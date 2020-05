26 Verklickt & Zugenäht | Prozessautomatisierung mit Another Monday

Mit Montag ist es so ne Sache. Manche lieben ihn, weil die Woche noch vor einem liegt und man noch so richtig was reißen kann. Andere fürchten ihn, weil das Wochenende vorbei ist.

Another Monday aus Köln spielt auf genau dieses Gefühl an und hat sich zum Ziel gesetzt, einen anderen Montag zu etablieren und nervige Tätigkeiten ganz einfach abzuschaffen.

Das Zauberwort dabei heißt Robotic Process Automation, kurz RPA. Diese Technologie bietet Unternehmen die Möglichkeit, Prozesse zu optimieren, indem wiederkehrende Tätigkeiten automatisiert werden.

Zu Gast bei uns ist diesmal Anthony Krückel, der uns einen Einblick in das Unternehmen und den technischen Ablauf der Automatisierung gewährt. Außerdem spricht er darüber, warum er trotz vereinzelter Skepsis – Automatisierung wird ja durchaus auch als Bedrohung wahrgenommen – größtenteils positive Reaktionen der Belegschaft erfährt und wie er die Gegenwart und Zukunft der Automatisierung in Deutschland bewertet. Zu guter Letzt hat Anthony noch ein paar Tipps parat, welche Prozesse sich für Automatisierung anbieten bzw. welche Überlegungen dabei angestellt werden sollten.

