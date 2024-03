Auch diesmal hat Meta wieder die meisten News zum Thema Social Ads: Und zwar will das Unternehmen Online Marketer zukünftig mit automatischen Kampagnenoptimierungen unterstützen. Ob das auch immer zielführend ist, ist eine andere Frage. Was auf jeden Fall nützlich ist, sind weitere Conversion-Events, die in Advantage+ Shopping Kampagnen ausgewählt werden können. Außerdem stellt Meta Tipps zum Einsparen von Budget vor. Pinterest wirbt währenddessen mit für die eigenen Produktlösungen und hat dafür witzige Mini-Filme drehen lassen – we like! Bei LinkedIn werden Funktionen nicht erweitert, sondern eher gestrichen. Alle Social Ads News erfahrt ihr wieder hier!