25 Verklickt & Zugenäht | Harald Goost von BP über Berufsbekleidung und Familienunternehmen

In vielen Berufen ist man oft ungemütlichen äußeren Bedingungen ausgesetzt, benötigt alle Werkzeuge stets griffbereit und möchte es trotzdem noch etwas bequem haben. Ansprüche an Berufsbekleidung sind oftmals sehr speziell, müssen aber gleichermaßen zuverlässig gewährleistet sein. Die Bierbaum Proenen GmbH (kurz BP) hat sich in den Dienst der Handwerker, Köche und Krankenschwestern gestellt. Seit 232 Jahren bietet BP Berufsbekleidung für die unterschiedlichsten Berufe an.

Bereits vor der Corona-Pandemie haben wir uns mit Harald Goost, dem Geschäftsführer des Unternehmens in der nun 7. Generation, über die Arbeit in Familienunternehmen, Trends in der Bekleidungsbranche und die Produktion von Berufsbekleidung unterhalten. Freut euch auf eine Folge ganz ohne COVID-19.

