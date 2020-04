24 Verklickt & Zugenäht | Carsten Richter von Google über: The Age of Assistance

Ob zum Shoppen, zur Informationsbeschaffung oder einfach nur auf der Suche nach dem nächsten Restaurant – Google ist aus dem alltäglichen Leben nicht mehr wegzudenken und deckt mittlerweile weitaus mehr als nur unsere täglichen Suchanfragen ab. Was hat ein Heißluftballon mit Krisenbewältigung zu tun? Welche Projekte verfolgt die Mutter aller Suchmaschinen sonst noch und was hat es eigentlich mit dieser Age of Assistance auf sich?

Diese und viele weitere interessante Fragen sollten – wie schon bei der letzten Folge – eigentlich auf unserer hauseigenen Projecter Conference geklärt werden. Wir möchten euch den spannenden Einblick in die Google-Welt natürlich nicht vorenthalten und haben diesen Vortrag vom Google Senior Key Account Manager Carsten Richter als Podcast für euch aufgenommen. Viel Spaß beim Hören!

