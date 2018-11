Verklickt & Zugenäht #0 – Intro

Mit großer Begeisterung betreten wir neues Terrain in der Welt der Podcasts. In „Verklickt & Zugenäht“ wollen wir zusammen mit verschiedenen Gästen über aktuelle Themen der Digitalisierung sprechen, neue Denkanstöße liefern und Antworten auf zukünftige Entwicklungen in der Online-Welt finden. Als Online-Marketing Agentur haben wir natürlich großes Interesse an relevanten Marketing-Inhalten. Dieser Fokus wird sich vereinzelt in den verschiedenen Folgen wiederfinden, dennoch wollen wir in „Verklickt & Zugenäht“ über allgemeine Digital-Themen sprechen, die weit über die Grenzen des Online-Marketings hinaus gehen. Gespräche über die neuesten Features von Facebook, Google oder Amazon dürfen weniger erwartet werden, dafür haben wir schließlich unseren Blog. Vielmehr möchten wir uns die Zeit nehmen, um uns gemeinsam mit unseren Gästen zu übergeordneten Fragen rund um das Digitale auszutauschen.

In der ersten Folge unseres Podcasts „Verklickt & Zugenäht“ stellen sich Euch die beiden Hosts Katja und Steffen vor, sprechen über die Ambitionen unseres neuen Projekts und liefern bereits einen kleinen Ausblick auf zukünftige Folgen.