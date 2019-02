Nur noch 2 Tage: Sichert euch 30% Rabatt für das M01N Startup Camp!

M otivation: Motiviere Dich jeden Tag selber auf´s Neue und stecke andere an.

otivation: Motiviere Dich jeden Tag selber auf´s Neue und stecke andere an. O pportunities: Begrüße jedes Problem als Gelegenheit, besser zu werden.

pportunities: Begrüße jedes Problem als Gelegenheit, besser zu werden. I nnovation: Brich alte Wege auf und denke neu.

nnovation: Brich alte Wege auf und denke neu. NETTwork: Gehe offen & wertschätzend auf alle Menschen zu.

Was euch erwartet:

Die zwei Konferenztage sind vollgepackt mit Top Speaker, Workshops, Investor Pitches, Expert Talks, Pitch Training und NETTworking. Jeweils von 9 bis 24 Uhr erlebt ihr die Startup-Aufbruchstimmung in der Bremer Energieleitzentrale. Lasst euch auf der Main Stage von so unterschiedlichen Speakern wie Erin Patton (Founder Nike Air Jordan Brand), Mathilde Burnecki (Instagram) und Clare Jones (what3words) inspirieren. Nehmt an Workshops teil und bekommt das aktuellste Fachwissen aus erste Hand, um eure Ideen weiterzuentwickeln.

Dazu kommen noch Highlights wie Investor Pitches, die Startup & Company Expo und das CoWorking / Founders Meet & Greet im MOIN Campfire, wo ihr mit potenziellen Partnerunternehmen connecten könnt oder gemeinsam mit anderen Gründern an neuen Ideen feilt. Wissenvermittlung, Party und Nett-working ist auf dem MOIN Startup Camp eng verzahnt. Für absolute MOIN-Stimmung, könnt ihr euch auf dem Youtube-Kanal des MOIN Camps bereits einen ersten Eindruck verschaffen.

Sichert euch bis zum 28. Februar noch 30% Rabatt!

Ihr und über 2000 weitere Startup-Verrückte mittendrin beim MOIN Startup Camp. Klingt vielversprechend? Dann aufgepasst: Ihr bekommt mit unserem Code MOINFAMILY19START auf letzter Strecke noch satte 30% Rabatt auf eure Tickets. Gebt den Code dazu einfach bei eurer Bestellung ein.

Aber seit lieber schnell, denn Verkaufsschluss ist bereits am 28. Februar!