der Partnerprogramme und in unseren Audits versuchen wir stets einen wirtschaftlich nachhaltigen Weg einzuschlagen, der langfristig auf die Projekte einzahlt. Unsere Kund*innen und Publisher-Kontakte waren zuletzt sehr zufrieden und haben die Begeisterung geteilt. Als Team Lead Affiliate Marketing habe ich den PerformixX Award auf der Preisverleihung entgegengenommen.

Herzlichen Glückwunsch außerdem an alle weiteren ausgezeichneten Unternehmen, insbesondere an die ersten Plätze:

EMP in der Kategorie „Bester Advertiser“,

Tariffuxx in der Kategorie „Bester technischer Dienstleister“,

Adcell in der Kategorie „Bestes Netzwerk“

sowie an xpose360 und Hearts & Science, die in der Kategorie „Beste Agentur“ die Plätze 2 und 3 belegt haben.

Die TactixX 2023

Am 18. Juli, dem Folgetag der Verleihung der PerformixX Awards, fand die TactixX statt. Als eine der Leitkonferenzen im deutschen Raum für Performance und Affiliate Marketing bietet sie ein breites und abwechslungsreiches Programm mit Neuigkeiten zu aktuellen Themen, wie Tracking, Datenschutz oder KI sowie Insights aus Advertiser-Sicht und Workshops, z. B. zum Thema Deal-Plattformen und Affiliate-Mediaplanung.

Eines meiner Programmhighlights war die Keynote zum Thema „Decoding the Future of Digital Marketing: Plattform-basierte Lösungen, 1P Data und ‚magische‘ Technologie“ von Achim Schlosser, CTO bei der European netID Foundation. Inhalt der Session war die Auseinandersetzung mit einer Realität ohne Cookies: Welche Lösungen gibt es jetzt schon und wie funktionieren diese? Der Speaker hat dem Publikum viele Zusammenhänge in einfachen und wenigen Worten erklärt, etwa was ein Data-Clean-Room ist.

Die Keynote von Achim Schlosser, CTO bei der European netID Foundation, auf der TactixX 2023

Ein großes Lob außerdem an Rene Roth und sein Team von der Oliro GmbH für die Organisation des Events: Programm, Location und Versorgung waren auf einem gewohnt hohem Niveau. Und vielen Dank an die Jury für die großartige Auszeichnung mit dem PerformixX Award – unser gesamtes Team, aber vor allem unser Affiliate-Marketing-Team, freut sich sehr über den Preis! (Quelle: Projecter auf Instagram)

Ihr habt Lust, mal zu unseren Leistungen im Affiliate Marketing mit uns ins Gespräch zu kommen? Dann schreibt uns gerne oder kommt zum Affiliate-Stammtisch am 24. August im Felix Restaurant in Leipzig. Die Veranstaltung bietet Impulsvorträge und Networking-Möglichkeiten: Auch wir sind als Hauptsponsor des Events vor Ort und freuen uns, euch zu sehen!