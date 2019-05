Manchmal gibt es diese Unternehmen, von denen man noch nie gehört hat und deren Einfluss doch größer ist, als man es sich erträumen könnte. Genau so ein Unternehmen ist Arcadis: mit seinen fast 30.000 Mitarbeitern gestaltet Arcadis die Städte, Firmen und Flächen der Zukunft. Franziska Neubert betreut als Senior Marketing Campaign Lead die digitalen Aktivitäten in Deutschland. Von ihr erfahrt ihr nicht nur, wie man mit tausenden Mitarbeitern ein Brand Ambassador Programm aufsetzt, sondern auch welche Bedeutung LinkedIn in der B2B Communication besitzt.

