Gewinnt Tickets für das OMR Festival 2019!

OMR-Festival, das heißt: Online Marketing bis der Arzt kommt. Nehmt den Veranstalter Ramp 106 GmbH lieber beim Wort, denn wer sich auf das OMR Festival wagt, den erwarten zwei lange und aufregende Tage voller Masterclasses, Guided Tours, Konferenztalk, Partys, Networking und Side Events. Im Recap des letzten Jahres bekommt ihr einen ersten Eindruck:

Am 7. und 8. Mai 2019 strömen wieder etwa 50.000 Besucher auf DAS führende europäische Event im digitalen Marketing in der Hamburg Messe. Dazu kommen weitere 400 Aussteller und 300(!) Speaker. Kommentar des Veranstalters: Das Festival „wird so wie 2018, nur noch viel abgefahrener“! Das glauben wir gern, wenn wir einen Blick auf die Speakerliste werfen – denn auf der stehen unter anderem so illustre Namen wie

Yuval Noah Harari, Autor von u.a. „Eine kurze Geschichte der Menschheit“

Bozoma Saint John, Marketingchefin des Künstleragentur-Giganten Endeavor (ehemals William Morris)

Katarina Barley, Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz

Lena Gercke, Topmodel

Erin Patton, Kopf hinter Nikes Jordan Air

Diese Liste ließe sich noch weiter fortsetzen, aber am besten, ihr werft selbst einen Blick auf die Speakerliste, die Online-Marketing-Newcomer wie Experten vereint, aber auch Persönlichkeiten, die auf den ersten Blick aus einer ganz anderen Richtung zu kommen scheinen. Auf der Big Picture Stage informiert ihr euch zu großen Themenkomplexen, während euch die Speaker der Deep Dive Stage ausführliche Learnings und Marketing Insights liefern. Programmpunkte wie das Format „3 Companies To Watch“, bei dem sich innovative Marketing- und Advertising-Startups vorstellen, ergänzen das Angebot.

Ein weiteres Herzstück des Festivals neben der Konferenz ist die Expo am ersten Festival-Tag. Hier entdeckt ihr jeweils ab 10 Uhr die zahllosen Aussteller von Adobe über facebook, Twitter und Instagram zu Deutschen Post, der IBM und Xing. Um bei der Orientierung und Entscheidung zu helfen, gibt es Guided Tours, bei denen Experten euch je nach Thematik zu den passenden Ausstellern führen.

Daneben könnt ihr in den Masterclasses auf Englisch und Deutsch in einer konzentrierten Seminaratmosphäre 90 Minuten lang geballtes Wissen aus Themen wie Content Marketing, E-Commerce, Social Media und Video mitnehmen.

Falls ihr dann tatsächlich immer noch an Langeweile leiden solltet, legen wir euch außerdem die vielen Side Events der OMR-Partner ans Herz, die zeitgleich zum Festival überall in Hamburg stattfinden.

