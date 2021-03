How To: YouTube-Kanal mit Google Ads verknüpfen

Mit ca. 2 Milliarden monatlichen NutzerInnen bekommt YouTube in vielerlei Hinsicht immer mehr Relevanz. So auch im Bereich Marketing und Ads. Profis sowie auch EinsteigerInnen werden gleichermaßen schnell zu dem Entschluss kommen: Videokampagnen aufsetzen und Ads auf YouTube ausspielen kann sehr sinnvoll und gewinnbringend sein. Doch wie beginnt man die Reise zur erfolgreichen Videokampagne auf YouTube am besten? Mit einem ganz bodenständigen und doch notwendigen Schritt: Die Verknüpfung des YouTube-Kanals mit dem Google-Ads-Konto. Wir erklären euch in vier anschaulichen Schritten, wie es geht!