SEA Auslese Dezember 2017

Ruhe und Besinnlichkeit im Dezember? Von wegen. In der gemeinhin eher stressigen Vorweihnachtszeit scheuten auch Google und Bing nicht vor Neuerungen und Tests zurück. Welche Änderungen es unter anderem für Google Ad Grants Konten und beim Bing Ads Conversion Tracking zu beachten gilt, berichten wir euch in unserer aktuellen SEA Auslese.

Google Ad Grants ist ein Förderprogramm von Google, das gemeinnützigen Organisationen ein AdWords-Werbebudget von 10.000 $ pro Monat zur Verfügung stellt. Seit dem 1. Januar 2018 gelten nun neue Richtlinien für Google Ad Grants und Ad Grants Pro Konten, welche die Qualität heben und für einen effizienten Budgeteinsatz sorgen sollen.

Folgende Neuerungen müssen ab sofort eingehalten werden:

Teilnahme an der jährlichen Umfrage zum Ad Grants-Programm

Bei Nichteinhaltung wird das Konto von Google deaktiviert. Die Wiederherstellung kann jedoch beantragt werden, sobald das Problem behoben wurde.

Erfreuliche Nachrichten gibt es bezüglich der 2-$-Gebotsgrenze: Diese entfällt, sofern die Gebotsstrategie “Conversions maximieren” verwendet wird. In diesem Fall werden die Gebote von Google automatisch anhand der Leistung festgelegt.

Weitere Informationen zu den Nutzungsbedingungen gibt es auf den Google Support Seiten.

Mit der neuen AdWords-Oberfläche schaltete Google auch die Showcase Ads für alle Konten frei. Wie dieses neue Anzeigenformat gewinnbringend für Shopping Kampagnen eingesetzt werden kann, haben wir bereits in unserem “ABC der Showcase-Shopping-Anzeigen” erklärt. Nun führt Google eine neue Alpha ein, bei der Remarketing für Showcase Ads verwendet werden kann. So ist es möglich, auch für jene Nutzer Listen anzulegen, die zwar auf eine Showcase Ad geklickt haben, jedoch nur die Google Shopping Seite und nicht die Kundenwebsite besucht haben.

Um Remarketing für Showcase Ads nutzen zu können, muss das Konto erst vom Google Agentur Team dafür freigeschaltet werden.

Produktbewertungen über das Google Merchant Center waren bislang nur ausgewählten Märkten vorbehalten. Nun sind sie in allen Ländern verfügbar, in denen Google Shopping möglich ist. Weitere Informationen zu den Produktbewertungen gibt es auf den Hilfeseiten des Google Merchant Centers.

In unserer SEA Auslese im Mai 2017 berichteten wir bereits über das Thema „Purchase on Google„. Nun wurde ein weiterer Test auf iOS Geräten vollzogen. Zusätzlich zum „Easy checkout“ gibt es nun auch den „Quick view“ Button, welcher auf eine mobile Zwischenseite von Google mit weiteren Informationen leitet.

Quelle: Search Engine Land

Quelle: Search Engine Land

Dies könnte insbesondere für nicht mobil optimierte Shops ein interessantes neues Feature sein.

Einen ähnlichen Weg hat bereits IDEALO eingeschlagen. Hier können Produkte auch direkt auf idealo.de gekauft werden, insofern der Händler Direktkauf aktiviert hat.

Nachteil hierbei ist, dass der Nutzer so nicht mehr in Kontakt mit der eigentlichen Seite kommt. Unter Umständen kann dies negative Auswirkungen auf den durchschnittlichen Warenkorb oder auch die Verbindung zur Marke bzw. Markenwelt haben.

Google plant Mitte Januar 2018 die Ausspielung von Rezensionserweiterungen einzustellen. Bei dieser Anzeigenerweiterung konnten bislang Empfehlungen von Drittquellen zur Anreicherung der Textanzeigen herangezogen werden. Performancedaten können noch bis Ende Januar eingesehen und heruntergeladen werden. Anfang Februar werden diese von Google aus den Accounts gelöscht.

Mit der neuen AdWords Oberfläche können nun auch Anzeigenvariationen getestet werden. Dies erfolgt unter dem Reiter “Anzeigenvariationen” im Seitenmenü “Entwürfe und Tests”. Die Bestandteile der Anzeigen können beispielsweise durch “Suchen und Ersetzen” angepasst und gegeneinander getestet werden. Aber auch ein Tausch von Headline 1 und 2 ist möglich.

Ein kanadischer Nutzer sichtete vor Weihnachten Bilder in AdWords Suchanzeigen. Das jeweilige Bild wurde dabei vermutlich automatisch von der hinterlegten Landingpage gezogen. Google bestätigte den Test, gab dazu aber bislang keine weiteren Informationen bekannt.

@GinnyMarvin @rustybrick landing page image pulled into an ad. New? pic.twitter.com/GkQBliAxEl

— Sergey Alakov (@sergey_alakov) 16. Dezember 2017