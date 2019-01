SEO Auslese Dezember 2018

Google hat inzwischen über die Hälfte der in den Suchergebnissen angezeigten Websites auf den Mobile First Index umgestellt. Tendenz in 2019 steigend. Zudem wurden neue Rich Snippets für Fragen- und Antwortseiten sowie strukturierte Daten für Websites mit Live-Videos eingeführt. Google Maps hat mit „For you“ eine weitere Funktion, die den Dienst zu Reiseführer und Erlebnisplaner weiterentwickelt. Wer zum Jahresbeginn ein paar neue Ansätze für Keywordanalysen sucht, für den haben wir einige Denkanstöße zusammengefasst. Alle weiteren Neuigkeiten lest ihr in der aktuellen SEO Auslese.

News der Suchmaschinen

Neue Rich Snippets für Fragen- und Antwortseiten

Es gibt nun wieder eine neue Form von Rich Snippets für Fragen- und Antwortseiten. Google zeigt dabei eine Vorschau der Top-Antworten einer Website auf eine Frage an, damit Nutzer schneller zum gesuchten Inhalt kommen und ihre Frage somit schnell beantwortet wird. Damit man dort entsprechend mit angezeigt wird, müssen die zugehörigen Markups hinterlegt und die Einbindung mit dem Structured Data Testing Tool überprüft werden.

Einführung von strukturierten Daten für Livestreams

Google ermöglicht Websites mit Live-Videos eine auffälligere Kennzeichnung mit einer roten „Live“-Markierung in den Suchergebnissen. Eine Anleitung zur Implementierung der erforderlichen strukturierten Daten stellt Google in den Developer Guidelines zur Verfügung. Empfohlen wird außerdem die Verwendung des Markups „VideoObject“, um Google mitzuteilen, dass auf der Website ein Video vorhanden ist. Zusätzlich dazu kann die Indexing API genutzt werden, um mitzuteilen, wann der Livestream beginnt und endet sowie im Falle von Änderungen der strukturierten Daten.

Mobile First Index für weltweit über die Hälfte der in SERPs angezeigten Websites

Google gab im Dezember bekannt, dass mittlerweile für über die Hälfte der in den Suchergebnissen angezeigten Seiten weltweit die Mobile First Indexierung angewendet wird. Website-Betreiber werden über die Änderung weiterhin in der Google Search Console informiert. Auch mit dem URL-Inspektionstool kann geprüft werden, wann eine URL zuletzt gecrawlt und indexiert wurde. Websites, die kein Responsive Design nutzen, haben meist mit fehlenden strukturierten Daten und Alt-Texten für Bilder auf der mobilen Version zu kämpfen.

Grund für unterschiedliche Anzahl an Fehlern in alter und neuer Search Console

Der Grund für die unterschiedlichen Werte der Crawling-Fehler in der alten und neuen Search Console liegt an der Menge an URLs, die als Datenbasis dient. Die neue GSC bezieht sich nur auf die URLs, die auch indexiert und in der Google Suche angezeigt werden sollen. Der Bericht in der alten Search Console bezieht sich auf sämtliche URLs, die der Crawler finden kann.

Einige Reports in alter Search Console nicht mehr verfügbar

Seit dem 13.12. leitet Google einige Reports der alten Search Console auf die neue Version weiter. Betroffen sind vor allem die Reports zu Suchanalyse, Links zu ihrer Webseite, interne Links, manuelle Maßnahmen, Nutzerfreundlichkeit auf Mobilgeräten und der Indexierungsstatus. Wer sich mit der neuen Oberfläche noch nicht so angefreundet hat, sollte dies nun möglichst schnell nachholen.

Strukturierte Daten besser nicht über Google Tag Manager einbinden

Im einem Webmaster Hangout von John Müller (Webmaster Trends Analyst bei Google) hatte ein Nutzer gefragt, ob die Implementierung von strukturierten Daten mittels Google Tag Manager für die Suchmaschine gut bzw. interpretierbar ist. Müller riet daraufhin davon ab, da der Google Tag Manager eine JavaScript-Implementierung ist und es somit zu Problemen mit dem Rendering kommen kann. Das führt dazu, dass die strukturierten Daten nicht gelesen werden können bzw. mit einer gewissen Zeitverzögerung. Im Hangout wird auch nochmal auf das Dynamic Rendering hingewiesen, das zukünftig immer wichtiger wird.

Aktualisierung der Best Practices für Bilder

Google hat seine Best Practices Anleitung für Bilder aktualisiert. Ganz interessant ist der Bereich für die responsiven Bilder. Hat Google früher eher das <picture>-Element bevorzugt, ist jetzt auch eine Lösung mit <img srcset> in Ordnung, um Bilder in verschiedenen Größen auszuspielen.

Beta-Version von Googles WordPress Plugin Site Kit verfügbar

Google geht mit einer Beta-Version eines neuen WordPress Plugins an den Start und integriert dort die Daten aus der Search Console, Analytics, Pagespeed Insights und AdSense. Interessierte können sich über ein Anmeldeformular für die Nutzung registrieren.

Local SEO News

Google Maps goes Social

Im Oktober 2018 veröffentlichte Google die neue Follow-Funktion bei Google Maps Einträgen. So können Nutzer einzelnen lokalen Unternehmen folgen, womit sie immer die aktuellen News des Unternehmens (Veranstaltungen, Posts usw.) erhalten. Im Dezember ging Google nun einen Schritt weiter und veröffentlichte auch in Deutschland den „For You“ Tab.

Dieser personalisierte Bereich sammelt Vorschläge basierend auf den eigenen Präferenzen und dem Geschmack. Die Personalisierung funktioniert umso besser, wenn man auch die Follow-Funktion nutzt. Man kann aber nicht nur Unternehmen folgen, sondern auch Gebieten. Google zeigt also, dass es nicht nur ein Navigator sein will, sondern auch Reiseführer und Erlebnisplaner.

Tests für neues Bilder-Design in lokalen Suchergebnissen

Google testet ein neues Design für die Bilder-Integration im Google My Business Eintrag. Es wird wie bei den letzten Änderungen runder. Des Weiteren wird der Nutzer aufgefordert, Bilder hochzuladen, wenn noch keine vorhanden sein sollten.

Reaktion auf Nutzerbewertungen ebenso wichtig wie Anzahl der Bewertungen

BrightLocal veröffentlicht seit 2010 jährlich einen Bericht zur lokalen Suche. Die Studie basiert auf Ansichten einer Stichprobe von 1.000 US-amerikanischen Verbrauchern. Die Ergebnisse von 2018 drehen sich hauptsächlich um Reviews:

Nutzer interessieren sich für aktuelle Bewertungen. Gerade mal 40% der Nutzer berücksichtigen Bewertungen, die älter als 2 Wochen sind.

27% suchen täglich nach lokalen Unternehmen (doppelt so viele wie 2017).

56% suchen wöchentlich nach lokalen Unternehmen (2017 waren es 41%).

18-34-jährige suchen am meisten nach lokalen Unternehmen.

86% lesen gelegentlich die Bewertungen. Vor allem werden die Bewertungen von Restaurants und Cafés angeschaut, danach kommen Bekleidungsgeschäfte, Lebensmittelgeschäfte und Hotels.

89% gaben an, dass sie sich auch die Antworten auf Bewertungen anschauen.

Der Einfluss von Bewertungen auf das Nutzerverhalten: 91% der 18- bis 34-jährigen vertrauen auf Online-Bewertungen ebenso wie auf persönliche Empfehlungen. Die Verbraucher möchten, dass die Unternehmen 40 Bewertungen erhalten, bevor sie der Gesamtbewertung der Sterne vertrauen. Eine wachsende Anzahl von Verbrauchern muss mehrere Bewertungen lesen, um Vertrauen aufzubauen. 57% der Verbraucher nutzen kein Unternehmen mit weniger als 4 Sternen.



Zusammengefasst sind Bewertungen wichtig und ein starkes Entscheidungskriterium, ob ein lokales Unternehmen besucht wird oder der Nutzer sich überhaupt mit dem Unternehmen beschäftigt. Es reicht aber nicht nur aus, viele Bewertungen zu generieren, sondern auf diese auch zu reagieren.

Übrigens haben wir als Projecter einen Blick zurück nach 2018 sowie nach vorn für das Online Marketing im Jahr 2019 gewagt. Dieser findet sich als gesprochenes Wort in unserem Podcast wieder.





Ihr wollt für 2019 gerüstet sein und kein Online Marketing relevantes Event, Jahrestag oder Aktion verpassen? Dann schaut euch unseren Online-Marketing-Terminplaner an, darin findet ihr alle wichtigen Termine für 2019!